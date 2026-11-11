Náklady ZP MV ČR na léčbu cukrovky 2. typu stouply za 4 roky o 600 milionů korun

Mezi lety 2021 a 2025 se náklady ZP MV ČR na péči související s léčbou diabetu 2. typu zvýšily z 1,33 na 1,94 miliardy korun, tedy o více než 600 milionů. Počet klientů, kterým byla tato péče poskytnuta, vzrostl za stejné období z necelých 100 tisíc na téměř 114 tisíc. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pojištěnce se tak zvýšily z přibližně 13.300 na 17.000 korun.
„Růst průměrných nákladů na péči o jednoho klienta s diabetem 2. typu může souviset s využíváním nákladnějších léčebných možností, zdravotním stavem pacientů a tomu odpovídajícím rozsahem péče i se změnami úhrad za zdravotní služby,“ vysvětluje MUDr. Ladislav Hadravský, Ph.D., ředitel sekce zdravotnické ZP MV ČR.
Nejpočetnější skupinou mezi pojištěnci ZP MV ČR, kteří se loni léčili s cukrovkou 2. typu, byli lidé ve věku 65 až 79 let. Tvořili 49 procent pacientů. Dalších 29 procent připadalo na věkovou skupinu 50 až 64 let a 12 procent na osoby ve věku 80 let a více.
Hladina cukru v krvi se nově kontroluje každé dva roky u všech dospělých
Cukrovka 2. typu se může dlouho rozvíjet, aniž by člověk zaznamenal zjevné příznaky. Bez potřebné léčby může vést k poškození srdce, cév, ledvin nebo zraku. Včas ji pomáhá odhalit vyšetření hladiny cukru v krvi neboli glykémie. Od ledna 2026 je toto vyšetření součástí pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře pro dospělé každé dva roky, a to nově i u osob mladších 40 let.
„Naším cílem je zajistit pacientům potřebnou léčbu a současně podporovat prevenci a s ní související pravidelná vyšetření. Důležitý je přitom nejen včasný záchyt samotné cukrovky, ale také prediabetu, tedy stavu, kdy je hladina cukru v krvi zvýšená, ale ještě nedosahuje hodnot typických pro diabetes. Právě v této fázi lze vhodnou úpravou životního stylu významně snížit riziko rozvoje diabetu 2. typu,“ dodává Hadravský.
Pojišťovna přispívá na edukační pobyty i pomůcky pro diabetiky
Klienti s cukrovkou mohou od ZP MV ČR získat až 2000 korun na edukační pobyty pořádané pacientskými organizacemi. Pod vedením odborníků se účastníci učí, jak zvládat cukrovku v každodenním životě, například jak upravit jídelníček nebo si správně měřit hladinu cukru v krvi.
Pojišťovna při splnění podmínek přispívá také na vybrané zdravotnické prostředky pro diabetiky, pokud nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Patří mezi ně například glukometry, diagnostické proužky, příslušenství k inzulinovým perům a pumpám nebo dezinfekční prostředky na kůži. Děti mohou získat až 1500 korun a dospělí až 500 korun ročně. Podrobné informace a podmínky čerpání příspěvků jsou dostupné na webu ZP MV ČR.
Zdroj: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60025.