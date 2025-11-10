Nadační fond Naše plíce zlepšil život osmnáctileté Daniele, která trpí vzácnou nemocí

Praha 10. listopadu 2025 (PROTEXT) - Nadační fond Naše plíce pomohl osmnáctileté Daniele, která se narodila se vzácnou genetickou vadou. Nemoc ji byla diagnostikována až v jedenácti letech. Díky již v pořadí šesté sbírce se podařilo vybrat dostatek finančních prostředků na speciální přístroj Simeox, který této mladé dívce pomůže lépe dýchat a zvládat každodenní život s nemocí plic. Ambasadorem sbírky se stal český zpěvák a písničkář Tomáš Klus, který mladé slečně osobně předal speciální přístroj, který pacientům pomáhá s dýcháním. V minulosti se s nadačním fondem Naše plíce spojily známé tváře jako Adéla Gondíková, Jiří Bartoška, Agáta Hanychová, Jaromír Jágr či Marek Eben. Za celou dobu své existence vybral fond na speciální zdravotnické pomůcky už přes milion korun.

Sbírku pro Danielu zorganizoval nadační fond Naše plíce, který dlouhodobě pomáhá lidem s plicními onemocněními. Nadační fondu Naše plíce založil tým realitní kanceláře Y&T Luxury Property. Ten se během první vlny pandemie Covidu-19 rozhodnul podpořit nemocné děti i dospělé v léčbě respiračních onemocnění. V rámci této konkrétní sbírky se podařilo vybrat částku 173.030 Kč od celkem 40 dárců, díky čemuž mohla Daniela získat speciální přístroj, který potřebovala ke zlepšení života, ale zdravotní pojišťovna ho nehradí. Daniela trpí nemocí zvanou primární ciliární dyskineze (PCD). Tato genetická porucha postupně postihuje řasinky v dýchacích cestách, jež nedokážou efektivně odstraňovat hlen a nečistoty z plic. Výsledkem jsou časté infekce dýchacích cest, chronický kašel a opakované záněty plic, což může vést k vážnému poškození plicní tkáně. Fyzická aktivita je pro člověka trpící touto nemocí náročná a rychle se zadýchává. Proto Daniela potřebovala pravidelný spánek a pečlivou zdravotní péči, aby se vyhnula operacím a zlepšila si celkové dýchání a vitální kapacitu plic.

„Díky tomuto speciálnímu přístroji teď mohu volněji dýchat. Přístroj bude vlastně dělat práci za řasinky a čistit mi plíce, a tím se sniží riziko infekcí, které mě doposud omezovaly,“ vysvětlila Daniela s úsměvem při přebírání přístroje Simeox. „Jsem rád, že jsem mohl této dívce, této krásné bytosti, pomoct. Bylo mi ctí ji poznat a přeji jí už nikdy žádný mat, to jak ve hře, tak v životě,“ okomentoval Tomáš Klus coby ambasador této sbírky.

Díky jistým omezením se Daniela začala vášnivě věnovat šachu, kde dosáhla úžasného úspěchu. V roce 2024 se stala vicemistryní juniorek České republiky a tento rok získala titul mistryně České republiky v rapid šachu v kategorii juniorek do 20 let. „Naším cílem je, aby lidé s plicními onemocněními mohli dýchat volněji – doslova i obrazně. Děkujeme všem dárcům, díky kterým jsme mohli zase jedné dívce pomoct,“ říká Elena Jakubovič, zástupce nadačního fondu Naše plíce, který za dobu své existence daroval přístroje v celkové hodnotě 1,208.549 Kč a konkrétně pomohl už 5 pacientům a 2 nemocnicím.

Nadační fond Naše plíce vznikl s cílem zlepšit život lidí trpících plicními onemocněními – od pacientů s cystickou fibrózou až po ty, kteří bojují s následky těžkých respiračních chorob.Fond podporuje nejen konkrétní pacienty a nemocnice, ale také osvětu, prevenci a včasnou diagnostiku. Kromě sbírek organizuje vzdělávací akce, spolupracuje s lékaři, pacientskými organizacemi i veřejností a usiluje o to, aby téma zdravého dýchání nebylo v Česku tabu.

 

