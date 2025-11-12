Nákup, který pomáhá. Díky zákazníkům BILLA a partnerství s Mars získal Patrik nového asistenčního psa Alpina

Praha 12. listopadu 2025 (PROTEXT) - Pomoc, která mění životy. Devátý ročník dobročinné sbírky Nákup, který pomáhá umožnil vybrat prostředky na speciální výcvik asistenčního psa Alpina, který se po dokončení tréninku stal každodenním pomocníkem třiatřicetiletého Patrika. Ten se od dětství potýká s pohybovým omezením, a právě díky Alpinovi získává nejen praktickou pomoc, ale i oddaného čtyřnohého společníka. Sbírku dlouhodobě pořádá společnost BILLA ve spolupráci se společností Mars, a společně tak pomáhají lidem, kteří to nejvíce potřebují.

Když nákup pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba

Projekt Nákup, který pomáhá patří mezi nejdéle trvající dobročinné iniciativy v prodejnách BILLA. Letošní devátý ročník se uskutečnil od června do října 2025 a zapojit se mohl každý zákazník – stačilo zakoupit vybrané produkty značek Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Cesar a Dreamies. Z každého takového nákupu putoval finanční příspěvek na výcvik asistenčních psů prostřednictvím neziskové organizace Pes pro Tebe. Právě díky této pomoci mohl Alpin projít náročným tréninkem a stát se Patrikovým neocenitelným pomocníkem.

V loňském roce díky této iniciativě získal svého společníka nemocný Vojta, jenž se potýká s následky nádoru na mozku. Jeho labrador Persy mu dnes pomáhá zvládat náročné situace a přináší mu větší soběstačnost i radost. "Za každým psem, který změní život člověka s handicapem, stojí tisíce drobných dobrých skutků – nákupů našich zákazníků. Jsme hrdí, že už devátým rokem spojujeme síly s naším partnerem Mars a společně ukazujeme, že i běžný nákup může mít mimořádný dopad," říká Daniela Korotvičková, vedoucí oddělení nákupu BILLA ČR.

Seznamte se – Patrik, který žije se svou židlí

S omezenou pohyblivostí žije Patrik od dětství a mnohé činnosti jsou pro něj velkou výzvou. Je výjimečnou osobností, která statečně zdolává překážky, jimž čelí kvůli svému pohybovému omezení. Právě proto je pro něj asistenční pes neocenitelným pomocníkem, přítelem a věrným parťákem.

"Žiji se svou vlastní židlí, kterou mám všude s sebou. Chtěl jsem, aby mi lidé přestali říkat, že mám handicap. Přeji si, abychom se všichni vnímali jako lidé, kteří jsou ve správný čas na správném místě, s těmi správnými schopnostmi, které můžeme společnými silami rozvíjet," popisuje Patrik.

Patrik vystudoval psychologii ve Spojených státech a dnes působí na několika českých klinikách, kde pomáhá rodinám vnímat své děti jinak - ne jako invalidní, ale jako jedinečné osobnosti. Učí je, že právě v odlišnosti se skrývá síla, radost i možnost žít plnohodnotný a výjimečný život. V každodenních situacích dosud pomáhal Patrikovi jeho pes Theo, který už ale přestává držet krok s Patrikovým aktivním životem a odchází do zaslouženého "psího důchodu". V rodině tento oddaný parťák i nadále zůstane, ale štafetu po něm přebírá mladý Alpin.

Dobročinný projekt, který mění život

Výcvik asistenčního psa je velmi nákladný a bez podpory by celá finanční zátěž zůstala na Patrikovi. Díky dobročinné sbírce společností Mars a BILLA se však Alpin mohl stát jeho každodenním hrdinou. O Alpinův výcvik se postarala nezisková organizace Pes pro Tebe. Naučil se celou řadu specifických úkonů – od podávání předmětů, otevírání dveří, skříněk či šuplíků, přes rozsvěcení a zhasínání světel a pomoc při oblékání až po canisterapeutické polohování, které dokáže ulevit napětí a zklidnit tělo i mysl.

"Asistenční pes není jen pomocníkem. Je důkazem, že když lidé a zvířata stojí při sobě, dokážou překonat i ty největší překážky. Každý z těchto příběhů nám připomíná, proč má smysl pomáhat," říká Tereza Turcar Žilková, specialistka na firemní záležitosti společnosti Mars.

 

