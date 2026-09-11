Napište recenzi a LG vám vrátí část ceny nového spotřebiče

Spotřebiče se málokdy kupují v klidu. Pračka doslouží v neděli večer, chladnička v nejteplejším týdnu roku, myčka den před návštěvou.
Podzimní akce LG takový nákup zjednoduší. Koupíte spotřebič ze seznamu, napíšete na něj recenzi a část ceny vám přijde zpátky na bankovní účet.
Kolik se vrátí
Částka je daná modelem, ne cenou nákupu. U myček nádobí je to 1000 Kč. U vestavných spotřebičů 1000 až 2000 Kč. U praček a sušiček 1000 až 5000 Kč, nejvyšší částky patří velkokapacitním modelům. U chladniček také 1000 až 5000 Kč.
Do akce je zařazeno 86 modelů: 35 praček a sušiček, 30 chladniček, 11 vestavných spotřebičů a 10 myček nádobí.
Recenze není formalita
Recenzi zveřejníte na webu prodejce, u kterého jste nakupovali, nebo na www.lg.com/cz. Bez odkazu na ni žádost neprojde. Je to jediná podmínka navíc oproti běžné slevové akci a zabere pár minut.
Termíny, které se vyplatí poznamenat
Žádost můžete podat nejdříve 14 dní po nákupu. Proto se formulář otevírá až 25. září, přesně dva týdny po startu akce. Poslední termín je pro všechny stejný: 7. prosince 2026. A to i pro nákupy z posledního dne. O schválení dá LG vědět e-mailem, peníze pak dorazí do 42 dnů.
Kde nakoupit
Cashback platí jen u vybraných prodejců. Jsou to Alza.cz, Datart, PLANEO a oficiální e-shop LG.cz.
Seznam zařazených modelů, konkrétní částky a úplná pravidla najdete na www.lg.com/cz. Projděte si ho ještě před nákupem: model, který na seznamu není, proplatit nelze.
Více informací, kompletní seznam podporovaných modelů a pravidla akce najdete na www.lgcashback.com/cz.
O společnosti LG Electronics
LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.
Zdroj: LG Electronics