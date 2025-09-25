Nadace Vantage spolupracuje s Laureus Sport for Good Foundation na využití transformační síly sportu pro znevýhodněnou mládež

Laureus vychází z přesvědčení, že sport má sílu měnit svět. Díky více než 300 programům po celém světě organizace pomáhá dětem a mladým lidem prostřednictvím sportu budovat odolnost a nacházet začlenění a naději. Kromě samotného pohybu je tyto aktivity učí respektu, týmové spolupráci a vytrvalosti a zároveň nabízejí bezpečné prostředí, v němž mohou mladí lidé získávat sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.
Pro mnoho účastníků i partnerských organizací se metodika organizace Laureus stala spolehlivým vzorem, který nabízí stabilitu a skutečný zájem. Tento lidský rozměr je klíčový zejména pro mladé lidi, kteří se často potýkají s nejistotou či osaměním. Prostřednictvím sportu Laureus rozvíjí nejen fyzické dovednosti, ale také pocit sounáležitosti a dodává mladým lidem sílu vidět nové možnosti do budoucna.
Odezva programů sahá mnohem dál než k jednotlivým účastníkům. Laureus prostřednictvím sportu propojuje celé komunity, posiluje jejich soudržnost a podporuje začleňování. Hodnoty disciplíny, spolupráce a odolnosti, které vštěpuje, připravují mladé lidi nejen na sport, ale i na život.
V rámci svého dlouhodobého úsilí o pozitivní společenský dopad je nadace Vantage hrdá, že může podporovat organizaci Laureus a inspirovat se od ní. Obě instituce spojuje vize vytvářet příležitosti a posilovat komunity po celém světě.
„Bylo skutečně inspirující vidět, jak Laureus prostřednictvím sportu mění životy. Je to práce, která posiluje jednotlivce a vytváří odolnější společnosti," uvedl výkonný ředitel nadace Vantage Steven Xie.
Prostřednictvím podobných aktivit nadace Vantage nadále prohlubuje podporu iniciativ, které dokážou proměňovat životy, a zajišťuje, aby znevýhodněné komunity měly naději, příležitosti a lepší budoucnost.
O nadaci Vantage
Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation byla založena v roce 2023 v technologickém centru McLaren ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s různými organizacemi po celém světě, jako jsou například indonéská firma Grab, nigerijská organizace The iREDE Foundation, malajsijská organizace Teach For Malaysia a brazilská organizace Instituto Claret. Podporuje tak smysluplné sociální iniciativy.
Více informací naleznete na webové stránce www.vantage.foundation
O nadaci Laureus Sport for Good
Laureus využívá síly sportu k proměně životů dětí a mladých lidí z nejohroženějších komunit a pomáhá jim překonávat násilí, diskriminaci a znevýhodnění.
Více informací naleznete na webové stránce www.laureus.com and laureus.es
