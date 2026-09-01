Nadace Vodafone spouští RODIcheck pro bezpečnější sdílení fotek dětí

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Praha 1. září 2026 (PROTEXT) - Sharenting, tedy nadměrné sdílení fotek, videí a citlivých informací o dětech na sociálních sítích, je podle policie čím dál rozšířenějším problémem. Přitom si většina rodičů neuvědomuje, že své děti může ohrozit. Podle dat Nadace Vodafone se až 47 % rodičů chlubí fotkami svých dětí, 51 % sdílí informace, podle kterých lze dítě lokalizovat a 27 % sdílí nevhodné nebo nahé fotografie svých dětí. Fotky v nelichotivých situacích nebo se soukromými daty o dětech mohou v budoucnu sloužit jako zdroj šikany nebo je mohou zneužít predátoři. Nadace Vodafone ve spolupráci s experty a Policií ČR vytvořila digitální nástroj RODIcheck, který zanalyzuje nahrané fotky, upozorní na potenciální rizika a popíše, v čem mohou být nebezpečné. Osvětovou kampaň doprovází dokumentární film s názvem Zpráva pro rodiče, který mapuje život dvou rodin a na problematiku nahlíží i pohledem samotných dětí.

Začátek školního roku a první den ve škole k sharentingu vyloženě vybízí. Z nedávného průzkumu Nadace Vodafone vyplývá, že rodiče nejčastěji sdílejí fotky z běžného rodinného života, zejména snímky z dovolených (66 % sdílejících) a významné rodinné momenty, jako jsou oslavy nebo úspěchy dětí (56 %). Tyto fotografie jsou často vnímány jako neškodné, rodiče jsou na ně naopak hrdí. I takový obsah se ale může v budoucnu obrátit proti dětem, například jako zdroj kyberšikany, posměchu nebo reputačních problémů, či ho mohou zneužít osoby se zlými úmysly. Zvlášť pokud se fotografie šíří mimo okruh lidí, pro které byly původně určeny. Podle průzkumu se jen 11 % rodičů svých potomků vždy ptá na souhlas se zveřejněním jejich fotek, 24 % se na souhlas neptá nikdy. Vzájemná komunikace přitom zvyšuje mezi rodiči a dětmi důvěru a vzdělanost.

Dřívější průzkumy Vodafonu a Nadace Vodafone přitom ukazují, že více než polovina dětí se bojí, že jejich fotky mohou být zveřejněny, zneužity nebo upraveny (například pomocí umělé inteligence) za účelem zesměšňování. 47 % nezletilých má strach z nadávek a posměchu na sociálních sítích a 62 % se obává hacknutí telefonu nebo počítače. Dívky častěji čelí reputačním rizikům a tlaku na vzhled, chlapci se více setkávají s posměchem v online hrách. Právě ztráta kontroly nad vlastními fotografiemi patří mezi to, co děti vnímají jako obzvlášť nepříjemné.

Právě na tento fenomén chování rodičů reaguje Nadace Vodafone, která ve spolupráci s dětmi, experty a za podpory Policie České republiky vytvořila digitální nástroj RODIcheck. Ten rodičům nabízí možnost jednoduše zkontrolovat závadnost až 10 fotek, které chtějí nahrát na sociální sítě, a upozorní je na ty, které mohou být citlivé, ztrapňující nebo jinak rizikové. K jednotlivým snímkům přidává srozumitelný komentář a vysvětluje, v čem může být problém.

„Rodiče většinou sdílí fotografie s dobrým úmyslem a bez snahy dětem ublížit. Ale co se zdá roztomilé rodičům, dětem tak často nepřipadá. A i když jim nemusí hrozit rovnou nebezpečí, cítí se často trapně a mohou být vystavené posměchu svých vrstevníků. Právě proto jsme nechali samotné děti naprogramovat AI nástroj, který nebude soudit, ale pomůže rodičům zastavit se a podívat se na své sdílení očima dětí. RODIcheck dává konkrétní zpětnou vazbu a ukazuje, kde mohou vznikat rizika a jak je jednoduše odstranit,“ říká Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone Česká republika.

V rámci projektu vznikl i unikátní krátký dokumentární film Zpráva pro rodiče, který měl premiéru na karlovarském filmovém festivalu v rámci besedy Nadace Vodafone. Snímek, který natočil oceňovaný režisér Martin Pavol Repka, sleduje dvě reálné rodiny a jejich vztah ke sdílení fotek na sociálních sítích. Nabízí tak jedinečný pohled do každodenních situací, kdy rodiče rozhodují o zveřejňování fotek svých potomků, a zároveň dává prostor samotným dětem, aby popsaly, jak vnímají svou digitální stopu nebo sdílení bez jejich vědomí.

„Rodiče sdílejí fotografie a informace o svých dětech na sociálních sítích z několika hlavních důvodů, které se často prolínají. Výzkumy ukazují, že jedním z motivů je snaha uchovat vzpomínky a vytvořit si jakési ‚digitální album‘ dětství, ke kterému se mohou oni i jejich děti v budoucnu vracet. Sdílení zároveň slouží k udržování kontaktu s rodinou a přáteli nebo k získávání podpory a sdílení zkušeností s ostatními rodiči. Může být ale také způsobem, jak rodiče ukazují, jací jsou a jak chtějí být vnímáni. Dospívající děti tento fenomén celkově vnímají spíše negativně a často ho považují za trapný. Jejich postoje se liší právě podle vnímaného důvodu sdílení: k uchovávání vzpomínek bývají relativně smířlivé, zatímco sdílení motivované sebeprezentací rodičů hodnotí nejkritičtěji. U sdílení zaměřeného na udržování vztahů a získávání podpory nejsou jejich postoje tak jednoznačné a záleží spíše na konkrétní situaci,“ komentuje pohnutky dospělých ke sdílení intimních rodinných momentů doc. Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., výzkumnice z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Na dopady takzvaného sharentingu upozorňuje i partner RODIchecku Policie ČR. „Setkáváme se s případy, kdy se fotografie dětí sdílené rodiči stanou podkladem pro kyberšikanu, vydírání nebo další formy zneužití. Často nejde o úmysl, ale o podcenění důsledků. Každý nástroj, který pomáhá rodičům rizika včas rozpoznat, má z hlediska ochrany dětí velký smysl,“ uvádí Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie České republiky.

„Digitální prostředí se vyvíjí rychleji než naše návyky a pravidla. Nestíháme tak plně využívat jeho přínosy ani rozumět rizikům, která přináší. Rodiče přitom často nevědomky vytvářejí digitální stopu svých dětí, aniž by domýšleli všechny možné dopady. RODIcheck vnímám jako velmi přínosný nástroj, protože rodičům nabízí konkrétní a srozumitelnou zpětnou vazbu k jejich chování v online prostředí a posiluje jejich odpovědnost v oblasti digitální bezpečnosti. V konečném důsledku tak může významně přispět k ochraně dětí,“ říká Marek Vrbík, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

RODIcheck je jednoduchá platforma, která po nahrání až 10 fotek vyhodnotí potenciálně rizikový vizuální obsah a okomentuje, co je na fotkách závadného. Nástroj je nejen pro rodiče k dispozici na webu Digitální rodičovství.

Cílem kampaně RODIcheck je otevřít společenskou debatu o sdílení dětského obsahu na sociálních sítích a upozornit na rizika, která z něj mohou plynout. Zároveň rodičům nabízí jednoduchý a praktický nástroj, jak své chování lépe reflektovat a chránit digitální soukromí svých dětí.

Zdroj: Vodafone 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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