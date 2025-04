Nadace Vantage podporuje společnost Grab Indonesia v posilování postavení partnerských řidiček

Program Wiramudi Grab, který byl spuštěn v dubnu 2024, si klade za cíl řešit specifické potíže, s nimiž se potýkají ženy v zaměstnání, zejména problém skloubit náročnou pracovní dobu s rodinnými povinnostmi. Ve své stěžejní kampani Melaju dengan Syantiek program zdůrazňuje poselství „Pokrok bez kompromisů", které poukazuje na to, že ženy by neměly být nuceny volit mezi kariérou, rodinou nebo vzděláním. Ženám, jež se stanou partnerskými řidičkami společnosti Grab, nabízí program flexibilitu, díky níž si mohou samy určovat svou pracovní dobu, konkurenceschopné příjmy a přístup k široké škále výhod.

V rámci tohoto partnerství umožnila nadace Vantage Foundation již řadě žen připojit se k platformě Grab tím, že jim pomohla překonat klíčové překážky, jako je nedostatek kapitálu a potřebné řidičské vybavení. Účastnice získaly základní zdroje a finanční podporu, aby mohly začít svou cestu jako partnerské řidičky společnosti Grab.

Z průzkumu prostřednictvím fokusní skupiny, který provedla společnost Grab Indonesia, vyplynulo, že téměř polovina žen považuje přístup ke kapitálu a vybavení za největší překážku pro vstup na platformu. Partnerství s nadací Vantage tyto překážky odstranilo a umožnilo ženám získat finanční nezávislost, přičemž se zároveň mohou věnovat svým rodinám.

Od zahájení partnerství v listopadu 2024 se k platformě připojilo přes tisíc nových žen. Stovky stávajících řidiček zároveň využily možnosti navýšení kapitálu, což jim umožnilo vydělávat si jako řidičky i nadále.

„Díky tomuto partnerství nejen poskytujeme ženám nástroje, které potřebují k úspěchu, ale také vytváříme řetězovou reakci pozitivních změn," uvedl výkonný ředitel nadace Vantage Steven Xie. „Jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na kampani, která podporuje pokrok a dává ženám možnost jít bez kompromisů vpřed."

Reálný přínos programu Wiramudi Grab podtrhuje svědectví samotných řidiček. Jedna matka samoživitelka z Bali se například podělila o to, jak jí každodenní pronájem elektrokol od společnosti Grab pomáhá soustředit se na výdělek, aniž by si musela dělat starosti o náklady na vozidlo. Podobně se vyjádřila řidička z Makassaru, jíž práce pro Grab umožnila postarat se finančně o rodinu poté, co její manžel utrpěl mrtvici. Tyto příběhy jsou důkazem významného přispění programu k posílení postavení žen a zlepšení jejich situace.

Společnost Grab se zavázala podporovat své partnerské řidičky nejen finančně, ale nabízí i širokou škálu prvků pro zajištění jejich bezpečnosti při jízdě, jako například funkci „Preferovaný pasažér – žena", která umožňuje řidičkám v aplikaci označit, že jako pasažéry upřednostňují ženy. Společnost své partnerské řidičky podporuje také prostřednictvím nejrůznějších programů nabízejících školení a vzdělávání, bezpečnostní postupy a slevy na údržbu vozidel.

„Společnost Grab považuje za klíčovou část svého poslání ekonomickou podporu znevýhodněných skupin, jako jsou ženy (a osoby se zdravotním postižením). Díky spolupráci s nadací Vantage se nám podařilo odstranit zásadní překážky a poskytnout ženám kapitál, který vytváří příležitosti k příjmu pro ně samotné i jejich rodiny. Společně tak podporujeme inkluzivní komunitu, z níž mohou mít ženy užitek jako doma, tak v zaměstnání," uvedla Rivana Mezaya, ředitelka digitálního oddělení a udržitelnosti ve společnosti Grab Indonesia,

Program Wiramudi Grab byl spuštěn v dubnu 2024 s cílem pomáhat ženám vydělávat si jako partnerské řidičky společnosti Grab. Kromě možnosti výdělku program ženám usnadňuje další růst na platformě Grab. Je dostupný v 18 městech po celé Indonésii.

Další informace o společnosti Grab a jejích iniciativách naleznete na jejích webových stránkách . Další informace o kampani Melaju dengan Syantiek naleznete na adrese Grab Indonesia Youtube channel .

O společnosti Grab

Společnost Grab je poskytovatel přední superaplikace v jihovýchodní Asii, která působí v oblasti doručování, přepravy a digitálních finančních služeb. Služby nabízí ve více než 700 městech v osmi zemích jihovýchodní Asie, konkrétntě v Kambodži, Indonésii, Malajsii, Myanmaru, Filipínách, Singapuru, Thajsku a Vietnamu. Milionům lidí denně umožňuje objednat si jídlo nebo potraviny, posílat balíčky, přivolat si svezení nebo taxi službu, platit za online nákupy nebo využívat služby, jako jsou půjčky a pojištění, to vše prostřednictvím jediné aplikace. Společnost Grab byla založena v roce 2012 s cílem podpořit jihovýchodní Asii vytvářením ekonomických možností pro všechny. Grab sleduje tři cíle současně: dosahovat finanční výkonnosti pro své akcionáře, mít pozitivní sociální přínos, který zahrnuje zlepšování ekonomické situace milionů lidí v regionu, a minimalizovat svou ekologickou stopu.

O nadaci Vantage

Vantage Foundation jenezávislá charitativní organizace, která byla založena v technologickém centru McLaren ve Velké Británii v roce 2023. Nadace spolupracuje s charitativními organizacemi po celém světě, včetně iREDE Foundation v Nigérii, Teach For Malaysia v Malajsii a Instituto Claret v Brazílii.

Další informace naleznete na adrese www.vantage.foundation .

