Nadace Tipsport pomáhá realizovat projekty zaměřené na ochranu klimatu

Z klimatických grantových výzev dosud podpořila Nadace Tipsport částkou pět milionů korun celkem 39 udržitelných projektů. V letošním roce jsou připraveny dva granty na udržitelné projekty s dopadem na klima v naší zemi. První grant „Sport bez odpadu“ na ekologická řešení na sportovištích v celkové výši 1,5 milionu korun bude zveřejněn v květnu. Amatérské i profesionální sportovní kluby si budou moci zažádat o finanční prostředky na ekologická řešení nejen v rámci odpadového hospodářství, ale třeba i na opatření v rámci úspory vody nebo energie. Z druhé grantové výzvy „Sázíme na klima“ pro ekologicky zaměřené organizace, která bude zveřejněna v srpnu, budou podpořeny projekty v celkové výši dva miliony korun.

Nadace Tipsport ušetřila dosud realizovanými výsadbami stromů a projekty udržitelné mobility uhlíkovou stopu ve výši 2773 tun CO2. To se rovná množství emisí, které vyprodukuje 13.865 letů na trase z Prahy do Paříže. „Životní prostředí představuje naši budoucnost. Na ekologická témata, šetrné zacházení s přírodními zdroji a ochranu životního prostředí se proto zaměřujeme dlouhodobě. Grantové výzvy „Sázíme na klima“ a „Sport bez odpadu“ dávají šanci realizovat zajímavé projekty zaměřené na zmírňování negativních důsledků klimatické změny, které by bez naší finanční podpory jinak zůstaly pouze na papíře. Výše podpory z tohoto grantu se pro jednoho žadatele pohybuje mezi 50.000 až 200.000 korunami,“ dodává ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

A málem bychom zapomněli! Naše milá Země, všechno nejlepší k dnešnímu svátku! Tento významný den, který má lidi po celém světě upozornit na dopady ničení životního prostředí, si připomínáme každoročně už přes padesát let. https://nadacetipsport.cz

Zdroj: Nadace Tipsport

