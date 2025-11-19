Nadace Vantage podporuje v rámci iniciativy komunitní potravinové pomoci v Kuala Lumpuru Vývařovnu Kechara

Do programu se zapojilo celkem deset dobrovolníků z Vantage Foundation, kteří společně se zaměstnanci KSK připravovali a rozváželi balíčky s potravinovou pomocí. Tým navštívil šest registrovaných domácností v Cherasu a Jinjangu, které KSK identifikovala jako součást zranitelných skupin postižených městskou chudobou. Mezi příjemci pomoci byly rodiny žijící v chudých nebo nestabilních podmínkách, domácnosti s postiženými členy a starší lidé žijící sami bez podpory rodiny.
Díky tomuto praktickému zážitku mohli dobrovolníci na vlastní oči vidět realitu potravinové nejistoty v městských oblastech Malajsie. Mnoho rodin je závislých na měsíční podpoře, aby pokryly své základní potřeby, a dodávky jim pomohly zajistit přístup k nezbytným položkám, jako je rýže, konzervované potraviny, hygienické potřeby a věci denní potřeby.
„Účast na této akci nám umožnila lépe pochopit strukturální výzvy, kterým čelí zranitelné komunity v Kuala Lumpuru," řekl Steven Xie, výkonný ředitel Vantage Foundation. „Bylo to pokorné připomenutí, že malé skutky mohou mít významné důsledky, pokud jsou zaměřeny na ty, kdo to nejvíce potřebují."
Nadace Vantage
Nadace Vantage je nezávislá charitativní organizace založená v roce 2023 v McLaren Technology Centre ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s organizacemi po celém světě, včetně Grab Indonesia, nadace iREDE v Nigérii, Teach for Malaysia a Instituto Claret v Brazílii, s cílem podporovat významné sociální iniciativy.
Více informací naleznete na www.vantage.foundation
Potravinová banka Kechara
Potravinová banka Kechara je klíčovou součástí poslání Vývařovny Kechara a zaměřuje se na prevenci bezdomovectví ohrožených jednotlivců a rodin. Na rozdíl od tradiční jídelny KSK, která poskytuje bezdomovcům teplá jídla, lékařskou péči a sociální pomoc, potravinová banka dodává suché potraviny a základní potřeby marginalizovaným rodinám, aby jim pomohla stabilizovat jejich životní podmínky.
Více informací najdete na https://kecharasoupkitchen.com/.
