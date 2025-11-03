Naděje žije: Do Prahy přijíždí inspirativní manželé Finleyovi, kteří mění pohled na zdraví i životní smysl

  13:35
Praha 3. listopadu 2025 (PROTEXT) - Do České republiky poprvé zavítá dvojice inspirativních řečníků, kteří oslovili miliony lidí po celém světě. Dr. Mark Finley, známý kazatel, autor více než 70 knih, spolu se svou manželkou Ernestine, lektorkou zdravého životního stylu povedou sérii devíti veřejných večerů s názvem Naděje žije: Devět večerů pro klidnější mysl a zdravější tělo. Akce proběhne 7.–15. listopadu v Kongresovém centru Praha a pořádá ji Církev adventistů sedmého dne ve spolupráci s neziskovou organizací Maranatha.

Mark Finley propojuje hluboké poznatky z historie a biblické teologie s aktuálními otázkami dneška. Jeho přednášky odpovídají na otázky, které si klade každý – proč je ve světě tolik utrpení, co nás čeká v budoucnosti a kde najít pevný bod v nejistých časech. Ukazuje, že naděje není jen abstraktní pojem, ale praktická síla, která může proměnit život.

Ernestine Finley přináší inspiraci pro každodenní život v oblasti zdraví a prevence nemocí. Staví na moderních vědeckých poznatcích i zkušenostech tzv. „modrých zón“ – oblastí, kde lidé žijí zdravě a často se dožívají více než 100 let. Sama je důkazem, že zdravý životní styl funguje: ve věku 70 let uběhla svůj první maraton. Její přednášky nabídnou jednoduché principy pro vitalitu a vyvážený život.

„Moc si vážíme, že Mark Finley a jeho manželka Ernestine přijedou přednášet do Prahy. Je to vzácná příležitost, kterou můžeme nabídnout nejen lidem v Praze. V dnešní době, kdy lidé hledají klid a smysl, chceme poskytnout prostor pro inspiraci a povzbuzení,“ říká Peter Čík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne.

Každý večer nabídne dva bloky: od 18.00 vystoupí Ernestine Finley s praktickými radami o zdraví a životním stylu, od 19.00 naváže Mark Finley s duchovně-motivační částí. Přednášky proběhnou v angličtině s tlumočením do češtiny. Účast je zdarma, doporučuje se registrace na www.nadejezije.cz. Každý účastník navíc obdrží knihu jako dárek.

O řečnících

Dr. Mark Finley (*1945) je autorem více než 70 knih, z nichž některé vyšly i v českém překladu, například Nedoceněný dar, Naděje v neklidných dobách, Dopisy z vyhnanství či Pohoda & zdraví – tajemství úspěchu. Proslavil se také jako první adventistický kazatel s celosvětově vysílaným satelitním programem. Během své kariéry procestoval více než 100 zemí a jeho televizní a rozhlasové pořady sledovaly miliony lidí po celém světě. Působil rovněž jako viceprezident Generální konference Církve adventistů sedmého dne a podílel se na založení vzdělávacího a mediálního centra Living Hope v USA.

Ernestine Finley (*1944) je autorkou a spoluautorkou několika knih, mimo jiné Natural Lifestyle Cooking, A Lifetime of Hospitality nebo Growing in Jesus. Kromě přednáškové činnosti se věnuje vedení zdravotních programů a mediálních projektů. Se svým manželem založila řadu iniciativ, které propojují duchovní principy s praktickým životním stylem. Její osobní příběh – včetně maratonu v téměř osmdesáti letech – je pro mnohé důkazem, že změna životního stylu je možná v každém věku. Se svým manželem Markem mají tři děti.

O pořadatelích

Církev adventistů sedmého dne je křesťanské společenství působící ve více než 200 zemích světa. V České republice se zaměřuje na duchovní i praktickou podporu lidí prostřednictvím vzdělávacích programů a sociálních projektů. Maranatha z.s. je křesťanská nezisková organizace, která se zaměřuje na pořádání přednášek, konferencí a vydávání literatury s cílem přinášet inspiraci a naději široké veřejnosti.

 

Základní informace o akci

Název: Naděje žije: 9 večerů pro klidnější mysl a zdravější tělo

Termín: 7. – 15. listopadu 2025, vždy od 18.00 a 19.00

Místo konání: Kongresové centrum Praha, stanice metra C – Vyšehrad

Jazyk: anglický s tlumočením do češtiny

Vstupné: zdarma

Registrace: www.nadejezije.cz

Bonus: Každý účastník obdrží knihu jako dárek

 

Zdroj: Maranatha

 

Kontakt pro média:

Maranatha z.s.

E-mail: info@maranatha.cz

 

PROTEXT

 

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.