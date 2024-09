Nadace Vantage Foundation oslovila společnosti V&A Solution a Metta Home a uspořádala s nimi den plný zábavy a vzdělávání

Zástupce společnosti V&A Solution zahájil celou akci jednoduchou přednáškou o tom, jak rozumně hospodařit s penězi, a nabídl dětem užitečné rady, jak šetřit a jak s penězi nakládat zodpovědně. Poté si děti měly možnost pochutnat na obědě od společnosti McDonald's, který přispěl k živé a pozitivní atmosféře celého dne.

Na závěr proběhla celá řada zábavných her, včetně oblíbených thajských dětských her jako „Kapitánův míč", hra na procvičení paměti nebo závod s balónky naplněnými vodou. Děti se do nich nadšeně zapojily a celé odpoledne bylo vyplněno smíchem, týmovou spoluprací a nadšením. Hry děti nejen bavily, ale podpořily v nich také touhu po spolupráci a posílily jejich vzájemné vztahy.

Steven Xie, výkonný ředitel nadace Vantage Foundation, řekl: „Nadace Vantage Foundation se zaměřuje na navazování kontaktu místních firem s místními charitativními organizacemi, aby tak mohly být pro své komunity přímo prospěšné. Zprostředkování partnerství, jako v případě společností V&A Solution a Metta Home, nám umožňuje zajistit těmto dětem pozitivní a trvalé zážitky a vytvářet hlubší vazby v rámci komunity."

Pomme Natchaphan, manager společnosti V&A Solution pro Thajsko, řekl: „Byli jsme nadšeni z možnosti strávit s dětmi den ve společnosti Metta Home. Vysvětlení správných finančních návyků bylo ve výsledku jen jedním z několika bodů programu, ale skutečnou odměnou pro nás byla možnost sledovat jejich nadšení během her a oběda. Bylo nám potěšením podpořit místní komunitu a jsme nadaci Vantage Foundation vděční za to, že nám pomohla navázat spolupráci se společností Metta Home."

Pakorn Romruen, vedoucí domova pro mladistvé se zvláštním dohledem společnosti Metta Home, konstatoval: „Dnešní aktivity pomohly zajistit důležitou rovnováhu mezi vzděláváním a odpočinkem a přispěly k celkovému rozvoji dětí. Podobné akce pomáhají nejen rozvíjet dovednosti, které jsou pro běžný život klíčové, jako je týmová práce a sociální interakce, ale pomáhají také vnášet do každodenního života dětí tolik potřebnou pozitivitu. Jsme vděční společnosti V&A Solution a nadaci Vantage Foundation za jejich podporu při zajišťování praktických a obohacujících zážitků pro děti v naší péči."

Navazováním kontaktu mezi místními společnostmi, jako v případě společností V&A Solution a Metta Home, pokračuje nadace Vantage ve svém úsilí o zvyšování obecného povědomí o přehlížených problémech, mezi něž patří například deprese, úzkost nebo osamělost, které často přispívají k rozvoji řady sociálních omezení a problémů. Prostřednictvím těchto partnerství a zásadních akcí se nadace snaží poskytovat mladým lidem podporu i zkušenosti, které potřebují pro úspěšný život.

Další informace o možnostech podpory společnosti Metta Home najdete na oficiálních stránkách Oddělení pro sledování a ochranu mladistvých (Department of Juvenile Observation and Protection).

O nadaci Vantage Foundation

Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation byla založena v roce 2023 v technologickém centru společnosti McLaren ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s charitativními organizacemi po celém světě, včetně organizací The iREDE Foundation v Nigérii, Teach For Malaysia v Malajsii a Instituto Claret v Brazílii.

Další informace naleznete na adrese www.vantage.foundation

