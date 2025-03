Najděte tři chyby a vyhrajte! Sušice spustila unikátního mobilního průvodce

Sušice – TA jediná Brána Šumavy

Sušice je ze všech čtyř hlavních bran do Národního parku Šumava jediným městem ženského rodu, proto TA jediná. Tato první dáma centrální Šumavy je místem bohaté historie i živé současnosti. Leží v údolí zlatonosné řeky Otavy a je obklopena pásem zelených šumavských kopců. Ze tří stran ji stráží hrady Šumavského trojhradí – Kašperk, Rabí a Velhartice. Možná i proto je oblíbeným cílem turistů. Nově ji ale můžete poznat trochu jinak, netradičně – všemi pěti smysly.

Sušice všemi smysly

Na netradiční prohlídku městem vás zve Destinace Sušicko – servisní organizace města Sušice pro cestovní ruch. Očima budete obdivovat jedinečné architektonické skvosty, které v Sušici najdete. Vnímat budete místa, která inspirovala řadu umělců. Uslyšíte zvuky řeky Otavy, hudbu i příběhy místních významných osobností. A připravte se – vaše chuťové buňky si přijdou na své natolik, že na konci prohlídky budete toužit ochutnat kousek Sušice! Zjistíte, že zde nejen voní tráva a dobrá káva, ale i poctivý chleba, který učaroval českým olympionikům. A také se dotknete toho, co Sušice dala světu – doslova i přeneseně.

Nový městský mobilní průvodce

Výprava Sušicí všemi smysly začíná v Informačním centru Sušice, které najdete na náměstí Svobody, v rohu za radnicí. V hlavní turistické sezóně infocentrum nabízí celou řadu zajímavých komentovaných prohlídek města a od letošního roku mezi nimi přibude právě okruh „Sušice všemi smysly“.

Ale do sezóny ještě nějaký čas zbývá. Pro ty, kdo do města zavítají už nyní, máme dobrou zprávu! Ve spolupráci s platformou Uneeqly se podařilo vyvinout inovativní řešení městského mobilního průvodce. K poznávání Sušice všemi smysly vám tak stačí jen mobilní telefon s datovým připojením. Pro větší komfort poslechu doporučujeme také sluchátka (nejsou však podmínkou funkčnosti). Na infocentru si jednoduše oskenujete QR kód – a můžete vyrazit!

Soutěž o poukaz do pivovaru

Až do Sušických slavností, které budou vrcholit v sobotu 24. 5. se také můžete zapojit do soutěže a vyhrát poukaz na útratu v sušickém pivovaru ve výši 2000,- Kč. Stačí si na dveřích Informačního centra oskenovat soutěžní QR kód, projít stezku a poslechnout si řadu zajímavých informací o Sušici. Do textu průvodce jsme „schovali“ několik chyb. Pokud dovedete najít alespoň tři chyby, můžete nám je napsat na e-mail soutez@susicko.cz, a zařadit se tak do slosování o ceny. Více informací najdete na webu.

Po zahájení turistické sezóny (po Sušických slavnostech) bude průvodce zpoplatněn, tak si nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost, projít si stezku ZDARMA.

Vydejme se na cestu

Připravena je přibližně tříkilometrová procházka městem s patnácti zastávkami. U každého označeného bodu si můžete poslechnout hlas průvodkyně, která vás seznámí s historií místa a poradí, jak si procházku užít všemi smysly. V rámci stezky najdete v průvodci i videa – některá vám umožní nahlédnout dovnitř zavřených budov, jiná vám ukážou historické fotografie. Nemusíte nic složitě vyhledávat, vše máte přímo v průvodci. A pokud se chcete na videa podívat v klidu, můžete si je pustit třeba až doma nebo na hotelovém pokoji. Celý obsah průvodce zůstane ve vašem telefonu přístupný celý týden.

Zároveň je průvodce přístupný v několika jazykových mutacích. Není třeba nic nastavovat, audioprůvodce bude fungovat vždy podle jazykového nastavení telefonu, na kterém bude používán.

Varianta pro ty, kteří technologiím neholdují

Během letních prázdnin se mohou těšit také ti, kteří mají než technologie raději vlídné lidské slovo. Jeden den v týdnu by měl patřit právě speciálním komentovaným prohlídkám Sušice všemi smysly. Těšit se můžete nejen na naše milé a srdečné průvodkyně, ale také na ochutnávky.

A to není zdaleka vše, co můžete v Sušici zažít.

Jeden den určitě nestačí

Město Sušice nabízí tak širokou a pestrou škálu aktivit a zajímavostí, že vám určitě jeden den nebude stačit. Čím více budete město poznávat, tím častěji se sem budete chtít vracet.

Vaše cesta by měla vždy začít v samém srdci Sušice. Na informačním centru vám rádi poradí, jakou trasu zvolit. Procházka historickým centrem vás zavede k sušickým kostelům, gotickým domům, muzeu s mechanickým betlémem nebo třeba k místnímu pivovaru U Švelchů, kde si na své přijdou vaše chuťové pohárky. Ochutnat speciality nejen z regionální farmy můžete v restauraci Bejkárna, která se nachází jen pár metrů od náměstí. Cestou budete míjet legendární sušické pekařství Rendl. Ano – to je ten Rendl, který pekl chléb a další dobroty českým olympionikům už na dvou olympiádách.

Na náměstí si nenechte ujít ještě jeden sušický unikát – božské domácí croissanty v kavárně Bistro Siréna. Po výborném jídle si dopřejte relaxaci v pivních lázních na Baště nebo ve wellness části sušického aquaparku s venkovní ochlazovnou nad říčkou Roušarkou. Nebo se jen tak posaďte do stínu na břeh Otavy a zaposlouchejte se do jejího proudu, zpěvu ptáků a šumění listů nad vámi.

Dotkněte se přírody a užijte si úchvatné výhledy

Po zaslouženém odpočinku se vydejte alespoň na krátkou túru k vyhlídce na Andělíčku (kaple sv. Anděla Strážce), odkud se vám naskytne jedinečný výhled na krajinu Sušicka. Tady pochopíte, proč se Sušice právem nazývá Branou Šumavy.

Krásnými výhledy se můžete kochat i na dalších městských vyhlídkách (Kalich, Starý Vodojem, Svatobor, Krásná Vyhlídka) nebo na turistické trase „Cestou nejkrásnějších vyhlídek“, která spojuje všechny kopce obklopující město. Trasa je součástí jedinečného komplexu turistických stezek s názvem Sušická pavučina. Cestou můžete v létě ochutnávat lesní plody, na podzim sbírat houby či šípky a na jaře obdivovat koberce sasanek. Přijďte nasát ticho a klid, které uzdravují. Dopřejte si ten luxus být offline.

Proč se k nám vydat?

Náš region není jen místem, kam se jezdí na výlet. Je to destinace, kde se zastavíte, nadechnete a necháte se unést krásou krajiny, chutěmi místní kuchyně a pohostinností lidí. Každý krok vám odhalí nový příběh, každý den přinese nové dobrodružství.

Vydejte se s námi na putování všemi smysly a objevte, co náš region nabízí. Přijďte ochutnat, zažít a nechat se inspirovat. Těšíme se na vás!

Na závěr pro Vás máme tři tipy, které se Vám v Sušici zaručeně budou hodit!

Tip 1: Věděli jste, že jízda sušickým tobogánem v místním aquaparku je také plná smyslových zážitků? Tobogán je doplněn o světelné a zvukové efekty. – chechtá se a svítí. A díky časomíře si můžete i zazávodit. Tak ho určitě nezapomeňte vyzkoušet.

Tip 2: Věděli jste, že se do sušického kina vyplatí přijít dřív? Nejen kvůli frontě na popcorn, ale především kvůli Galerii SIRKUS, kterou najdete přímo nad kinosálem a kde po celý rok probíhají výstavy na vysoké umělecké úrovni.

Tip 3: Věděli jste, že na Sušicku funguje turistická karta „Klíč k Bráně Šumavy“, kterou ubytovaní u partnerských zařízení mají zcela ZDARMA? Čerpat pak můžete mnoho odměn a bonusů. A to se vyplatí.

Kontakt: Ing. Dagmar Jíchová

manažerka Destinace Sušicko, z.s.

a vedoucí Informačního centra Sušice

destinace@susicko.cz

