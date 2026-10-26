Náhlé změny počasí mohou přijít draho. Každý devátý Čech už zažil škodu kvůli otevřenému oknu

Déšť přes otevřené okno už způsobil škody v tisících korun
Situaci, kdy kvůli dešti, bouřce nebo silnému větru museli přerušit to, co právě dělali, a jít zavřít okna, zažilo během posledního roku 88 % respondentů. Více než šest z deseti se do podobné situace dostalo opakovaně. Někdy přitom nezůstalo jen u nepříjemného vyrušení. Celkem 11 % respondentů uvedlo, že jim během posledních tří let déšť nebo bouřka pronikající otevřeným oknem způsobily škodu v domácnosti. Nešlo o zanedbatelné částky: 41 % odhadlo škodu na 1001 až 5000 korun, 23 % na 5001 až 10.000 korun a zhruba desetina na více než 10.000 korun.
„Počasí dnes není tak snadno předvídatelné, jak bývalo. Přibývá situací, kdy se přívalový déšť nebo bouřka objeví velmi rychle a lokálně a předpovědět ji dokážeme jen s relativně krátkým časovým předstihem. Pro domácnost to znamená, že se stále méně dá spoléhat na to, že budeme mít možnost na přibývající náhlé změny včas zareagovat,“ říká Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu.
Kvůli úkonům v domácnosti přerušuje svou činnost 62 % Čechů každý den
Počasí je jen jednou ze situací, kdy si chod domácnosti vyžádá naši pozornost. Kvůli běžným úkonům, jako je otevírání a zavírání oken, ovládání žaluzií, světel nebo spotřebičů, musí svou činnost alespoň jednou denně přerušit 62 % Čechů. Nejčastějším důvodem je právě otevření nebo zavření okna.
Jednotlivé úkony samy o sobě nemusí zabrat mnoho času. Během dne se ale opakují a nejde jen o jejich samotné provedení, především vyžadují naši pozornost. Musíme na ně myslet, včas reagovat a někdy také zpětně řešit, zda jsme na něco nezapomněli.
Více než polovina lidí po odchodu přemýšlí, zda na něco nezapomněla
Celkem 58 % respondentů uvedlo, že mají často nebo občas obavu, zda doma něco nezapomněli udělat. Nejčastěji přemýšlejí nad tím, zda vypnuli spotřebiče, zavřeli okna před deštěm či bouřkou nebo zamkli dveře.
Nejde přitom jen o letmou pochybnost. Mezi lidmi, kteří podobné obavy zažívají, se téměř tři čtvrtiny už někdy skutečně vrátily domů něco zkontrolovat. Celkem 43 % lidí zároveň říká, že nutnost pamatovat na každodenní chod domácnosti přispívá alespoň do určité míry k jejich mentální zátěži nebo stresu.
„Nedokončený úkol se v hlavě chová jinak než ten splněný. Mysl se k němu vrací, dokud ho nemůže odškrtnout. Snaží se jej neustále vyřešit pátráním po řešení, např. hledáním vzpomínek v krátkodobé paměti. Ty pak svým obsahem pomůžou „vypnout“ pohotovostní režim a napětí, které vyvolává nedokončený úkol. Překážkou je tedy to, že člověk nemá jasnou vzpomínku - důkaz, jestli zavřel okno nebo vypnul spotřebič, protože tyto činnosti obvykle vykonává automaticky, nejčastěji souběžně s dalšími úkony. Dokud tuto nejistotu nedokáže vyřešit a uzavřít, mysl ji drží na pozadí a ubírá si tím kapacitu na soustředění, které vyžadují ostatní činnosti,“ říká Boris Štepanovič, psycholog věnující se úzkostným stavům klientů.
Chytrá domácnost může šetřit čas i pozornost
Z aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro společnost VELUX vyplývá, že lidé od chytré domácnosti nečekají jen technologické novinky. Mezi její nejčastěji uváděné přínosy patří úspora času, větší pocit klidu v době, kdy nejsou doma, a méně věcí, o které se musejí starat. Téměř dvě třetiny respondentů zároveň věří, že automatizace některých činností může alespoň do určité míry přispět k jejich většímu pohodlí a pocitu klidu. Nejčastěji zmiňovanou bariérou pro využívání chytrých technologií je přitom cena, kterou uvedlo téměř 60 % lidí (o něco častěji ji jako překážku vnímají muži než ženy).
V případě elektrických a solárně napájených střešních oken VELUX mohou automatizovaná řešení například zavřít okno při dešti, umožnit jeho ovládání na dálku nebo nastavit pravidelné větrání. Nejde tak jen o to, že člověk nemusí jednotlivé úkony provádět ručně. Část rutiny nemusí průběžně hlídat, myslet na ni ani řešit, jestli na něco nezapomněl.
O průzkumu
Data pocházejí z reprezentativního kvantitativního online průzkumu, který pro společnost VELUX realizovala výzkumná agentura Ipsos prostřednictvím platformy Instant Research. Sběr dat byl ukončen 17. září 2026 na vzorku 1045 respondentů reprezentativním pro populaci České republiky. Část otázek byla položena pouze relevantním skupinám respondentů.
Pozn. pro redakce: Podrobné výsledky průzkumu jsou k dispozici na vyžádání
Zdroj: Velux
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59803.