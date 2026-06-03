Naprostá transparentnost značky BAIC boří zavedené pořádky na trhu s automobily

Psychologie nákupu versus algoritmy výrobců
Současný automobilový trh se ocitl v pasti, kterou analytici nazývají „dependency hell“ – peklo závislostí. Jde o to, že když chcete třeba vyhřívaná sedadla, musíte si objednat celý zimní paket. Zatímco se výrobci předhánějí v počtu kombinací, data ukazují, že pro koncového uživatele je tento proces nekomfortní. Podle aktuálních studií dosahuje míra opuštění nákupního procesu v automotive sektoru kritických 82,41 % (Digital Applied Report, 2026). Hlavním viníkem je ztráta finanční transparentnosti: neočekávané příplatky a skryté náklady.
Digitální rozhraní, která měla prodej usnadnit, se změnila v nástroj vnitřního odporu – negativní emoce vznikající ve chvíli, kdy systém svévolně omezuje svobodu volby uživatele skrze nucené balíčky výbavy. Průměrná doba, než se stane konfigurátor pro zákazníky nepřehledným a opouští ho, je 7,5 minuty (UX studie Ford/Rondesignlab, 2024).
Strategie maximální výbavy jako standardu
Automobilka BAIC na tento trend reaguje radikální transparentností. Všechny modely – X35, X55, X7 i offroadový hybrid BJ30 – eliminují potřebu studovat technické příručky a tabulky příplatků. Strategie stojí na poskytování maximální možné hodnoty, což koresponduje s rostoucí poptávkou spotřebitelů po srozumitelných a férových nabídkách bez skrytých položek. Stačí si tedy vybrat barvu. „Sledujeme, jak se z nákupu auta stala administrativně i psychicky náročná disciplína, kde se zákazník často utápí v rozhodovací paralýze. Naše filozofie stojí na respektu k času a trpělivosti klienta. Odstraňujeme šok z výsledné ceny tím, že nabízíme vozy s kompletní výbavou již v základu. Věříme, že v roce 2026 je největším luxusem jednoduchost a jistota, že cena, kterou vidíte na začátku, je skutečně cenou finální,“ uvádí Martina Jirásková, marketingová manažerka BAIC CZ/SK.
O společnosti BAIC
Automobilka BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), založená v roce 1958, je pilířem globálního autoprůmyslu s ročním prodejem přes 1,7 milionu vozů. Její technologická převaha vychází z nákupu evropského inženýrství Saab a strategických partnerství, zejména s koncernem Mercedes-Benz, v němž BAIC drží 10% akcionářský podíl. S působností ve 110 zemích světa upevňuje svou pozici na českém a slovenském trhu prostřednictvím importéra GB Distribution s.r.o. Portfolio se zaměřuje na modely SUV a off-roady, které kombinují nejmodernější technologie s důrazem na maximální kvalitu zpracování.
Zdroj: BAIC
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