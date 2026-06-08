Nájemní trh funguje lépe, když jsou jasná pravidla pro obě strany

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Praha 8. června 2026 (PROTEXT) - Současná debata o nájemním bydlení proti sobě příliš často staví dva tábory. Na jedné straně stojí majitelé, kteří se obávají neplatiče, poškozeného bytu a měsíců právních tahanic. Na druhé straně jsou nájemníci, kteří nevědí, jestli jim pronajímatel za půl roku neprodá byt, zda dostanou zpět kauci nebo jestli jim někdo opraví porouchaný spotřebič dřív než za tři týdny.

Obě strany si tak často nedůvěřují a výsledkem je trh, který funguje hůř, než by mohl. Profesionalizace správy nájemního bydlení tento problém neřeší tím, že se postaví na jednu stranu. Řeší ho tím, že do vztahu mezi majitelem a nájemníkem přináší jasná pravidla, odpovědnost a předvídatelnost.

Majitel investičního bytu v hodnotě deseti milionů korun čelí překvapivě velkému množství právních, finančních i provozních rizik, o kterých při koupi nemovitosti často vůbec nepřemýšlí. Investiční byt není pasivní příjem sám o sobě. Tím se stává až ve chvíli, kdy je dobře připravený, správně naceněný, obsazený spolehlivým nájemníkem a dlouhodobě spravovaný jako investice.

Rizikem není jen neplatič. Rizikem je i smlouva stažená z internetu, opožděné vyúčtování služeb, špatně nastavená cena nájmu, nekvalitní předání bytu, chybějící fotodokumentace nebo oprava, která se začne řešit až ve chvíli, kdy už z malého problému vznikla škoda.

Profesionální správa tato rizika neumí úplně odstranit, ale umí je výrazně snížit. Nájemníci procházejí prověřením, platby jsou průběžně hlídané, při prodlení se spouští předem daný postup, byt je pravidelně kontrolován a opravy i vyúčtování mají jasnou evidenci. Majitel tak ví, co se s jeho majetkem děje, a nemusí každý problém řešit až ve chvíli, kdy už je pozdě. A to neznamená jen pohodlí, ale hlavně ochranu jeho investice.

Stejný systém ale pomáhá i nájemníkovi. Kvalitní nájemník, tedy člověk, který platí včas, chová se k bytu s péčí a dodržuje podmínky smlouvy, je pro majitele stejně důležitý jako kvalitní byt samotný. Profesionálně spravovaný byt mu nabízí jasnou smlouvu, férové vyúčtování, jedno kontaktní místo a rychlejší řešení oprav. Když se pokazí spotřebič, řeší provozní dotaz nebo se blíží konec smlouvy, nemusí spoléhat na to, jestli má majitel zrovna čas.

Nájemník, který ví, co může očekávat, zpravidla zůstává déle. A dlouhodobý, spolehlivý nájemník je pro majitele ta nejlepší zpráva – žádné zbytečné přeobsazování, žádný výpadek příjmu, žádné náklady na novou přípravu bytu.

Zdravý nájemní trh nestojí na tom, že jedna strana vítězí na úkor druhé. Stojí na pravidlech, která obě strany znají a respektují. Pro majitele je nejlepší nájemník, který platí včas a chová se k bytu odpovědně. Pro nájemníka je zase nejlepší pronajímatel, který komunikuje, plní své povinnosti a řeší problémy včas. Profesionální správa pomáhá tomu, aby se tyto dvě potřeby nepotkávaly až ve sporu, ale už v nastavení celého vztahu.

Jsem přesvědčený, že se český nájemní trh bude profesionalizovat. Ne proto, že je to módní slovo, ale proto, že bez jasných pravidel a profesionální správy nebude možné dlouhodobě zajistit kvalitní nájemní bydlení, férový servis pro nájemníky a stabilní výnos pro majitele.

V praxi každý den vidíme, že dobrý nájemní vztah nevzniká náhodou. Vzniká tím, že jsou od začátku dobře nastavená pravidla, komunikace i odpovědnost za provoz bytu.

David Bureš, zakladatel & CEO FLET

O společnosti FLET

Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 26 lety praxe a se 1400 byty ve správě v celkové hodnotě přes 11 miliard korun patří v České republice mezi špičku. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a naplnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.

 

Zdroj: FLET

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