Nadace MONETA Clementia podporuje kampaň organizace Loono zaměřenou na duševní zdraví?

Praha 13. října 2025 (PROTEXT) - Nadace MONETA Clementia se stala partnerem neziskové organizace Loono. Podpoří kampaň zaměřenou na prevenci v péči o duševní zdraví, která v říjnu probíhá na sociálních sítích.

Téma duševního zdraví je klíčové ve všech oblastech podpory, které Nadace MONETA Clementia poskytuje. "Při pomoci klientům s odpuštěním finančních závazků vůči bance se často ukazuje, že jejich psychické obtíže nejsou jen důsledkem finanční zátěže, ale zároveň i faktorem, který může vést ke ztrátě schopnosti dluhy splácet. V oblasti podpory znevýhodněných dětí, se soustředíme i na prevenci duševních problémů, které mohou ovlivnit jejich vývoj. Duševnímu zdraví se také věnují v rámci svého poslání mnohé dobročinné organizace, se kterými spolupracujeme, ať už formou podpory konkrétních projektů, nebo pomocí s financováním jejich provozních nákladů. Prevence psychických obtíží je proto nedílnou součástí naší strategie a považujeme ji za nezbytný předpoklad pro vytváření společnosti, v níž lidé mohou žít s důstojností a nadějí," komentuje nové partnerství Monika Kalivodová, předsedkyně správní rady Nadace MONETA Clementia. "Do kampaně zapojujeme také naše kolegy z Monety, kteří se mohou účastnit několika přednášek zaměřených na své zdraví," dodává.

Osvětová kampaň probíhá především na sociálních sítích organizace Loono a zaměří se na klíčová témata duševního zdraví. Představí například problematiku deprese a úzkostí, ale také méně diskutovaná témata, jako je rodičovské vyhoření. Syndrom vyhoření totiž není jen problémem manažerů, ale často postihuje právě i rodiče dlouhodobě vystavené tlaku a nedostatku odpočinku. "Zdravá duše je důležitou součástí celkového zdraví, proto potřebuje stejnou péči jako tělo. Naše nitro totiž může onemocnět úplně stejně jako naše prsa, koule nebo třeba srdce. Duševní onemocnění patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti, předčasného odchodu do důchodu a invalidity. Prevence a pravidelná péče o psychiku jsou proto klíčové. Díky tomuto partnerství můžeme naši kampaň k duševnímu zdraví rozšířit a oslovit ještě více lidí. Velmi si této podpory vážíme," říká MUDr. Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono.

 

Nadace MONETA Clementia vznikla v roce 2016 s cílem pomáhat klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a nebyli schopni dostát svým závazkům vůči společnostem Skupiny MONETA. V roce 2022 rozšířila svou působnost o finanční podporu znevýhodněných dětí a o rok později i zaměstnanců Monety v tíživé životní situaci. Od roku 2023 zastřešuje také grantový program zaměřený na podporu dětí a dospělých ze znevýhodněného prostředí a seniorů. V letošním roce pak spustila stipendijní granty pro vysokoškolské studenty.

Loono je nezisková organizace, kterou v roce 2014 založila lékařka Kateřina Šédová spolu s týmem mladých lékařů a studentů medicíny. Jejím posláním je vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence onkologických, kardiovaskulárních, reprodukčních i duševních onemocnění. Organizace je známá zejména svými osvětovými kampaněmi, jako jsou #prsakoule (samovyšetření prsou a varlat), #zijessrdcem (prevence kardiovaskulárních onemocnění) či #dobrenitro (péče o duševní zdraví). Loono pořádá workshopy ve školách, firmách a na veřejných akcích, zároveň využívá online platformy a sociální sítě, díky nimž každoročně oslovuje miliony lidí. Dosud se jí podařilo proškolit více než 100.000 účastníků a nejednomu z nich pomohla odhalit závažné onemocnění včas. Za svou činnost získala řadu ocenění včetně prestižní EU Health Award.

 

