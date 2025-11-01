Nadčasové kouzlo Pekingu se představuje světu

Letos byly v rámci projektu pozvány ruská stanice TV BRICS a kazašská stanice Almaty TV, aby společně natočily speciální pořad zaměřený na úspěchy Pekingu v oblasti rozvoje vysoké kvality v nové éře. Během svého pobytu filmové štáby navštívily ikonická místa jako Chrám nebes, Pekingskou výstavní síň městského plánování, most Marca Pola, park Šou-kang, Čung-kuan-cchunský park biověd a oblast chrámu Lung-fu. Získaly tak hlubší vhled do pokroku města v hospodářském růstu, technologických inovacích, ochraně kulturního dědictví a rozvoji životního prostředí.
Odpoledne 24. října se v Kulturním centru Lung-fu v Pekingu uskutečnila akce s názvem „Okouzlující Peking sdílený se světem", zaměřená na zahraniční propagaci a prezentaci televizního seriálu Okouzlující Peking.
Během setkání se promítala zákulisní videa ze seriálu Okouzlující Peking, která představila plodnou spolupráci čínských a zahraničních filmových štábů. Novináři ze stanic TV BRICS, Almaty TV, Pekingského rozhlasu a televize a deníku Beijing Daily se podělili o své zkušenosti z natáčení i osobní pohledy na Peking
Ředitelka Ruského kulturního centra v Pekingu Tatiana Uržumcevová uvedla, že Peking je metropole s více než třítisíciletou historií a zároveň moderní světové město. Je podle ní výjimečným příkladem toho, jak může město v souladu spojovat své bohaté kulturní dědictví s dynamickým rozvojem.
Podle pořadatelů bude seriál Okouzlující Peking i nadále přinášet poutavé příběhy o Pekingu a o Číně divákům po celém světě. Do budoucna plánují pozvat ještě více zahraničních filmových štábů, aby mohly město poznávat, zakusit vstřícnost a otevřenost jeho obyvatel a představit světu jedinečné kouzlo Pekingu – města, kde se dávná tradice snoubí s moderní energií v dokonale harmonickém celku.
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2810193/The_2025_Charming_Beijing_TV_series_overseas_promotion_event_was_successfully_held_in_Beijing_from_O.mp4
KONTAKT: XIaoxing Zhang, zhangxiaoxing@chinadaily.com.cn