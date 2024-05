Národní divadlo Moravskoslezské sází na PROMĚNY A KONSTANTY

Národní divadlo moravskoslezské vstoupí v září do 106. sezóny s mottem PROMĚNY A KONSTANTY.

"Proměny (a tedy i zázraky, zázraky proměny) jsou podstatou divadelního umění! A tou hlavní konstantou je samotné médium zvané DIVADLO! Funguje již několik tisíc let a přes mnohé vynálezy, které mu zejména v průběhu posledních dvou století chtěly a chtějí konkurovat, žije k naší vzájemné radosti stále dál. K radosti ze vzájemného živého setkání všech zúčastněných. Teď a tady!" říká ředitel divadla Jiří Nekvasil. Slova proměna a konstanta se samozřejmě dají přiřadit i k připravovaným novinkám všech čtyř souborů: v nabídce je světová klasika, po mnoha letech také velká barokní opera, ale diváci zažijí i osobitou a novou interpretaci známých světových titulů. "Konstantou jsou naše divadelní budovy. Letos v červnu uplyne 130 let od otevření Národního domu (1894), nejstaršího kulturního domu v Moravské Ostravě. Je místem, kde se přes různé jeho proměny 130 let hraje divadlo. Budova již sedm desetiletí nese jméno Divadlo Jiřího Myrona. Novou konstantou Národního divadla moravskoslezského se stalo před 6 lety Divadlo '12', které vzniklo zásadní proměnou bývalých obchodních prostor v areálu Divadla Jiřího Myrona a nabízí jedinečné setkání diváka a herce téměř na dotek. Naše '12' je stále novou výzvou pro tvorbu všech čtyř uměleckých souborů. V této sezóně tam máme první baletní premiéru a v té příští tam přibudou tři nové činoherní inscenace a jedna komorní operní pohádka pro celou rodinu," rozvádí motto nové sezóny Jiří Nekvasil.

Už nyní je možné vybírat z 16 předplatitelských skupin a jako vždy si může divák zvolit přesně dle své chuti: divadlo, den, místo v hledišti, žánr… Stávajícím předplatitelům divadlo drží jejich místa až do konce června a mohou tak pokračovat v další sezóně tak, jak jsou zvyklí. Kromě výhodné ceny předplatného má každý abonent po celou sezónu 20% slevu na vstupném na jakékoli představení mimo svou skupinu a čekají ho i další výhody a speciální nabídky. Každý, kdo si předplatné koupí do 4. září, bude zařazen do losování o zájezd od CK Radynacestu.cz v hodnotě 35.000 Kč. Losovat se bude na prvním zahajovacím slavnostním večeru sezóny 7. září 2024. Galavečery budou jako vždy dva a program bude opět výsledkem spolupráce všech souborů. Předplatné na novou sezónu začíná divadlo právě prodávat.

Diváci v sezóně číslo 106 uvidí 16 novinek. Na repertoáru všech čtyř souborů zůstane 38 inscenací. Sezónu společně zahájí všechny soubory dvěma zářijovými galavečery v již osvědčeném modelu: v obou velkých divadlech (Antonína Dvořáka a Jiřího Myrona), tedy tam, kde jsou jednotlivé soubory nejvíc "doma".

OPERA NDM nabídne od října do června pět nových titulů. "Dílem Pavla Haase ŠARLATÁN v režii Ondřeje Havelky završíme 10. října cyklus Opery terezínských skladatelů. Po tři roky jsme na jevišti Divadla Antonína Dvořáka uváděli díla českých skladatelů, kteří prošli Terezínem a padli za oběť holocaustu, a Pavel Haas byl jedním z nich," přibližuje ředitel NDM Jiří Nekvasil s tím, že Haasovu operu a také Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky (premiéra je letos v červnu) odehraje opera NDM v říjnu v Brně na festivalu Janáček Brno.

Slovinský tvůrce Rocc vytvoří scénu a bude režírovat klenot světové opery: Pucciniho TURANDOT (na repertoáru bude od 19. prosince a hudebně operu nastuduje Marek Šedivý). Pro Rocca je to opera vpravdě osudová: "Turandot jsem poprvé viděl v Lublani, když mi bylo 15 let a naprosto mne uhranula. Díky ní jsem se rozhodl stát se operním režisérem," říká a pokračuje: "Vždy se ptám, jaké místo a jakou funkci mají pohádky v dnešní době. Turandot je operní pohádka velmi krutá a plná krve, nad tou hrůzou ovšem v závěru vítězí čistá láska. Těším se do Ostravy, těším se na Turandot!"

Jiří Nekvasil bude v nové sezóně režírovat dvě operní díla. V české premiéře uvede 13. března 2025 spolu s hudebním ředitelem opery Markem Šedivým FLORENTSKÝ SLAMĚNÝ KLOBOUK Nina Roty, hudební frašku z roku 1945. V červnu 2025 zazní po mnoha letech v Ostravě velká barokní opera.

Velká barokní opera se vrací! Dílo Georga Friedricha Händela JULIUS CAESAR V EGYPTĚ bude mít premiéru 19. června a ostravští diváci je uvidí pouze 5x, poté inscenace poputuje na Hudební festival Znojmo – jde o koprodukci. Hudebně ho nastuduje zkušený Roman Válek. "Georg Friedrich Händel operu napsal pro anglickou Královskou hudební akademii v roce 1724 a úspěch měla hned při premiéře. Händel ji často obnovoval ve svých dalších operních sezónách a dodnes patří k nejčastěji uváděným barokním operám," říká Jiří Nekvasil.

Po krátké sezónní pauze opět v rámci Operní akademie Ostrava nazkouší jedno dílo soubor se studenty Fakulty umění Ostravské univerzity, tentokráte pod režijním vedením Gabriely Petrákové. V Divadle "12" uvedou komickou pohádkovou operu POPELKA Pauline Viardotové z roku 1904. Podívaná pro celou rodinu se bude hrát od 6. února 2025.

BALET Národního divadla moravskoslezského chystá dvě premiéry a už pro začátek sezóny (17. října) připraví opravdovou lahůdku: komponovaný večer s názvem ČISTÁ RADOSTance (přesně takto i píšeme). Na hudbu skladatelů od 18. století do současnosti nazkouší soubor pět rozdílných choreografií a představí pět různých stylů tance v běhu času – tedy přesně v duchu motta sezóny: PROMĚNY A KONSTANTY. "Mimo jiné v tomto večeru nabídneme divákům opět dílo nejvěhlasnějšího choreografa českého původu Jiřího Kyliána. Jeho Křídla z vosku byla už součástí inscenace Vzlety a pády v roce 2018. Diváky potěší také Itzik Galili (Sofa), Marco Goecke (duet z Ptáka Ohniváka), Justin Peck (Heatscape) a Lea Bessoudo Greck (Šárka). Večer s láskou namícháme tak, aby se jednotlivé choreografie navzájem posilovaly a celek přitom zůstal v harmonii. V každé kapce naší směsi je energie záměru, se kterým byla vytvořena. Naše terapie tancem ČISTÁ RADOSTance poslouží k probuzení radosti a zlepšení nálady diváků," zve šéfka baletu NDM Lenka Dřímalová.

Ostravské obecenstvo se může těšit také na nového PEERA GYNTA na hudbu Edvarda Hagerupa Griega s libretem podle dramatu Henrika Ibsena. Divadlo oslovilo ke spolupráci belgického choreografa působícího v Berlíně Jeroena Verbruggena, který se obdivem k dílu netají a pro soubor baletu NDM připraví novou choreografii. Přestože je Verbruggen v Evropě od roku 2012 velmi žádaným a vyhledávaným choreografem, v českém divadle bude tvořit poprvé. S orchestrem opery baletní inscenaci nastuduje nizozemský dirigent Sander Teepen, který už s NDM spolupracoval před 10 lety například na inscenaci opery Andrea Chénier nebo v roce 2017 na Lady Macbeth Mcenského újezdu. Peer Gynt se na ostravské jeviště vrací po 35 letech. Inscenace hostujícího lotyšského choreografa Alexandra Lemberga, v níž v titulní roli alternovali Petr Koželuh a Richard Böhm, se stala senzací divadelní sezóny 1973/1974. Belgický choreograf nás tedy znovu zavede na cestu mladičkého Peera, který opouští domov, aby hledal své štěstí. Premiéra bude 22. května 2025.

MUZIKÁL NDM přichází se dvěma velkými novinkami pro Divadlo Jiřího Myrona a pokračuje tak v uvádění světových hitů v ostravských premiérách. Dne 12. prosince zazní další pecka dvojice Michael Kunze a Sylvester Levay – ELISABETH. Rakouský muzikál měl premiéru v roce 1992 ve Vídni (v Česku v roce 2019) a započal éru moderního německy zpívaného muzikálu. "Je to příběh rakousko-uherské císařovny Alžběty Bavorské, manželky Františka Josefa I. Život její, i na císařském dvoře, je zobrazen skutečně originálním a dramatickým pohledem libretisty Michaela Kunzeho a skvělou hudbou Sylvestera Levaye. Pozdější Rebecca stejných autorů ostatně patří k nejúspěšnějším titulům ostravského muzikálu vůbec. Opulentní scénu navrhuje Daniel Dvořák," říká překladatel a dramaturg Michael Prostějovský. V současnosti vedení muzikálu vybírá obsazení – to ještě projde schvalovacím procesem vlastníka licence. Režii má Jiří Nekvasil.

Šéfka muzikálového souboru Gabriela Petráková si pak pro režii vybrala muzikál MAMMA MIA! s melodiemi kultovní skupiny ABBA. "Tenhle titul si doslova vysnil náš hudební ředitel Jakub Žídek, který bude autorem hudebního nastudování. A na roli Donny, majitelky hotýlku na řeckém ostrově, se už těší dvojnásobná držitelka Ceny Thálie Hana Fialová," prozradila Gabriela Petráková. Muzikál měl premiéru v Londýně v roce 1999, o dva roky později v New Yorku a vidělo jej na 54 miliónů lidí po celém světě. Známá je i filmová verze z roku 2008 od režisérky Phyllidy Lloyd s Meryl Streep, Piercem Brosnanem, Colinem Firthem nebo Amandou Seyfried. Ostravská premiéra bude 3. dubna 2025 a diváci uslyší texty v překladu Adama Nováka.

A jedna zajímavost: Ostravský muzikál si drží oficiální, v Londýně uznaný rekord. NDM je celosvětově jediné repertoárové divadlo, které nastudovalo a uvedlo šest titulů krále světového muzikálu – skladatele Andrewa Lloyda Webbera.

ČINOHRA NDM má v dramaturgickém plánu sedm premiér. "Připravili jsme tři české premiéry, čtyři komedie (na škále od bláznivá, satirická, temná až po voyeurskou) i světovou klasiku. Dominantu dramaturgie příští sezóny tvoří ale současná dramatika," zve šéf činohry Vojtěch Štěpánek.

Tomáš Svoboda – režisér, scenárista a dramatik – je už v Ostravě jako doma; v příští sezóně nazkouší se souborem dvě novinky, obě lze zařadit do kategorie PROMĚNY. Pro komorní „Dvanáctku“ připraví hru DISCOTECA PARAISO (26. října). "V překladu Jany Sloukové má hra název Tuhle noc bude všechno jinak a autor Roland Schimmelpfennig tu rozehrává příběhy návštěvníků jednoho nočního mystického a přitom tolik známého prostoru v jediné noci. Repliky jednotlivých postav na sebe jen zdánlivě nenavazují, ale atmosféra graduje a houstne. V jedné (nebo několika) z postav se určitě pozná každý divák," přibližuje dramaturg Norbert Závodský. Molierův Tartuffe (od 12. dubna 2025 v Divadle Antonína Dvořáka pod Svobodovým názvem GURU TARTUFFE) bude mít novou neotřelou podobu a už podtitul „Hodně budeš někde“ napoví dost. Tomáš Svoboda už takto pro NDM upravil Sluhu dvou pánů od Goldoniho a jeho verze uváděná pod názvem Goldoni po ostravsku je od premiéry v září 2021 trvale vyprodaná!

Jednou ze světových konstant je bezpochyby komedie ŤULULUM od Georgese Feydeaua, která baví publikum už více než 100 let, a stále k ní divadla s úspěchem sahají. Režijně ji se souborem pro premiéru 2. listopadu připraví umělecký šéf činohry Vojtěch Štěpánek. Ten bude podepsán také pod komorním SOUMRAKEM NAD KRAJINOU Mariuse von Mayerburga (od 17. dubna v Divadle "12"). Hra vypráví o nečekaném dědictví v podobě Hitlerova obrazu, s nímž si sourozenci – dědicové – nevědí zprvu rady. "Černá komedie je plná důvtipných dialogů, zvratů a palčivých otázek. Za kolik se dá koupit naše svědomí a jak si poradit s odkazem minulosti v podobě dědictví celospolečenské viny?" napovídá dramaturg Pavel Gejguš.

Talentovaná absolventka divadelní a filmové vědy na UP v Olomouci a režie a dramaturgie na pražské DAMU Aminata Keita uvede v Divadle Antonína Dvořáka v české premiéře 1. února 2025 hru PTÁCI, kterou napsal oceňovaný libanonsko-kanadský dramatik Wajdi Mouawad. "Na začátku příběhu je osudové setkání dvou mladých lidí. Pak ale v důsledku teroristického útoku v Jeruzalémě upadne izraelsko-německý biogenetik Eitan do kómatu, zatímco jeho přítelkyně Wahida – marocká historička – musí odhalit Eitanovo rodinné tajemství, které je přivedlo do Izraele,“ popisuje v kostce děj hry, která má "rozměry antické tragédie" a premiéru bude mít 1. února 2025, dramaturg Norbert Závodský. Publicista Pavel Klusák ve svém dokudramatu ABBA / Scény z manželského života svléká donaha populární skupinu ABBA. "My ale (na rozdíl od muzikálového souboru) budeme vyprávět o tom, jakou roli hraje v příběhu dvou usměvavých párů sovětská ropa," říká k titulu pro komorní Divadlo "12" Vojtěch Štěpánek. Premiéra v režii Josefa Doležala bude 6. června 2025. V závěru sezóny (14. června 2025) se diváci mohou těšit na jednu z KONSTANT světové dramatiky:

KRVAVOU SVATBU Federica Garcíi Lorcy v režii Martina Františáka.

Národní divadlo moravskoslezské na sezónu opět chystá i řadu výstav – v Divadle Antonína Dvořáka si diváci mohou prohlédnout díla výrazných výtvarníků-malířů a bude tomu tak i v budoucnu. V Galerii Opera v Divadle Jiřího Myrona pak pořádáme výstavy především ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě.

NDM bude v létě 2025 spolupořadatelem a hostitelem řady koncertů v rámci bienále hudby 20. a 21. století Ostravské dny a v průběhu sezóny také hostitelem komorních koncertů agentury Presto, které zazní ve slavnostním sále Divadla Jiřího Myrona, v příští sezóně pojmenovaném po scénografu, malíři a ilustrátorovi Vladimíru Kristinovi (1894–1970).

Kontakt:

Šárka Swiderová, mluvčí Národního divadla Moravskoslezského

e-mail: sarka.swiderova@ndm.cz

www.ndm.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.