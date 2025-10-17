Nákupy potravin online jsou rostoucím trendem, doplňují objednávky z restaurací, potvrdil průzkum Woltu

Praha 17. října 2025 (PROTEXT) - Průzkum, který pro Wolt zrealizovala společnost Copenhagen Economics, ukázal jasný trend, služba už dávno není jen o rozvozu jídel z restaurací. Zatímco 91 % zákazníků potvrdilo, že stále využívá platformu pro objednávku hotového jídla, jasným trendem se stal nákup potravin, který využívají již téměř dvě třetiny zákazníků (68 %). Výsledky ukazují, že Wolt je univerzálním nástrojem pro pohodlný nákup širokého spektra zboží, včetně nepotravinových produktů, které si objednává již třetina uživatelů. Dalším zajímavým zjištěním je, jak Češi nakládají s ušetřeným časem díky doručovacím službám. Zatímco 6 z 10 Evropanů ho věnuje odpočinku, téměř tři čtvrtiny Čechů jej s oblibou investují do práce nebo produktivních aktivit.

Více než 70 % českých uživatelů dnes využívá služby platformy Wolt pravidelně: 41 % zákazníků uskuteční objednávku několikrát do měsíce a téměř jedna třetina několikrát týdně. Data tak potvrzují, že se služba stala pevnou součástí životů Čechů. Hlavní motiv pro objednávku, kterým je pohodlí doručení až domů, potvrdily téměř tři čtvrtiny Čechů (74 %), polovina z dotázaných kvituje skutečnost, že nemusí plánovat ani vařit jídlo doma, čtvrtina respondentů je spokojená, že se díky Woltu může vyhnout přelidněným místům. Tyto trendy jsou v souladu s celoevropským průměrem, nijak se ve vnímání pozitivních dopadů služby neliší ani sousední Slovensko.

Jídlo na prvním místě, ale rozvoz potravin roste

Ačkoliv drtivá většina zákazníků, konkrétně 9 z 10, využívá Wolt především k objednávkám jídel z restaurací, roste významně i popularita dalších služeb. Nákup potravin se stal novým trendem a objednalo si je už 7 z 10 Čechů, což potvrzuje, že platforma se stává univerzálním nástrojem pro pohodlné nákupy všeho druhu. Téměř třetina respondentů si navíc objednává také drogistické zboží, léky, hračky, školní pomůcky, elektroniku, květiny nebo i erotické pomůcky. Využívání těchto služeb se od zbytku Evropy příliš neliší. Jedinou výjimkou je právě nepotravinové zboží, které se v jiných zemích EU těší větší oblibě, objednalo si ho totiž zhruba 50 % zákazníků. Díky široké síti partnerů, která zahrnuje nejen velké obchodní řetězce, ale také malé lokální podniky, nabízí Wolt uživatelům nejen bohatý výběr, ale zároveň jim dává možnost podpořit místní ekonomiku.

Zákazníci Woltu platformu využívají podle aktuální potřeby. Téměř dvě třetiny z nich (66 %) si objednaly jídlo nebo potraviny. Téměř třetina zákazníků (28 %) už vyzkoušela všechny tři kategorie doručení: hotové jídlo, potraviny nebo nepotravinové zboží. “Wolt se stal doslova obchodním domem v kapse: zákazníci se zde mohou objednat cokoliv, od jídla z restaurací, přes potraviny, drogerii, hračky, dárky až po léky. Právě objednávky potravinového a nepotravinového zboží rostou o desítky procent. Dvouciferným tempem rostou také objednávky z našeho supermarketu Wolt Market, kde zákazníci oceňují zejména to, že dostanou čerstvé a lokální potraviny do třiceti minut od objednání,” říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí platformy Wolt. Podle něj si zákazníci na této službě nejvíce cení skutečnosti že až domů či do kanceláře jim kurýři doručí vše, co potřebují.

Díky Woltu více času pro sebe

Češi oproti evropskému průměru vykazují odlišné preference v tom, jak s ušetřeným časem nakládají. Více než polovina respondentů souhlasila s tvrzením, že se díky ušetřenému času mohou věnovat práci, 50 % reagovalo, že se věnují jiné své aktivitě, 47 % odpočívá, třetina si díky ušetřenému času užívá čas s rodinou a 10 % respondentů také odpovědělo, že tráví ušetřený čas s dětmi[1].

Obyvatelé dalších evropských zemí oproti Čechům nejčastěji ušetřený čas využívají pro relaxaci (60 %). "Výsledky průzkumu jasně potvrzují, že Wolt má pro naše zákazníky širší význam než jen rychlé doručení jídla, potravin a dalšího zboží," říká Tomáš Kubík a dodává: "Je skvělé vidět, že v České republice sloužíme jako podpora pro flexibilní životní styl. Ať už si lidé ušetřený čas volí k práci, pro více času s rodinou nebo k tomu, aby se mohli věnovat svým koníčkům. Jsme rádi, že jim můžeme být partnerem."

Průzkum také ukazuje, že díky Woltu lidé často objeví nové restaurace (58 %), mohou si užít jídla z podniků, které mají příliš daleko a nakoupí zboží, které v kamenných obchodech nestihli.

Online průzkum pro platformu Wolt zrealizovala společnost Copenhagen Economics mezi 4170 respondenty v EU, 191 v ČR ve 16 zemích EU: Rakousko, Chorvatsko, Kypr, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

 

[1] Otázka s možností více odpovědí

 

