Nadace UDI Group podpořila vznik publikace o hudební kultuře rudolfinské Prahy

Rozsáhlá reprezentativní publikace představuje dosud nejkomplexnější pohled na hudební život českých zemí na přelomu 16. a 17. století. Vznikla pod vedením předního českého muzikologa profesora Petra Daňka a je výsledkem mnohaleté práce mezinárodního týmu odborníků z oblasti muzikologie, historie, dějin umění i knižní kultury.
V době vlády císaře Rudolfa II. se Praha stala magnetem pro umělce, vědce i myslitele z celé Evropy. Vedle slavných malířů, astronomů a alchymistů zde působili také špičkoví hudebníci své doby. Nová publikace poprvé v takové šíři mapuje prostředí, ve kterém hudba vznikala, zněla a ovlivňovala kulturní život celé střední Evropy.
„Rudolfinská Praha bývá spojována především s výtvarným uměním nebo vědou. Hudba však byla stejně důležitou součástí tehdejší kultury. Naším cílem bylo ukázat její skutečný rozsah a význam a zasadit jednotlivé poznatky do širších historických souvislostí,“ říká editor publikace profesor Petr Daněk.
Kniha přináší fascinující pohled nejen na císařský dvůr, ale také na hudební život měšťanů, šlechty, církevních institucí i škol. Sleduje osudy významných skladatelů a hudebníků, představuje vzácné hudební rukopisy i tisky a ukazuje síť mezinárodních kontaktů, díky nimž byly české země součástí evropského kulturního dění.
Mimořádnost publikace podtrhuje také její výpravná obrazová část. Obsahuje stovky reprodukcí historických rukopisů, hudebních tisků, obrazů, grafik a archivních dokumentů, z nichž mnohé jsou veřejnosti představovány v podobném kontextu vůbec poprvé. Čtenář tak získává jedinečnou možnost nahlédnout do světa, který formoval podobu české kultury na prahu novověku.
Vydání knihy podpořila Nadace UDI Group, která dlouhodobě investuje do projektů s významným přínosem pro vzdělávání, vědu a kulturní dědictví.
„Podpora podobných projektů je pro nás způsobem, jak pomáhat uchovávat a zpřístupňovat hodnoty, které přesahují jednu generaci. Tato publikace představuje mimořádné dílo nejen pro odborníky, ale pro všechny, kteří se zajímají o české kulturní dějiny,“ uvedl Radek Menšík, zakladatel Nadace UDI Group a majitel společnosti UDI Group.
Publikace Hudební kultura v zemích Koruny české v době Rudolfa II. se stává jedním z nejvýznamnějších knižních počinů posledních let v oblasti kulturní historie. Připomíná dobu, kdy Praha patřila mezi nejvýznamnější kulturní centra Evropy, a otevírá čtenářům dveře do světa, jehož ozvěny lze v české kultuře slyšet dodnes.
Zdroj: Nadace UDI Group
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