Nadace Vantage Foundation navázala partnerství s nadací Blue Dragon Children's Foundation pro ochranu dětí a prevenci obchodování s lidmi

Nadace Blue Dragon je všeobecně uznávána pro svůj komplexní přístup: zachraňuje děti, poskytuje jim dlouhodobou podporu a zároveň prostřednictvím vzdělávání a osvěty poskytuje prevenci proti obchodování s lidmi. Mnoho ohrožených mladých lidí pochází z venkovských oblastí a hledá práci ve městech, kde jsou vystaveni zvýšenému riziku falešných slibů ze strany obchodníků s lidmi. Nadace Blue Dragon spolupracuje se školami a komunitami, aby děti mohly dál studovat. Učí je, jak se vyhnout riziku obchodováním s lidmi, a podporuje rodiny, aby mohly své děti také chránit.
„Obchodníci s lidmi zneužívají naději," uvedl Michael Brosowski, zakladatel nadace Blue Dragon. „Když mají rodiny dostatek informací, naděje se proměňuje v sílu, nikoli ve slabost."
Během nedávné návštěvy centra nadace Blue Dragon v Hanoji se tým dobrovolníků z nadace Vantage Foundation přímo setkal s dětmi a personálem. Členové týmu pomohli s přípravou jídel a posléze se s dětmi v centru i najedli, což doprovázela radostná, povzbuzující atmosféra plná mezilidského propojení.
„Takové okamžiky nám připomínají, že proces uzdravení často začíná něčím tak jednoduchým, jako je společné jídlo a laskavé slovo," uvedl Steven Xie, výkonný ředitel nadace Vantage Foundation.
Kromě záchrany poskytuje nadace Blue Dragon bezplatné vzdělání dětem bez domova a znevýhodněným dětem, pomáhá jim dohnat učivo a znovu se začlenit do běžného školského systému. Nadace Vantage Foundation podporuje rozšiřování podobných programů, aby více dětí mělo přístup ke vzdělání i dlouhodobé podpoře a mohlo žít v bezpečném prostředí.
„Věříme, že trvalá změna začíná důstojností a příležitostmi," dodal Steven Xie. „Holistický přístup zaměřený na člověka, který organizace Blue Dragon zastává, je nesmírně inspirativní a jsme poctěni, že můžeme přispět k pozitivní změně."
Touto spoluprací potvrzuje nadace Vantage Foundation svůj závazek chránit zranitelné děti, předcházet obchodování s lidmi a budovat bezpečnější komunity. Partnerství odráží společnou vizi obou nadací: každé dítě si zaslouží vyrůstat bez vykořisťování a mít přístup k prostředkům a příležitostem, které mu umožní rozvíjet svůj potenciál.
O nadaci Vantage Foundation
Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation byla založena v roce 2023 v technologickém centru McLaren ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s různými organizacemi po celém světě, jako jsou například indonéská firma Grab, nigerijská organizace The iREDE Foundation, malajsijská organizace Teach For Malaysia a brazilská organizace Instituto Claret. Podporuje tak smysluplné sociální iniciativy.
Více informací naleznete na webové stránce www.vantage.foundation.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2751262/Vantage_Foundation_Partners_Blue_Dragon_Children_s_Foundation_Protect_Children_Prevent.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg
KONTAKT: Steven Xie, výkonný ředitel nadace Vantage Foundation, steven.xie@vantage.foundation