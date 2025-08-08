Náměstek chtěl vpustit děti do staveniště, že nepostaví školku, však neuvedl

Vzpomněl si na souseda, který město s žádostí řešit tyto problémy oslovil už v únoru 2025, jakmile se dozvěděl o prvních nesrovnalostech v probíhajícím projektu. Například, že město plánuje vysázet do obecní cesty, která všem místním zpřístupňuje Přírodní park Orlice, stromy, čímž tak znemožní nejen obyvatelům, ale i zemědělcům přístup k řece a loukám.
“Do jednání s městem jsme po únorovém setkání přímo na stavbě raději přizvali advokátku se zaměřením na mediaci. Naším cílem bylo totiž vyřešit společně s městem, že v probíhajícím projektu není pamatováno na odpovídající dopravní napojení školského areálu, na dostatek parkovacích stání, na nový chodník, celkově na bezpečný přístup ke škole a kultivaci veřejného prostranství, jak stanovila odborná architektonická studie, kterou si město v roce 2017 nechalo za veřejné prostředky vypracovat,” uvádí Jaroslav Novotný, který v médiích zastupuje svého otce.
Promarněná příležitost
Architektonická studie nastolila městu závazek koncepčního a potřebného rozvoje místního školského areálu. Je v ní počítáno s vybudováním nového pavilonu mateřské školy, aby se děti mohly přemístit z nevhodných suterénních prostor staré budovy, a to jakmile bude schválen nový územní plán. Současná přestavba školy sice probíhá, ale nakonec bez návaznosti na zaplacenou odbornou studii. Neřeší se bezpečné dopravní napojení, které zde všem místním již několik desetiletí schází. Z upravené smlouvy o dílo, zveřejněné teprve v červenci, dokonce vyplývá, že s dostavbou školky město už v budoucnu nepočítá. Pochybnosti vzbuzuje, že tento dodatek smlouvy, náměstek Řádek neprojednal ani s odborem školství, a je tak otázkou, zda současné vedení školy, které převzalo rétoriku radnice o nepohodlném sousedovi, vůbec o plánech města zarazit investice do rozvoje místní školy ví.
Nebezpečné místo pro děti
Po několikaměsíční výstavbě je patrné, že část školy bude možná stavebně dokončena – areál jako celek a přístup k němu je ale nebezpečný, a zůstal by i po dokončení prací. Stále zde probíhá stavba, chybí chodníky a přehledné řešení dopravy a parkování. Přesto město usilovalo o částečné otevření školy, aniž by bralo vážně hrozby, které to představuje pro děti, učitele i rodiče. Prioritou bylo zářijové přestřižení pásky ve světle předvolebních PR článků a videí na sociálních sítí, kde lze ze záběrů snadno vynechat tristní stav okolního prostranství, parkování a přístupu ke škole.
Kdo ponese odpovědnost?
Náměstek Řádek opakovaně označuje za viníka souseda školy, který na problém od počátku upozorňuje. Pan Novotný k tomu uvádí: "Rodičům, kteří právem požadovali vyřešení bezpečného dopravního napojení, mohu najisto sdělit, že se ho po všech jednáních, která jsem s náměstek vedl, pro jeho nečinnost, nedočkají. Jinými slovy, bezpečnost Vašich dětí není pro náměstka priorita." Shrnuto slovy jedné z místních maminek: "Raději budu vozit dcerku zatím do jiné školy, než aby mi ji tady přejeli."
