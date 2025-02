Nadace Vantage Foundation přinesla radost a naději do SOS dětských vesniček na Filipínách

V rámci iniciativy na pomoc komunitě poskytla nadace Vantage Foundation vesničce finanční dar a podpořila osm domů, kde obětaví pečovatelé poskytují domov skupinám 8 až 10 dětí. Kromě toho dobrovolníci rozdali zápisníky a kuličková pera se značkou Vantage, která podporují vzdělávání a kreativitu dětí.

Den začal úvodním setkáním, na kterém se dobrovolníci seznámili se strukturou programu a nadcházejícími aktivitami. Po vstupu do vesnice je přivítaly vřelé úsměvy a nadšené pozdravy dětí, které udávaly tón dni plnému radosti, učení a smysluplných interakcí.

Akce byla pečlivě navržena tak, aby vyhovovala různým věkovým skupinám dětí a podporovala sebevyjádření, kreativitu a týmovou spolupráci. Pro děti ve věku 3–7 let byla připravena setkání Show & Tell, která poskytla nejmladším účastníkům možnost vyjádřit se prostřednictvím kreseb. Děti ve věku 8–12 let se zúčastnily soutěže Build-A-Village Challenge, která podnítila jejich představivost a týmovou spolupráci. Starší děti ve věku 13–19 let se zapojily do dílny pro řešení komunitních problémů, během které identifikovaly problémy ve svém okolí a společně navrhovaly inovativní řešení. Tyto aktivity nebyly pouhé hry. Daly dětem také příležitost snít, spolupracovat a vyjádřit se v bezpečném a podporujícím prostoru.

Po skončení aktivit se dobrovolníci a děti sešli k obědu a společnému posezení, kde si u teplého jídla vyprávěli příběhy a upevňovali vzájemné vztahy. Na závěr akce se rozdávaly dárky, aby si každé dítě mohlo odnést domů něco na památku.

V závěrečném projevu vyjádřil CM (národní manažer) Alex jménem SOS dětských vesniček hlubokou vděčnost a zdůraznil dopad podpory nadace Vantage: "Tým nadace Vantage podporuje budoucí generace. Prostřednictvím spolupráce s SOS dětskými vesničkami na Filipínách se snažíme děti v nich žijící vybavit potřebnými nástroji a zkušenostmi, díky nimž budou moci rozvíjet své dovednosti, plnit si sny a získávat nové příležitosti. Prostřednictvím znalostí a finanční nezávislosti jim společně můžeme pomoci vybudovat lepší budoucnost a prolomit kruh chudoby."

Ivy Evangelista, manažerka filantropie a partnerství SOS dětských vesniček na Filipínách, během debriefingu vyjádřila své uznání nadaci Vantage Foundation: "Jsme neuvěřitelně vděční za štědrost nadace Vantage - nejen za finanční podporu, která bude mít velký význam pro naplnění potřeb našich dětí, ale především za čas a lásku, kterou jste s nimi sdíleli. Radost v jejich očích a nadšení v jejich hlasech jsou opravdu k nezaplacení. Díky vaší přítomnosti se děti cítily oceněné, vyslechnuté a opečovávané, a to pro nás znamená celý svět. Děkujeme, že jste byli součástí jejich cesty a že děti díky vám měly pocit, jako by ve vás měly rozšířenou rodinu."

Tato zkušenost posílila odhodlání nadace Vantage měnit svět k lepšímu. Úspěch nebyl založen na poskytnutých darech, ale na skutečných vazbách, které se vytvořily mezi dobrovolníky a dětmi.

Chcete-li se dozvědět více o úžasné práci filipínské organizace SOS dětské vesničky a o tom, jak můžete pomoct, navštivte stránku: https://www.sosphilippines.org/. Pokud jste firma a máte zájem navázat partnerství, napište na e-mailovou adresu: Care.Partner@sosphilippines.org.

O nadaci Vantage Foundation

Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation byla založena v roce 2023 v technologickém centru McLaren ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s různými charitativními organizacemi, jako jsou například nigerijská The iREDE Foundation, malajsijská Teach For Malaysia a brazilská organizace Instituto Claret.

Víc informací najdete na webu: www.vantage.foundation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2621911/Vantage_Foundation_Brings_Hope_Joy_SOS_Children_s_Villages_Philippines.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

KONTAKT: Kontakt pro média: Steven Xie, výkonný ředitel, nadace Vantage Foundation, steven.xie@vantage.foundation