Nadační fond ELLIA: Tam, kde ožívá odkaz Nikoly Tesly

V laboratoři ELLIA jsou zkoumány jevy na hranici současného poznání – například kulové blesky, chování plazmy ve vakuu či nové způsoby přenosu energie. Součástí činnosti jsou také projekty zaměřené na porozumění elektromagnetickým polím, otázkám vědomí i možnostem využití volných zdrojů energie. Kromě výzkumu je ELLIA otevřená také veřejnosti a školám – pořádá exkurze, workshopy a vzdělávací programy, díky nimž se fyzika stává inspirativní a zábavnou.
Sbírka DONIO: podpora klíčového vybavení
Nadační fond ELLIA spustil veřejnou sbírku na platformě Donio, jejímž cílem je financování nákupu špičkového elektronového mikroskopu Phenom XL G2. Tento přístroj je nezbytný pro projekt EVA – analýzu chemických prvků při výzkumu nízkoenergetických jaderných reakcí, které mohou představovat nový zdroj ekologické energie budoucnosti. Díky darům, které fond již obdržel, byla uhrazena záloha ve výši 500.000 Kč. Zbývá doplatit částku 2,428.200 Kč.
https://donio.cz/nadacni-fond-ellia-tam-kde-odkaz-tesly-znovu-oziva
Na co budou prostředky využity
Vybrané finance poslouží především k:
- doplacení elektronového mikroskopu Phenom XL G2,
- nákupu materiálu a podpory klíčových projektů EVA a ShadowGraph,
- provozu laboratoře a vzdělávacích programů pro školy i veřejnost.
Pokud se podaří vybrat více, peníze půjdou na další vybavení – například osciloskop Rohde & Schwarz, speciální zdroje pro projekt ShadowGraph nebo vývoj vysokonapěťového systému pro experimenty.
Investice do poznání i inspirace
„Naše práce má veřejně prospěšný charakter. Výsledky výzkumů otevřeně publikujeme a dáváme je k dispozici školám i široké veřejnosti. Každý dar tak není jen podporou laboratoře, ale i investicí do vzdělávání, inspirace a šíření poznání,“ říká profesor Jan Rak.
O nadaci ELLIA
Základy laboratoře ELLIA byly položeny už v roce 2017. V nízkorozpočtové laboratoři v Nelahozevsi vznikl unikátní výzkumný prostor inspirovaný odkazem Nikoly Tesly, kde vědci zkoumají témata daleko za hranicí mainstreamové vědy. Hlavní ideou je návrat ke smyslu vědy jakožto svobodného hledání odpovědí na základní otázky existence, a to prostřednictvím otevřeného, tvořivého a etického přístupu.
