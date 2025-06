Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikát novinářů ČR otevřeli grantovou výzvu Talent 2025

Do programu Talent 2025 se mohou zájemci hlásit prostřednictvím online formuláře až do 30. června 2025. Celkově bude mezi vybrané projekty rozdělen 1,000.000 Kč, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt činí 100.000 Kč.

Finanční podpora je určena zejména novinářkám a novinářům do 35 let, kteří působí alespoň jeden rok v médiích s transparentní vlastnickou strukturou a bez napojení na politická nebo komerční komunikační centra. Grant lze využít na různé formy dalšího vzdělávání, stáže v zahraničních médiích, mentoringové programy, účast v kurzech nebo akademiích, ale i na zlepšení pracovních podmínek. Podpořeny mohou být i projekty, které pomáhají sladit pracovní a osobní život - například formou příspěvků na hlídání dětí, podporou elévů v redakcích nebo nákupem nezbytného vybavení pro práci, a to i v případě novinářů a novinářek na volné noze.

„Spousta talentovaných novinářů odchází z médií dřív, než mají šanci opravdu vyrůst. NFNZ jim chce dát důvod zůstat a ukázat, že jejich práce má smysl a že se vyplatí investovat do vlastního rozvoje,” říká předseda expertní rady NFNZ Josef Šlerka.

Cílem programu je dlouhodobě přispívat k tomu, aby se žurnalistika stala atraktivní a udržitelnou profesní volbou i pro mladou generaci. Žádosti budou posuzovány grantovou komisí složenou ze zástupců NFNZ, Syndikátu novinářů ČR a dalších nezávislých odborníků. Výsledky budou oznámeny nejpozději do 60 dnů od uzávěrky.

Podrobnosti o podmínkách programu a online přihlášku najdou zájemci na webových stránkách Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (www.nfnz.cz).

Zdroj: Nadační fond nezávislé žurnalistiky