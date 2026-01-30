Nadační fond nezávislé žurnalistiky se podílel na nejucelenějším pohledu na vlastnictví médií v Česku. Vznikl report odkrývající důsledky i rizika

Dokument Country Report 2025 ukazuje, že tuzemská mediální krajina zůstává relativně otevřená, ovšem stále více je formována koncentrací vlastnictví a propojením médií s ekonomickou a politickou mocí. Upozorňuje tak, že hlavním rizikem pro mediální nezávislost není cenzura, ale dlouhodobý strukturální tlak oslabující pluralitu, nezávislost a transparentnost.
„Česko zatím žádnou takovou databází nedisponuje, proto může sloužit výzkum EurOMo jako základní rozcestník pro získávání informací o mediálním vlastnictví a na něj navázanou debatu o vlastnické i obsahové pluralitě. Pokud tyto informace nebudou veřejnosti snadno dostupné, může se dál prohlubovat nedůvěra vůči médiím, které však ve stále nejistějším světě potřebujeme", říká Štěpán Šanda. Mapování vlastnictví médií je v Česku důležité i kvůli změnám a výraznému omezení veřejného přístupu v Evidenci skutečných majitelů, ke kterému došlo od 17. prosince 2025.
Zjištění českého reportu ukazují, že klíčová média vlastní především domácí miliardáři s podnikáním mimo mediální sektor. Média jsou často součástí širších holdingů a fungují jako nástroj ekonomických či politických zájmů. Rizikem není přímé zasahování do obsahu, ale možnost dlouhodobého vlivu prostřednictvím nastavování agendy a výběru témat, tlaku na redakční kulturu a využívání médií k prosazování ekonomických či ideologických zájmů vlastníků.
Zdroj: Nadační fond nezávislé žurnalistiky