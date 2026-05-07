Nadace Vodafone expanduje program Digitální odysea do všech prodejen Vodafonu

Praha 7. května 2026 (PROTEXT) - Nadace Vodafone zavádí podporu programu Digitální odysea do všech prodejen Vodafonu napříč Českou republikou. Reaguje tak na svůj nedávný mezinárodní průzkum realizovaný agenturou Ipsos. Ten ukázal, že i když jsou čeští senioři a seniorky aktivně on-line a chytré telefony, aplikace i internet jsou pro ně běžnou součástí života, věří si v digitálním světě výrazně méně než jejich vrstevníci v západní Evropě. Poradenství v programu Digitální Odysea v prodejnách můžou využít zdarma všichni bez ohledu na to, zda jsou zákazníky či zákaznicemi Vodafonu.

Srovnávací studie Nadace Vodafone, která vznikla na vzorku 6000 lidí ve věku 55+ v šesti evropských zemích včetně České republiky, potvrzuje, že digitální technologie dnes patří k běžné výbavě napříč generacemi. Až 91 % dotázaných používá digitální zařízení každý den, a to i ve věkové skupině nad 75 let. Česko se ale od západní Evropy liší v jednom klíčovém bodě, a to v míře jistoty při používání technologií:

  • 43 % českých seniorů a seniorek uvádí, že nerozumí fungování aplikací nebo webových stránek, 
  • 36 % má obavy, že při používání technologií udělá chybu.

Ve srovnání s digitálně vyspělejšími zeměmi, jako je Německo, Nizozemsko nebo Spojené království, jsou starší lidé v Česku méně sebevědomí, i když technologie využívají podobně často jako jejich vrstevníci v těchto zemích. Výzkum tak potvrzuje, že samotná dostupnost technologií nestačí, ale zásadní roli hraje sebedůvěra a podpora někoho dalšího.

Chuť učit se existuje, ale podpora chybí. Digitální Odysea proto míří do prodejen

Na zjištění průzkumu reaguje Nadace Vodafone praktickým krokem. Ve spolupráci s prodejnami Vodafonu zavádí podporu ve formě programu Digitální odysea napříč Českou republikou. Vyškolení zaměstnanci a zaměstnankyně budou k dispozici s individuálním poradenstvím a s informacemi o programu Digitální odysea. Seniorkám a seniorům pomohou najít vhodnou formu podpory, ať už to budou prezenční kurzy, individuální pomoc na míru, vzdělávání v knihovnách nebo on-line kurzy Digitální odysey uzpůsobené speciálně pro starší ročníky.

Pomoc v prodejnách přitom není určena pouze zákazníkům a zákaznicím Vodafonu, stejně jako celý program Digitální odysea. Pomoc může využít každý bez ohledu na to, u jakého operátora má své služby.

Čeští senioři a seniorky nejsou v technologiích pozadu, chybí jim spíš jistota. Chytré telefony a tablety používají stejně často jako jejich vrstevníci v Německu nebo ve Velké Británii, ale mnohem víc se bojí, že udělají chybu. To je mezera, kterou nevyplní aplikace ani infolinka. Tu může překlenout jen trpělivý člověk, který má čas. Od dnešního dne je proto každá prodejna Vodafonu zároveň poradnou Digitální odysey: každý člověk starší 65 let může přijít, posadit se a dostat klidnou, neuspěchanou pomoc se svým zařízením – zdarma a bez ohledu na to, zda je naším zákazníkem či zákaznicí. Digitální sebevědomí by nemělo záviset na tom, jestli má člověk po ruce technicky zdatné vnouče,“ uvedla k nové iniciativě Violeta Luca, CEO společnosti Vodafone.

Naše zkušenost s digitálním vzděláváním seniorů a seniorek hovoří jasně. Jsou často stejně zdatní, ne-li zdatnější než my. Jen potřebují věci v klidu vysvětlit a ukázat, někdy i zopakovat. Díky více než 80 prodejnám Vodafonu tak získávají několik set dalších pomocníků a pomocnic ve své blízkosti,“ říká Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone. „Průzkum navíc upozorňuje i na širší společenský kontext. Přes dvě třetiny dotázaných souhlasí s tím, že osamělost mezi seniory a seniorkami v posledních letech vzrostla. Navíc se starší lidé setkávají se stereotypem, že kvůli věku technologie nezvládají. V Česku tak odpovědělo 77 % z nich, to je víc než průměr v Evropě. Tuto situaci musíme jako společnost změnit,“ dodává.

Nadace Vodafone a Digitální odysea

Program nabízí:

  • prezenční kurzy digitálních dovedností, 
  • individuální pomoc, včetně asistence dobrovolníků a dobrovolnic, 
  • kurzy a individuální pomoc v knihovnách, 
  • on-line kurzy na e-learningové platformě.

Digitální odysea od Nadace Vodafone je součástí mezinárodního projektu Hi Digital. Zaměřuje se na posilování digitální sebedůvěry starší generace a osvojování dovedností, které lze okamžitě využít v běžném životě. V evropském měřítku už projekt vyškolil přes půl milionu lidí a celkově jich oslovil více než 1,5 milionu.

V českém prostředí program staví na silném partnerství s organizacemi jako Moudrá sovička, Elpida nebo Sdružení knihoven České republiky. Úspěch slaví především díky kombinaci různých forem přístupu, který zahrnuje klasické prezenční kurzy, individuální asistenci nebo moderní on-line vzdělávání.

Více informací o programu Digitální odysea: odysea.nadacevodafone.cz

Bezplatná informační linka: 800 220 044 (po–pá 9:00–17:00)

 

Zdroj: Nadace Vodafone

