Nadační fond nezávislé žurnalistiky se podílel na nejucelenějším pohledu na vlastnictví médií v Česku. Vznikl report odkrývající důsledky i rizika

Praha 30. ledna 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní výzkumný projekt Euromedia Ownership Monitor mapuje vlastnictví médií napříč Evropou a hodnotí rizika pro mediální pluralitu, transparentnost a svobodu tisku prostřednictvím veřejné databáze media-ownership.eu. Český report, jehož autorem je mediální výzkumník Štěpán Šanda, vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky a přináší dosud nejucelenější analýzu vlastnických struktur médií v Česku.

Dokument Country Report 2025 ukazuje, že tuzemská mediální krajina zůstává relativně otevřená, ovšem stále více je formována koncentrací vlastnictví a propojením médií s ekonomickou a politickou mocí. Upozorňuje tak, že hlavním rizikem pro mediální nezávislost není cenzura, ale dlouhodobý strukturální tlak oslabující pluralitu, nezávislost a transparentnost.

Česko zatím žádnou takovou databází nedisponuje, proto může sloužit výzkum EurOMo jako základní rozcestník pro získávání informací o mediálním vlastnictví a na něj navázanou debatu o vlastnické i obsahové pluralitě. Pokud tyto informace nebudou veřejnosti snadno dostupné, může se dál prohlubovat nedůvěra vůči médiím, které však ve stále nejistějším světě potřebujeme", říká Štěpán Šanda. Mapování vlastnictví médií je v Česku důležité i kvůli změnám a výraznému omezení veřejného přístupu v Evidenci skutečných majitelů, ke kterému došlo od 17. prosince 2025.

Zjištění českého reportu ukazují, že klíčová média vlastní především domácí miliardáři s podnikáním mimo mediální sektor. Média jsou často součástí širších holdingů a fungují jako nástroj ekonomických či politických zájmů. Rizikem není přímé zasahování do obsahu, ale možnost dlouhodobého vlivu prostřednictvím nastavování agendy a výběru témat, tlaku na redakční kulturu a využívání médií k prosazování ekonomických či ideologických zájmů vlastníků.

Podrobnosti i reportu a jeho obsahu najdete na stránkách www.nfnz.cz nebo v detailnějším článku.

Zdroj: Nadační fond nezávislé žurnalistiky

