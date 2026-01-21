Nadace MONETA Clementia poskytla v?loňském roce finanční pomoc za více než 36,1 milionů korun

Nadace MONETA Clementia se soustředí na pět hlavních oblastí podpory. Od svého založení pomáhá klientům Skupiny MONETA, kteří se ocitli v těžké životní situaci v důsledku vážné nemoci, úmrtí nebo nemoci v rodině, zděděných dluhů či jiných tragických událostí. Během loňského roku požádalo o odpuštění dluhů celkem 116 klientů, přičemž nadace vyhověla 42 žádostem a odpustila tak závazky vůči Skupině MONETA za téměř 15 milionů korun. „V roce 2025 dosáhla nejvyšší odpuštěná částka 2,4 milionu korun. Jednalo se o hypoteční úvěr žadatelky trpící závažným kožním onemocněním, které zcela paralyzovalo její každodenní život,“ říká Monika Kalivodová, předsedkyně správní rady Nadace MONETA Clementia.
Vloni nadace spustila stipendijní program na podporu studentů, kteří se chystají ke studiu nebo již studují na vysoké škole, avšak kvůli finančním nákladům nemají dostatek prostředků na jeho pokrytí. Stipendijní granty pomohou uhradit nejen případné školné, ale také výdaje spojené s ubytováním, stravováním, dojížděním či nákupem studijních pomůcek. „Velkou výhodou našeho programu je jeho otevřenost – není omezen konkrétním typem vysoké školy ani zaměřením studia. V loňském, pro nás pilotním roce jsme na zimní semestr vyplatili 42 stipendistům finanční podporu v celkové výši 1,7 milionu korun. Mezi nimi byli například budoucí studenti technických oborů na ČVUT a Ostravské univerzitě, uměleckých směrů na FAMU či studenti pedagogických a zdravotnických fakult Univerzity Palackého a Univerzity Karlovy,“ uvedla Monika Kalivodová. Již přijaté stipendisty bude nadace podporovat po celý akademický rok, a proto další výplaty stipendií na letní semestr budou následovat v roce 2026. Jak navíc dodává, nové přihlášky do programu mohou zájemci z řad studentů podávat průběžně po celý rok.
I nadále nadace podporuje žáky a studenty ze znevýhodněného prostředí - zejména z dětských domovů, sociálně slabých rodin či pěstounské péče. Dětem, které studují nebo se připravují na studium, poskytuje finanční a materiální pomoc zaměřenou na vzdělávání a osobní rozvoj. Nejčastěji tyto prostředky směřují na studijní kurzy a studijní pomůcky, stipendia na středních a vysokých školách, zdravotní pomůcky či autoškolu. V roce 2025 přispěla 1 017 dětem částkou 9,3 milionu korun.
Nadace rovněž pokračovala v grantovém programu, v rámci něhož zaměstnanci banky nominují neziskové organizace, jejichž poslání je jim blízké a které chtějí podpořit. V uplynulém roce tak rozdělila mezi 33 organizací 3 miliony korun.
Poslední oblastí, kterou se nadace zabývá, je podpora zaměstnanců Skupiny MONETA, kteří se ocitnou v náročné životní situaci. V rámci sociálního fondu pomohla nadace zaměstnancům částkou přesahující 725 tisíc korun. Zároveň v rámci matchingového fondu podpořila charitativní činnost zaměstnanců tím, že přispěla do zaměstnaneckých sbírek více než 421 tisíc korun.
Téměř pět let od svého založení rozdělila nadace téměř 100 milionů korun. Podrobné informace o nadaci a její činnosti lze najít na jejích webových stránkách clementia.cz.
Zdroj: MONETA Money Bank