Nakupte v Tesco na Vánoce i Silvestr pohodlně na jednom místě

„Zákazníci mohou vybírat z široké nabídky hraček, kosmetických balíčků, oblečení značky F&F, dárkového balení alkoholu, knih, potřeb pro kutily a mnoho dalšího. U tradičně oblíbených stavebnic Lego jsme letos představili řadu novinek. Nově jsme do nabídky zařadili hračky britské značky Addo. Zároveň u nás zákazníci rovnou nakoupí potřeby na balení dárků, vánoční dekorace, světla i umělé stromky a samozřejmě vše na sváteční pečení a vaření. Oblíbenými položkami v předvánočním čase na nákupních seznamech jsou delikatesy, vánoční pečivo, prémiové sýry, paštiky, uzeniny i alkoholické nápoje,“ říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco ČR.

Vánoční pečivo

Ve vlastních pekárnách ve vybraných prodejnách vlastnoručně připravují pekaři podle jedinečných receptur dva druhy vánoček a další pečivo. Důležitou součástí vánoční nabídky je jak hotové těsto na cukroví, tak i již upečené vánoční cukroví. Tesco nabízí rovněž vánoční cukroví od lokálních dodavatelů, kteří zavážejí sortimentem obchody v blízkosti svých provozoven. V sortimentu má bezlepkové cukroví i cukroví pro diabetiky, 13 druhů panettone, včetně jednoho druhu Tesco Finest a celou řadu vánočního cukroví jako pracny, sněhové pečivo, linecké pečivo, vanilkové rohlíčky a v neposlední řadě 6 druhů vánočních štol a široký sortiment vánoček.

Tesco Finest pro sváteční stůl i dárky

Produkty prémiové značky Tesco Finest jsou ideální na sváteční tabuli nebo jako vánoční dárek. Patří sem prémiová masa, uzeniny, sýry, čokolády, sladkosti, delikatesy, káva, čaj, sušené ovoce, ořechy, omáčky, čerstvé potraviny a vína včetně prosecca. Letos byla tato řada rozšířena o speciální vánoční edici.

Kapři a další ryby

Součástí štědrovečerní večeře jsou tradičně kapři a další druhy ryb. Tesco nabízí chlazené připravené porce, půlky i celé kapry. Zákazníci zde mohou nakoupit i další druhy chlazených ryb jako lososa, tresku, candáta, tuňáka nebo pstruha.

Móda F&F pro slavnostní příležitosti

V oddělení s módou F&F najdou zákazníci stylové oblečení na štědrovečerní večeři, silvestrovskou party i každodenní nošení. Zimní kolekce zahrnuje pohodlné svetry, trendy kabáty, bundy, hřejivé čepice a šály, včetně oblíbených vtipných vánočních svetrů a mikin.

Vánoční otevírací doba

Na Štědrý den budou mít všechny prodejny Tesco otevřeno do 11:45. Na první a druhý svátek vánoční budou mít všechny obchody Tesco zavřeno. Výjimku budou tvořit čerpací stanice, které budou otevřeny ve čtvrtek 26. 12. od 9:00 do 17:00. V pátek 27. 12. budou obchody otevřeny od 7:00. Ve dnech od 28. do 30. prosince budou platit běžné otevírací doby. Na Silvestra budou mít Tesco obchody otevřeno až do 18:00. Tesco přivítá své zákazníky opět 2. ledna, kdy obchody otevře v 7:00. Informace o otevírací době naleznou zákazníci i na každém obchodě zvlášť a mohou si tak snadno ověřit přesnou otevírací dobu. U čerpacích stanic je možné i po uzavření využít tankomat pro nonstop tankování s platbou kartou. Na Štědrý den ani na první a druhý svátek vánoční Tesco online nákupy nevozí, stejně tak na Nový rok. Na Silvestra bude Tesco online nákupy rozvážet od 8 do 16 hod. Ve dnech 27. prosince až 30. prosince bude rozvoz probíhat jako v běžné dny, tedy od 8 do 22 hod. Nákupy vozí zákazníkům vždy z nejbližšího hypermarketu.

