Naivní umění v srdci Prahy: Výstava Josefa Hlinomaze a Slávky Krátké v Mánesu

Josef Hlinomaz X Slávka Krátká

14. září – 30. září 2024

Výstavní síň Mánes

Kurátorka: Renáta Mužíková

Slavnostní vernisáž

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, která proběhne 13. září 2024 od 18:00. Večerem provede oblíbená herečka a moderátorka Dana Morávková. Vernisáž proběhne za účasti malířky Slávky Krátké, kurátorky Renáty Mužíkové, která představí výběr děl obou umělců, a Jarmily Richtové, příbuzné Josefa Hlinomaze a dědičky jeho děl, jež se s přítomnými podělí o své vzpomínky na život a dílo tohoto umělce. Vernisáž bude přístupná široké veřejnosti bez nutnosti vstupenek.

O výstavě a umělcích

Výstava představí pestrý průřez tvorbou Josefa Hlinomaze a nová díla současné malířky Slávky Krátké. Kurátorkou výstavy je Renáta Mužíková, která je autorkou úspěšného projektu Artvarium v Pasáži českého designu a pod jejíž kuratelou se uskutečnily výstavy například Romana Franty, Jaroslava Valečky nebo Jana Homoly.

Josef Hlinomaz je znám především pro své filmové role, které byly obvykle menšího rozměru, ale díky jeho schopnostem, velkého charakteru. Příkladem je role pistolníka Grimpa z filmu Limonádový Joe aneb koňská opera nebo role hospodského Palivce z filmu Dobrý voják Švejk. Herectví pro něj však bylo spíše vedlejší rolí – jeho životní vášní bylo malování, kterému se intenzivně začal věnovat v roce 1944, po uzavření divadel nacisty. „Malování mám rád, protože jsem u něj sám a nikdo mi do něj nekecá,“ pronesl Hlinomaz, který sám sebe označoval jako “Malujícího šašoura“ a surreneonaivistu. Jeho obrazy si získaly pozornost již za jeho života, ale v poslední době se těší opravdu mimořádnému zájmu ze stran sběratelů. V létě 1978 odjel s přáteli do Splitu, odkud se už bohužel nevrátil, neboť tam ve věku 63 let předčasně zemřel v důsledku nemoci.

Slávka Krátká se k malování dostala až kolem padesátky poté, kdy opustila vystudované stavitelství – projektování. Domy s ní ale zůstaly a staly se ústředním motivem jejích obrazů. „Domov vnímám jako klíčový symbol našeho života – je to místo, kde se rodíme, žijeme a umíráme. Například to, jak o svůj domov pečujeme, o nás dokáže prozradit opravdu mnoho,“ zmiňuje Krátká, jejíž obrazy hrají barvami a odrážejí každodenní životní situace i snová místa. Hlavní emocí v jejích dílech je radost, kterou chce předávat divákům a nabídnout jim útočiště od dnešního uspěchaného světa. Své obrazy vystavovala již v New Yorku, Hong Kongu, Miláně, nebo Barceloně. Stálou výstavu jejích obrazů lze najít v centru Prahy v její galerii Slávky Krátké na adrese Jungmannova 18.

Kromě děl obou umělců nabídne výstava také zcela nový způsob vnímání umění díky inovativní aplikaci Artivive. Ta dokáže obrazy rozpohybovat a doslova je přivést k životu. Návštěvníci potřebují pouze mobilní telefon, do kterého si aplikaci stáhnou, a následně ji v průběhu výstavy namíří na obrazy.

Adresa výstavy

Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 1, 110 00 Praha 1

Otevírací doba

Výstava bude otevřena každý den od 10:00 do 20:00.

Vstupné na výstavu

Vstupné lze zakoupit přes portál GoOut, na tomto odkazu.

Základní: 100 Kč

Studenti a senioři: 80 Kč

Dítě do 6 let: 0 Kč

Rodina (2 dospělí + 2 a více dětí mladší 15 let): 320 Kč

