Nanonáplast pro bezpečnější operace. Women in Tech podpoří projekt Nanoflexion

Program Women in Tech organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, společností Huawei a dalšími partnery. V letošním ročníku bylo vybráno osm projektů s praktickým dopadem v oblasti zdraví, vzdělávání, mobility, životního prostředí a rozvoje. Zakladatelky čeká roční spolupráce zaměřená na rozvoj byznysu, mentoring, vzdělávání a propojení s experty i investory.
„V gastrointestinální chirurgii zatím chybí dostatečně spolehlivé preventivní řešení pro vážné komplikace po operacích tlustého střeva a konečníku. Nanoflexion vyvíjí náplast z nanovláken, která má vytvořit biokompatibilní a biologicky odbouratelnou ochrannou bariéru přímo v místě zákroku. Nestačí však mít jen slibný výsledek v laboratoři. Pokud má inovace skutečně pomáhat pacientům, musí projít ověřováním, transferem technologie a přípravou na využití v nemocnicích. Program Women in Tech nám pomůže posunout projekt z laboratoře blíž k lékařům a pacientům,“ říká Markéta Hujerová z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, zakladatelka projektu Nanoflexion.
Únik střevního obsahu v místě chirurgického spojení může postihnout až 15 % pacientů po resekci střeva, pooperační srůsty se mohou objevit až u poloviny pacientů a vést k chronickým bolestem, neprůchodnosti střev nebo neplodnosti. Náplast má vytvořit tkáňově šetrnou ochrannou vrstvu, která pomáhá utěsnit chirurgické spojení, snížit zánětlivou reakci a bránit nežádoucímu srůstání tkání. Je biologicky odbouratelná, biokompatibilní a použitelná bez speciálního vybavení.
Nanoflexion je medtech spin off, který propojuje dlouhodobý výzkum nanovlákenných materiálů na Technické univerzitě v Liberci s odborným zázemím Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Má za sebou několik let výzkumu a slibné výsledky na preklinických modelových systémech. V roce 2025 začal tým řešit komerční potenciál náplasti, transfer technologie a spolupráci s odbornými partnery, zejména s inkubátorem i&i Prague. Women in Tech je přínosný právě v této fázi, protože nabízí mentoring, odborné vedení a kontakty potřebné pro rozvoj projektu mimo výzkumné prostředí.
Více informací o o akcelerátoru Women in Tech najdete na https://vupi.cz/women-in-tech-2026/.
Zdroj: Women in Tech
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.