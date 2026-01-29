Nadace Tipsport přispěje milionem korun na energetickou pomoc Ukrajině

V důsledku opakovaných útoků na energetickou infrastrukturu byla na Ukrajině v posledních týdnech poškozena nebo zničena většina elektráren. Miliony lidí tak zůstávají bez elektřiny, tepla a často i pitné vody. Sbírka SOS Kyjev se zaměřuje na rychlé zajištění energetické pomoci pro domácnosti, nemocnice, školy i celé obytné domy, včetně velkých generátorů pro kyjevské nemocnice.
„Energetická bezpečnost je v tuto chvíli jednou z nejkritičtějších humanitárních potřeb Ukrajiny. Podpora sbírky SOS Kyjev je pro nás cestou, jak pomoci rychle, efektivně a tam, kde je pomoc akutně potřeba. Je obdivuhodné, jak k této pomoci přistupuje česká společnost. Téměř 130 milionů korun, které se dosud podařilo vybrat, jsou důkazem silné míry sounáležitosti,“ říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.
Nadace Tipsport dlouhodobě pomáhá Ukrajině prostřednictvím ověřených humanitárních organizací. V minulosti spolupracovala například s organizacemi Člověk v tísni a Post Bellum. Při jiných krizových situacích taky s Nadací ADRA či Českým červeným křížem. Vždy se snaží reagovat na to, co je v dané chvíli nejvíce potřeba, a volit cestu, která umožní dostat pomoc rychle a přímo k lidem v nouzi.
Celková podpora Nadace Tipsport Ukrajině od začátku konfliktu přesahuje 30 milionů korun.
O Nadaci Tipsport
V Nadaci podporujeme projekty zaměřené na zlepšení života kolem nás. Pečujeme o výsadbu stromů a městské zeleně, podporujeme ekologickou mobilitu, ochranu životního prostředí a zmírňování dopadů klimatických změn. Otevíráme téma udržitelnosti ve sportu a zaznamenáváme životní příběhy československých sportovních legend v projektu Tipsport pro legendy. Zaměřujeme se také na ochranu demokratických hodnot a dlouhodobě podporujeme region Berounska, kde skupina Tipsport vznikla a působí už více než 30 let. Nejnovějším velkým projektem bylo otevření kampusu školy VIA pro 640 studentů.
Zdroj: Tipsport
PROTEXT