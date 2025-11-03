Naděje žije: Do Prahy přijíždí inspirativní manželé Finleyovi, kteří mění pohled na zdraví i životní smysl

Mark Finley propojuje hluboké poznatky z historie a biblické teologie s aktuálními otázkami dneška. Jeho přednášky odpovídají na otázky, které si klade každý – proč je ve světě tolik utrpení, co nás čeká v budoucnosti a kde najít pevný bod v nejistých časech. Ukazuje, že naděje není jen abstraktní pojem, ale praktická síla, která může proměnit život.
Ernestine Finley přináší inspiraci pro každodenní život v oblasti zdraví a prevence nemocí. Staví na moderních vědeckých poznatcích i zkušenostech tzv. „modrých zón“ – oblastí, kde lidé žijí zdravě a často se dožívají více než 100 let. Sama je důkazem, že zdravý životní styl funguje: ve věku 70 let uběhla svůj první maraton. Její přednášky nabídnou jednoduché principy pro vitalitu a vyvážený život.
„Moc si vážíme, že Mark Finley a jeho manželka Ernestine přijedou přednášet do Prahy. Je to vzácná příležitost, kterou můžeme nabídnout nejen lidem v Praze. V dnešní době, kdy lidé hledají klid a smysl, chceme poskytnout prostor pro inspiraci a povzbuzení,“ říká Peter Čík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne.
Každý večer nabídne dva bloky: od 18.00 vystoupí Ernestine Finley s praktickými radami o zdraví a životním stylu, od 19.00 naváže Mark Finley s duchovně-motivační částí. Přednášky proběhnou v angličtině s tlumočením do češtiny. Účast je zdarma, doporučuje se registrace na www.nadejezije.cz. Každý účastník navíc obdrží knihu jako dárek.
O řečnících
Dr. Mark Finley (*1945) je autorem více než 70 knih, z nichž některé vyšly i v českém překladu, například Nedoceněný dar, Naděje v neklidných dobách, Dopisy z vyhnanství či Pohoda & zdraví – tajemství úspěchu. Proslavil se také jako první adventistický kazatel s celosvětově vysílaným satelitním programem. Během své kariéry procestoval více než 100 zemí a jeho televizní a rozhlasové pořady sledovaly miliony lidí po celém světě. Působil rovněž jako viceprezident Generální konference Církve adventistů sedmého dne a podílel se na založení vzdělávacího a mediálního centra Living Hope v USA.
Ernestine Finley (*1944) je autorkou a spoluautorkou několika knih, mimo jiné Natural Lifestyle Cooking, A Lifetime of Hospitality nebo Growing in Jesus. Kromě přednáškové činnosti se věnuje vedení zdravotních programů a mediálních projektů. Se svým manželem založila řadu iniciativ, které propojují duchovní principy s praktickým životním stylem. Její osobní příběh – včetně maratonu v téměř osmdesáti letech – je pro mnohé důkazem, že změna životního stylu je možná v každém věku. Se svým manželem Markem mají tři děti.
O pořadatelích
Církev adventistů sedmého dne je křesťanské společenství působící ve více než 200 zemích světa. V České republice se zaměřuje na duchovní i praktickou podporu lidí prostřednictvím vzdělávacích programů a sociálních projektů. Maranatha z.s. je křesťanská nezisková organizace, která se zaměřuje na pořádání přednášek, konferencí a vydávání literatury s cílem přinášet inspiraci a naději široké veřejnosti.
Základní informace o akci
Název: Naděje žije: 9 večerů pro klidnější mysl a zdravější tělo
Termín: 7. – 15. listopadu 2025, vždy od 18.00 a 19.00
Místo konání: Kongresové centrum Praha, stanice metra C – Vyšehrad
Jazyk: anglický s tlumočením do češtiny
Vstupné: zdarma
Registrace: www.nadejezije.cz
Bonus: Každý účastník obdrží knihu jako dárek
Kontakt pro média:
Maranatha z.s.
E-mail: info@maranatha.cz
PROTEXT