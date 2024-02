Nájezdová rampa na Most Barikádníků v Praze 7 se opravuje, ve špičkách počítejte se zdržením

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My ten most odstrojíme, odbourají se chodníkové římsy, ty budou vystavěny úplně nové. Dále bude kompletně vyfrézovaná vozovka a dojde k přeizolaci celé rampy. Poté položíme nové vozovkové souvrství a nové dopravní značení.“

Vzniknou nové římsy, kde vede chodník i na druhé straně, kde je zádržní systém. Kompletně se také vymění zábradlí a celý zádržní systém včetně svodidel. Stavební práce pochopitelně omezí dopravu, rampa se ale bude vždy opravovat po jednotlivých polovinách, aby omezení bylo pokud možno co nejmenší.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Vždy zachováme nájezd v jednom jízdním pruhu. Tato rampa je poměrně kapacitní na to, kolik zde projíždí vozidel, protože se jedná o nájezd z ulice Povltavská ve směru do centra. Zde řidiči na Povltavské často jezdí do tunelového komplexu Blanka a tuto rampu využívají méně, než má samotnou kapacitu.“

Objízdné trasy nařízeny nejsou. Samotné bourací práce začaly už 8. ledna tohoto roku, nicméně pokračovat se bude ještě několik dalších měsíců. První etapa bude končit 24. března.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Na to bude následovat etapa od 25. března do 9. června, s tím, že samozřejmě pokud práce budou dobře pokračovat a budou ideální klimatické podmínky, protože my i teď tím, že pracujeme v zimním období, tak počítáme, že musíme vyčkávat s některými pracemi na vhodné klimatické podmínky, tak by se tento termín mohl zkrátit.“

Na místě platí střední míra dopravní komplikace, tedy žlutá. Zejména v čase dopravní špičky proto počítejte se zdržením 10 – 30 minut.