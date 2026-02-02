Najděte práci rychleji: Dvoudenní Career Expo 2026 nabídne přes 100 zaměstnavatelů na jednom místě

Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - Více než 100 vystavovatelů z řad předních firem v Česku se představí na Career Expo 2026, největším festivalu pracovních příležitostí v České republice. Třetí ročník akce se uskuteční 4.–5. března 2026 v O2 universum v Praze. Vstup je zdarma, stačí se předem zaregistrovat.

Career Expo nabídne návštěvníkům možnost osobně se setkat se zástupci firem, zorientovat se v aktuálním dění na trhu práce a získat inspiraci i praktické rady pro další kariérní směřování. Akce je určena především studentům, absolventům i profesionálům, kteří hledají novou pracovní výzvu, chtějí nastartovat kariéru nebo si ujasnit své další možnosti.

„Pro návštěvníky představuje Career Expo především rychlý způsob, jak se zorientovat na trhu práce a ušetřit čas. Během dvou dnů na jednom místě potkáte přes stovku zaměstnavatelů, můžete se přímo zeptat na konkrétní pozice, požadavky i podmínky a udělat si rychlý obrázek o tom, kde pro vás dává smysl pokračovat. Zároveň získáte praktické tipy, jak se připravit na pohovor, jak upravit CV a na co si dát pozor, aby hledání práce nebylo jen o hromadném posílání životopisů,“ říká Peter Krutý ze společnosti Alma Career.

Na programu se během dvou dnů objeví přednášky a workshopy zaměřené na aktuální témata ze světa práce, kariérního rozvoje a budoucnosti pracovního prostředí. Program poběží paralelně na hlavním pódiu i v tematických workshopových zónách. Součástí bude například AI Session, blok věnovaný praktickému využití umělé inteligence v pracovním prostředí, náboru a rozvoji zaměstnanců, připravovaný ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence. V zóně Talent Lab se návštěvníci zaměří na rozvoj dovedností budoucnosti, kariérní růst a osobní rozvoj – formou praktických workshopů a konkrétních tipů pro další profesní směřování. Novinkou letošního ročníku je Gen Z zóna připravovaná ve spolupráci se společností GenZ Consulting®, která se zaměří na porozumění hodnotám, motivacím a očekáváním nejmladší generace na trhu práce. Program bude interaktivní a přínosný nejen pro mladé návštěvníky, ale i pro HR profesionály a zaměstnavatele. Hlavní pódium pak nabídne inspirativní přednášky a diskuze k budoucnosti práce, firemní kultuře, well-beingu i vzdělávání.

Zaměstnavatelé napříč obory

Jedním z hlavních lákadel Career Expo je možnost potkat se se zástupci firem z různých odvětví ekonomiky. Nechybí finance, energetika, zdravotnictví, obchod, služby, technologie ani státní správa. Z vystavovatelů se představí například Aero Vodochody, Kaufland Česká republika, Česká spořitelna, IKEA, Škoda Auto, Manpower, Lidl, OREA Hotels & Resorts, Prusa Research, Mattoni, Veolia, Správa železnic, Drůbežářský závod Klatovy, Toyota, Smartwings nebo Zentiva.

Praktické tipy pro návštěvníky

  • Registrujte se zdarma na https://www.careerexpo.cz/.
  • Předem si projděte seznam vystavovatelů a vyberte si firmy, které vás zajímají.
  • Naplánujte si přednášky a workshopy, které chcete stihnout.
  • Přijďte s konkrétními otázkami a otevřenou myslí.
  • Připravte si životopis (ideálně i v tištěné podobě) a krátké představení toho, co hledáte.
  • Využijte konzultace s kariérními poradci na místě – pomohou s CV i s tím, jak se představit.

 

O Career Expo

Career Expo pořádá společnost Alma Career Czechia, která provozuje největší pracovní portály v ČR, včetně Jobs.cz a Prace.cz. V loňském roce se na festival registrovalo přes 12 000 zájemců, součástí bylo více než 100 vystavovatelů a proběhlo 69 přednášek.

Career Expo 2026

 

O Alma Career

Alma Career Czechia (dříve LMC) je největším poskytovatelem služeb pro pracovní trh v Česku. Provozuje pracovní portály, náborovou platformu, firemní vzdělávání, nástroje pro zaměstnanecké průzkumy a poskytuje data o trhu práce. Na českém trhu působí pod značkami jako jsou Jobs.cz, Prace.cz, Platy.cz, Atmoskop.cz, mobilní aplikace Práce za rohem a další.

Alma Career. Lepší svět práce pro každého

 

Zdroj: Alma Career Czechia

 

