Nápad na Valentýna? Máme!

11:02

Praha 6. února 2025 (PROTEXT) - Kdo říkal, že Valentýn musí být jen o párech? Vezměte kohokoliv ze svých blízkých a přijďte si užít večer plný zábavy, hudby a nezapomenutelných emocí do Nové Spirály. Tento osobitý multižánrový prostor je srdcovou záležitostí také herce a zpěváka Roberta Urbana, který zde alternuje coby duch Nové Spirály v hudební show Vzkříšení, která je nabitá světoznámými hity! Písně z muzikálu Jesus Christ Superstar, léty ověřené klasiky jako Highway To Hell, Nothing Compares 2U, Smells Like Teen Spirit, ale i novodobé hity vás roztančí, pobaví i dojmou. Výjimečnou atmosféru dotváří živý orchestr, videomapping, skvělí tanečníci a akrobati. A abyste si večer v Nové Spirále ještě více zpříjemnili, čeká na vás Valentýnský balíček - 30% sleva na vstupenky při online nákupu s kódem VZKRISENI2025 na všechny únorové termíny. A pokud zvolíte 14. únor, dostanete navíc sklenku prosecca zdarma.