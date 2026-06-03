Národní banka Gruzie spouští ve spolupráci s Montran modernizovaný platební systém RTGS

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  13:03
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Tbilisi (Gruzie) 3. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Modernizovaná platforma posiluje odolnost, škálovatelnost a připravenost na standard ISO 20022 a zároveň přispívá k rozvoji gruzínského finančního ekosystému nové generace.

Národní banka Gruzie (NBG) ve spolupráci se společností Montran úspěšně spustila svůj vylepšený automatizovaný převodní systém (ATS), modernizovanou platformu pro zúčtování v reálném čase (RTGS), která je navržena tak, aby podporovala zasílání zpráv podle normy ISO 20022, platby v reálném čase, zpracování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zvýšenou odolnost národní platební infrastruktury, což představuje významný milník ve spolupráci trvající více než 25 let.

Modernizovaná platforma zvyšuje výkon zpracování, řízení likvidity, provozní odolnost, škálovatelnost a efektivitu a zároveň je v souladu s mezinárodními standardy, včetně ISO 20022. Řešení s nepřetržitým provozem zavádí modernizovanou architekturu, vylepšení zpracování v reálném čase, možnosti hromadného zúčtování a vylepšené funkce interoperability na podporu rozvíjejícího se finančního ekosystému Gruzie.

V rámci širšího modernizačního programu společnost Montran rovněž zavádí systém okamžitých plateb (IPS) pro transakce v reálném čase a řešení IPS Proxy, které zjednoduší adresování plateb a zlepší uživatelský komfort pro Gruzínskou národní banku.

„Modernizace naší platební infrastruktury je klíčovým krokem k uspokojení vyvíjejících se potřeb gruzínského finančního ekosystému," uvedla Ekaterine Galdavová, viceguvernérka Gruzínské národní banky. „Tato modernizace posiluje odolnost, škálovatelnost a připravenost gruzínské národní platební infrastruktury na budoucnost."

„Tento projekt je důkazem dlouhodobého strategického partnerství, které společnost Montran udržuje s Národní bankou Gruzie již více než dvě desetiletí," uvedl Keith Esca, výkonný ředitel společnosti Montran. „Společně pomáháme budovat moderní, odolnou a na budoucnost připravenou finanční infrastrukturu, která je v souladu s mezinárodními standardy a měnícími se potřebami trhu."

Úspěšné spuštění systému dále posiluje dlouholetou spolupráci mezi společnostmi Montran a NBG a potvrzuje odhodlání obou organizací podporovat modernizaci platebního styku a finanční inovace v Gruzii. Montran rovněž pokračuje v zavádění systému okamžitých plateb, jehož spuštění se předpokládá do konce roku 2026.

O společnosti Montran

Montran je předním poskytovatelem řešení pro platební a kapitálovou tržní infrastrukturu, který poskytuje služby předním světovým finančním institucím a má pobočky a provozovny ve více než 90 zemích. Více informací najdete na www.montran.com

LinkedIn: odkaz na profil společnosti Montran

O Národní bance Gruzie

Národní banka Gruzie je centrální bankou a měnovým orgánem země. Má na starosti udržování cenové a finanční stability, podporu efektivní infrastruktury finančního trhu a udržitelný rozvoj gruzínského finančního systému.

 

Kontakt: Verónica Álvaro – valvaro@montran.com

 

 

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