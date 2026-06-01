Nakoupit a ihned si dát sushi: Tesco spouští čerstvou přípravu přímo na prodejně

Nový zážitek z nakupování
Zákazníci si nyní mohou při běžném nákupu dopřát sushi a japonské speciality, které jsou denně čerstvě připravovány přímo na prodejně zkušenými kuchaři. Koncept stojí na vysoké kvalitě surovin, každodenní čerstvé přípravě a zážitku z nakupování, kdy zákazník může sledovat vznik jednotlivých jídel přímo před sebou. Spojení čerstvosti, kvality a zážitku tak posouvá běžný nákup potravin na novou úroveň. Nabídka zahrnuje více než 50 položek, od rychlých obědových variant až po větší sushi sety vhodné ke sdílení. Mezi vlajkové produkty patří například lososové sousto ideální k obědu, korejské kuřecí karaage inspirované street foodem nebo sushi sety určené pro sdílení.
„Naši zákazníci stále častěji hledají kvalitní, čerstvé a zároveň pohodlné řešení stravování. Nový sushi koncept je dalším krokem, jak jim nabídnout více možností přímo během nákupu a zároveň posílit celkový zážitek z návštěvy našich prodejen,“ říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco Stores ČR.
Zájem o sushi v Česku dlouhodobě roste a tento trend potvrzuje rostoucí popularitu segmentu čerstvých a hotových jídel. Podle dostupných dat Češi ročně objednají více než 200 000 porcí sushi.
Partnerství s expertem na japonskou kuchyni
Pro realizaci konceptu Tesco spojilo síly se značkou YO!, která patří mezi přední evropské hráče v oblasti japonské gastronomie. Značka má zkušenosti s provozem více než 350 sushi kiosků v maloobchodním prostředí, zejména ve Velké Británii a Irsku.
„Vstup na český trh představuje pro značku YO! důležitý milník. Českým zákazníkům přinášíme vysoce kvalitní japonská jídla připravovaná přímo na místě pod vedením zkušených šéfkuchařů. Společně s Tesco představujeme koncept, který se již velmi osvědčil u zákazníků na dalších evropských trzích a věříme, že tento koncept má i zde velký potenciál růstu,“ uvedl John Örmä, Managing Director Sushi Circle.
Spojení kvality, pohodlí a zážitku
Nový sushi koncept přináší zákazníkům nejen široký výběr jídel, ale také nový typ zážitku z nakupování, možnost sledovat přípravu jídla přímo v prodejně a odnést si čerstvé produkty jako součást běžného nákupu. Tesco tímto krokem potvrzuje svou ambici inovovat a přinášet zákazníkům moderní, pohodlné a kvalitní řešení stravování v rámci každodenního nakupování.
Zdroj: Tesco Stores ČR