Nákup, který pomáhá. Díky zákazníkům BILLA a partnerství s Mars získal Patrik nového asistenčního psa Alpina

Když nákup pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba
Projekt Nákup, který pomáhá patří mezi nejdéle trvající dobročinné iniciativy v prodejnách BILLA. Letošní devátý ročník se uskutečnil od června do října 2025 a zapojit se mohl každý zákazník – stačilo zakoupit vybrané produkty značek Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Cesar a Dreamies. Z každého takového nákupu putoval finanční příspěvek na výcvik asistenčních psů prostřednictvím neziskové organizace Pes pro Tebe. Právě díky této pomoci mohl Alpin projít náročným tréninkem a stát se Patrikovým neocenitelným pomocníkem.
V loňském roce díky této iniciativě získal svého společníka nemocný Vojta, jenž se potýká s následky nádoru na mozku. Jeho labrador Persy mu dnes pomáhá zvládat náročné situace a přináší mu větší soběstačnost i radost. "Za každým psem, který změní život člověka s handicapem, stojí tisíce drobných dobrých skutků – nákupů našich zákazníků. Jsme hrdí, že už devátým rokem spojujeme síly s naším partnerem Mars a společně ukazujeme, že i běžný nákup může mít mimořádný dopad," říká Daniela Korotvičková, vedoucí oddělení nákupu BILLA ČR.
Seznamte se – Patrik, který žije se svou židlí
S omezenou pohyblivostí žije Patrik od dětství a mnohé činnosti jsou pro něj velkou výzvou. Je výjimečnou osobností, která statečně zdolává překážky, jimž čelí kvůli svému pohybovému omezení. Právě proto je pro něj asistenční pes neocenitelným pomocníkem, přítelem a věrným parťákem.
"Žiji se svou vlastní židlí, kterou mám všude s sebou. Chtěl jsem, aby mi lidé přestali říkat, že mám handicap. Přeji si, abychom se všichni vnímali jako lidé, kteří jsou ve správný čas na správném místě, s těmi správnými schopnostmi, které můžeme společnými silami rozvíjet," popisuje Patrik.
Patrik vystudoval psychologii ve Spojených státech a dnes působí na několika českých klinikách, kde pomáhá rodinám vnímat své děti jinak - ne jako invalidní, ale jako jedinečné osobnosti. Učí je, že právě v odlišnosti se skrývá síla, radost i možnost žít plnohodnotný a výjimečný život. V každodenních situacích dosud pomáhal Patrikovi jeho pes Theo, který už ale přestává držet krok s Patrikovým aktivním životem a odchází do zaslouženého "psího důchodu". V rodině tento oddaný parťák i nadále zůstane, ale štafetu po něm přebírá mladý Alpin.
Dobročinný projekt, který mění život
Výcvik asistenčního psa je velmi nákladný a bez podpory by celá finanční zátěž zůstala na Patrikovi. Díky dobročinné sbírce společností Mars a BILLA se však Alpin mohl stát jeho každodenním hrdinou. O Alpinův výcvik se postarala nezisková organizace Pes pro Tebe. Naučil se celou řadu specifických úkonů – od podávání předmětů, otevírání dveří, skříněk či šuplíků, přes rozsvěcení a zhasínání světel a pomoc při oblékání až po canisterapeutické polohování, které dokáže ulevit napětí a zklidnit tělo i mysl.
"Asistenční pes není jen pomocníkem. Je důkazem, že když lidé a zvířata stojí při sobě, dokážou překonat i ty největší překážky. Každý z těchto příběhů nám připomíná, proč má smysl pomáhat," říká Tereza Turcar Žilková, specialistka na firemní záležitosti společnosti Mars.
Zdroj: Mars