Nadčasové kouzlo Pekingu se představuje světu

  10:41
Peking 1. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve spolupráci Informačního úřadu pekinské městské samosprávy a deníku China Daily vznikla kulturní iniciativa Zahraniční propagace seriálu Okouzlující Peking (Charming Beijing) 2025. Od svého vzniku v roce 2019 pozval program filmové štáby z patnácti zemí, mimo jiné z Laosu, Thajska, Ruska a Kazachstánu, aby natáčely v Pekingu. V uplynulých letech byl seriál Okouzlující Peking vysílán na hlavních televizních stanicích ve více než deseti zemích a získal široké uznání i vřelé přijetí mezinárodního publika.

Letos byly v rámci projektu pozvány ruská stanice TV BRICS a kazašská stanice Almaty TV, aby společně natočily speciální pořad zaměřený na úspěchy Pekingu v oblasti rozvoje vysoké kvality v nové éře. Během svého pobytu filmové štáby navštívily ikonická místa jako Chrám nebes, Pekingskou výstavní síň městského plánování, most Marca Pola, park Šou-kang, Čung-kuan-cchunský park biověd a oblast chrámu Lung-fu. Získaly tak hlubší vhled do pokroku města v hospodářském růstu, technologických inovacích, ochraně kulturního dědictví a rozvoji životního prostředí.

Odpoledne 24. října se v Kulturním centru Lung-fu v Pekingu uskutečnila akce s názvem „Okouzlující Peking sdílený se světem", zaměřená na zahraniční propagaci a prezentaci televizního seriálu Okouzlující Peking.

Během setkání se promítala zákulisní videa ze seriálu Okouzlující Peking, která představila plodnou spolupráci čínských a zahraničních filmových štábů. Novináři ze stanic TV BRICS, Almaty TV, Pekingského rozhlasu a televize a deníku Beijing Daily se podělili o své zkušenosti z natáčení i osobní pohledy na Peking

Ředitelka Ruského kulturního centra v Pekingu Tatiana Uržumcevová uvedla, že Peking je metropole s více než třítisíciletou historií a zároveň moderní světové město. Je podle ní výjimečným příkladem toho, jak může město v souladu spojovat své bohaté kulturní dědictví s dynamickým rozvojem.

Podle pořadatelů bude seriál Okouzlující Peking i nadále přinášet poutavé příběhy o Pekingu a o Číně divákům po celém světě. Do budoucna plánují pozvat ještě více zahraničních filmových štábů, aby mohly město poznávat, zakusit vstřícnost a otevřenost jeho obyvatel a představit světu jedinečné kouzlo Pekingu – města, kde se dávná tradice snoubí s moderní energií v dokonale harmonickém celku.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2810193/The_2025_Charming_Beijing_TV_series_overseas_promotion_event_was_successfully_held_in_Beijing_from_O.mp4 

 

KONTAKT: XIaoxing Zhang, zhangxiaoxing@chinadaily.com.cn

 

 

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Jihočeská univerzita jako první v ČR nabídne předmět o venkovní výuce

Jihočeská univerzita jako první v České republice nabídne budoucím pedagogům předmět o venkovní výuce v mateřských školách. Zájemci jej budou moci studovat na...

1. listopadu 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice za 28 milionů korun

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice. Projekt za 28 milionů korun vzniká na nevyužité ploše mezi areálem Hasičského záchranného sboru (HZS) a...

1. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  10:48

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, ten následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři na místě měli v péči i dalšího lehce...

1. listopadu 2025  12:12

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 1. listopadu 2025  12:09

Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...

1. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Srážka osobního auta s autobusem uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu

Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.

1. listopadu 2025  12:02

V říjnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli tři lidé, loni nikdo

V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. listopadu 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

V Rymáni na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel na místě

V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Rymáň je součástí obce Svárov. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina...

1. listopadu 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Smíchov

Sobotní brzké ráno na Smíchově

vydáno 1. listopadu 2025  11:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Poškozený asfalt na dálnici D48 u Dobré nechává ŘSD opravit

1. listopadu 2025  11:04

Zlínské divadlo nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Zahrne inscenace Babička, Hra, která se zvrtla, Starý bílý muž, Drákula - komedie...

1. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

