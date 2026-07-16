Najít klid uprostřed burácejícího davu: Hisense vytváří fanouškům ve všech 16 hostitelských městech inkluzivnější zážitky z Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™

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  14:08
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Čching-tao (Čína) 16. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, navázala spolupráci s organizací FIFA a společností KultureCity s cílem pomoci zajistit inkluzivnější zážitky ze zápasových dnů pro fanoušky se smyslovou citlivostí ve všech 16 hostitelských městech Mistrovství světa ve fotbale 2026™.

Pro miliony fotbalových fanoušků pramení energie zápasu Mistrovství světa ve fotbale 2026™ z burácení davu a vzrušení na stadionu. Pro fanoušky se smyslovou citlivostí, včetně některých osob s autismem a dalšími specifickými potřebami v oblasti smyslového vnímání, však mohou být tyto podněty příliš intenzivní, což jim ztěžuje plné vychutnání zážitku.

Aby se tyto překážky odstranily, jsou po celou dobu turnaje před vchody na stadion ve všech hostitelských městech rozmístěna mobilní smyslová vozidla značky Hisense a v komerčních výstavních prostorách stadionů jsou zřízeny speciální smyslové místnosti. Tyto klidné a přívětivé prostory poskytují fanouškům místo, kde si mohou odpočinout, zregenerovat se a zvládnout smyslové podněty, přičemž špičkové displeje Hisense promítají uklidňující vizuální efekty, které pomáhají vytvářet relaxační prostředí.

Společnost Hisense rovněž poskytla rodinám se smyslovými potřebami možnost navštívit zápasy Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ v přístupnějším prostředí. Anina rodina patřila mezi ty, které si turnaj užily díky iniciativě společnosti Hisense zaměřené na smyslovou inkluzi. „Milovat fotbal bylo pro naši rodinu vždy trochu náročné, od té doby, co jsme se dozvěděli, že smyslové potřeby budou součástí našeho každodenního života," řekla Ana.

Uma Srivastavová, výkonná ředitelka organizace KultureCity, vnímá tuto technologii jako něco víc než jen nástroj – jako most mezi intenzivní atmosférou stadionu a potřebou klidu fanoušků: „Televizory Hisense přinášejí uklidňující vizuální obsah. Pokročilá technologie společnosti Hisense poskytuje jasný a vyvážený obraz navržený tak, aby podporoval relaxaci a smyslovou regulaci."

Díky kombinaci technologie, podpory přístupnosti a zapojení komunity pomáhá Hisense vytvářet zážitek z Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, při kterém se více fanoušků může cítit zapojeno a propojeno. Tato iniciativa odráží dlouhodobý závazek společnosti Hisense v oblasti ESG (odpovědného podnikání), jehož cílem je využívat inovace k vytváření přístupnějších a smysluplnějších zážitků pro komunity na celém světě – a tak uvádět do života svou vizi „Inovace pro lepší život" prostřednictvím okamžiků, které spojují lidi.

Podívejte se, jak společnost Hisense pomáhá každému fanouškovi cítit se jako součást zápasu, zde: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky na celém světě.

 

Kontakt: PR oddělení společnosti Hisense: press.global@hisense.com 

RuderFinn Thunder (agentura společnosti Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

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