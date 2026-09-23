Nákup není jen cena na účtence. Wolt+ pomáhá zákazníkům šetřit peníze i čas

Typický nákup totiž nekončí cenou uvedenou na účtence. Pokud člověk vyrazí autem do supermarketu nebo obchodního centra, přidává k ní náklady na cestu a provoz auta. Vedle peněz ale hraje významnou roli také čas strávený cestou do obchodu, hledáním parkovacího místa či bloumáním mezi regály a následnou cestou domů.
Právě úspora času patří mezi důvody, proč lidé Wolt používají. Podle průzkumu mezi českými zákazníky ji jako jeden z důvodů využívání služby uvedlo 68 % respondentů. Ušetřený čas pak lidé využívají například k práci, vlastním aktivitám, odpočinku nebo času s rodinou.
Předplatné se vyplatí už při první či druhé objednávce v měsíci
Wolt+ se vyplatí všem, i zákazníkům, kteří neplánují nakupovat opakovaně nebo velmi často. Roční předplatné za 780 Kč se vrátí už při jedné nebo dvou objednávkách za měsíc a při každé další už zákazník šetří. Podle četnosti objednávek tak mohou úspory na poplatcích za dopravu dosáhnout desítek až stovek korun měsíčně. U vybraných restaurací a obchodů zapojených do Wolt+ zákazník neplatí poplatek za dopravu, pokud objednávka splňuje podmínky programu. Členové mohou využívat také 5% slevu na objednávky s osobním vyzvednutím a další speciální nabídky.
„Podle modelových propočtů se přitom úspora u jednotlivé objednávky může pohybovat od desítek korun až po nižší stovky korun v závislosti na typu nákupu, vzdálenosti a využitých výhodách. Jednotlivé úspory se postupně sčítají. Předplatné se zaplatí už při jedné či dvou objednávkách a od té chvíle zákazník na každém doručení už profituje,“ říká Tomáš Kubík, vedoucí komunikace Wolt ČR & SR.
Není to ale pouze o ceně, je potřeba započítat také čas, který by jinak člověk strávil cestami za nákupy. „Při nákupu většinou vidíme hlavně částku na účtence, ale zapomínáme na všechno kolem ní. Pokud kvůli nákupu sedneme do auta, jedeme do obchodu, dlouho hledáme parkování a následně strávíme desítky minut mezi regály, platíme nejen penězi, ale také vlastním časem. Wolt+ dává smysl každému, kdo chce nakupovat výhodně a bez starostí. Naším cílem je, aby zákazníci nemuseli volit mezi pohodlím a výhodností a mohli čas, který by jinak strávili cestou za nákupem, využít podle sebe,“ vysvětluje Tomáš Kubík.
Význam času potvrzují také data mezi českými zákazníky Woltu. „Více než polovina respondentů uvedla, že jim služba umožňuje využít ušetřený čas k práci, polovina se díky němu může věnovat vlastním aktivitám a přibližně polovina odpočinku a relaxaci. Další část respondentů oceňuje více času pro rodinu,“ říká Tomáš Kubík.
Konec ztrácení času objížděním obchodů
Při klasickém nakupování může honba za akčními cenami znamenat navíc návštěvu několika různých obchodů. Část úspory na jednotlivých produktech pak mohou pohltit náklady na dopravu a další čas strávený cestováním. V aplikaci Wolt lze konkrétní produkty vyhledávat napříč nabídkou dostupných obchodů a rychle si udělat přehled o tom, kde jsou právě k dispozici a za jakou cenu. Obchody na Woltu přitom nabízejí stejně výhodné akční nabídky jako ve svých kamenných prodejnách. Hledání výhodnější nabídky tak nemusí automaticky znamenat cestu z jednoho obchodu do druhého.
Online nákup také umožňuje košík před objednáním znovu zkontrolovat, promyslet, co domácnost skutečně potřebuje, a využít aktuální nabídky jednotlivých obchodů. Chytré nakupování tak nemusí být jen hledáním nejnižší ceny jednotlivého produktu, ale snahou získat za své peníze co největší celkovou hodnotu.
Speciální nabídky i bezstarostné doručení čehokoli
Další příležitostí, jak díky členství získat více, jsou speciální nabídky. Od 17. září do 7. října se vrací Wolt+ Weeks. Členové služby během nich vedle standardních výhod získají přístup k časově omezeným nabídkám zapojených restaurací a obchodů. Nabídky se budou každý týden obměňovat.
Předplatné navíc zákazníkům přináší plnou svobodu a pohodlí při řešení každodenních i nečekaných situací. S aktivním členstvím nemusí vůbec řešit poplatky za dopravu, ať už potřebují narychlo poslat dárek, objednat květinu pro přítelkyni, nakoupit školní potřeby pro děti nebo sehnat narozeninový dort. Wolt+ lze bez obav z dalších nákladů využít na doručení jakéhokoli sortimentu. Lidé, kteří předplatné zatím nevyužívali, mají ideální příležitost si službu otestovat bez jakýchkoliv závazků. Během Wolt+ Weeks si ji mohou vyzkoušet na měsíc zdarma. Nabídka platí pro všechny zákazníky, kteří si Wolt+ v minulosti ještě nikdy neplatili ani nevyužili předchozí zkušební období.
Konkrétní výše finanční úspory se liší podle počtu a typu objednávek, vzdálenosti, zapojeného obchodu či restaurace a aktuálních podmínek jednotlivých nabídek Wolt+. Uvedená data jsou z online průzkumu, který pro Wolt zrealizovala společnost Copenhagen Economics v červnu 2025.
Zdroj: Wolt
Kontakt:
Kristýna Havligerová
Konektor PR s.r.o.
E-mail: kristyna.havligerova@knktr.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59310.