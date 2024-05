Nadějná náhrada krevní plazmy získává důležité investice

Praha 7. května 2024 (PROTEXT) - Českému startupu Plasma For People se daří vyvíjet náhradu krevní plazmy. K té přirozené se celosvětově dostane jen třetina pacientů, kteří by ji potřebovali. To by se mělo už brzy změnit.