Náklady na léčbu závislosti na alkoholu se stále zvyšují

„V loňském roce činily výdaje za poruchy způsobené alkoholem téměř 149 milionů korun, což je o 10 milionů více než v roce 2024. Dále se s alkoholickou cirhózou jater léčilo 79 pojištěnců, s onemocněním jater v souvislosti s alkoholem až 131 klientů,“ uvádí Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.
Ze všech závislostí tvoří stále poměrně značnou část právě závislost na alkoholu, při níž je často vyžadována hospitalizace pacienta. Dle nejnovějších dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zemře ročně v České republice v důsledku pití alkoholu odhadem až 7000 osob. Roste také počet osob, které v souvislosti s různými formami závislostního chování vyhledávají odbornou pomoc.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má pro své pojištěnce připraven preventivní program na podporu duševního zdraví, v rámci kterého je možné čerpat příspěvek z fondu prevence. Pojištěnci mohou využít až 4000 korun na 10 konzultací u psychoterapeuta. Vztahuje se také na digitální terapii.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je s více než 1,3 milionu klientů druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Na českém trhu působí už od roku 1992 a má smlouvy se všemi významnými zdravotnickými zařízeními. Pojišťovna získala ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi, a to pro rok 2020 i 2021.
Zdroj: ZP MV ČR