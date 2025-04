Národní muzeum a Philip Morris společně pro vědu, kulturu, výzkum a jejich popularizaci

K tomuto účelu vznikne grantová komise Národního muzea, která bude vybírat výzkumné projekty zaměřené na oblasti literatury, hudby, přírody, historie a poznávání světa. Program bude podporovat takové projekty, které přispívají k hlubšímu porozumění a ochraně kulturního dědictví a zároveň kladou důraz na jeho srozumitelnou a atraktivní popularizaci.

„V Národním muzeu se věnujeme vědě na nejvyšší úrovni, pečujeme o naše kulturní dědictví a snažíme se výsledky naší práce co nejlépe přibližovat veřejnosti. Pro kvalitní fungování a další rozvoj muzea je klíčové získávat stabilní finanční podporu nejen z veřejných, ale i ze soukromých zdrojů. Dar od společnosti Philip Morris ČR a.s. nám bezpochyby pomůže dosahovat dalších skvělých výsledků v naší práci i službě veřejnosti,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Společnost Philip Morris ČR tuto iniciativu podpoří formou daru ve výši 10 milionů korun. Tento příspěvek umožní realizaci významných výzkumných a popularizačních projektů s dlouhodobým přínosem pro vědeckou komunitu i širokou veřejnost.

„Cením si příležitosti, které se Philip Morris ČR dostává v podobě možnosti podpořit aktivity Národního muzea v oblasti popularizace výzkumu a vzdělanosti. Naše partnerství spojuje dlouholetá tradice působení v Česku, stejně jako společný důraz kladený na vědu a inovace, na kterých je ostatně postavena i transformace naší společnosti,“ uvedl Jacek Olczak, generální ředitel Philip Morris International, při slavnostním podpisu memoranda o spolupráci. „Snaha o poznání je motorem lidského pokroku, a jsme proto opravdu rádi, že můžeme podpořit vědecké úsilí Národního muzea a pomoci zprostředkovat jeho výsledky veřejnosti,“ dodal Jacek Olczak.

Národní muzeum plánuje vyhlášení prvního kola grantů v létě tohoto roku. O podporu se budou moci ucházet odborní pracovníci muzea, kteří se ve svém bádání věnují uvedeným oblastem a chtějí zároveň výsledky své práce aktivně popularizovat. Důležitým kritériem při výběru projektů bude také zapojení mladých talentovaných badatelů.

Národní muzeum

Národní muzeum je nejen symbolem české státnosti a kultury, ale zároveň také moderní vzdělávací a vědeckou institucí, která plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenské muzeum v Čechách. U jeho zrodu stáli zástupci tehdejší české akademické veřejnosti a především šlechty. Od roku 1891 sídlí Národní muzeum v monumentální novorenesanční budově v horní části Václavského náměstí v Praze. I přes 207 let své existence je stále progresivní institucí hledící do budoucnosti. Své sbírky prezentuje moderním a interaktivním způsobem prostřednictvím expozic i krátkodobých výstav. V rámci své činnosti sbírá, zkoumá a prezentuje artefakty z přírodovědeckých, historických i uměleckých oborů, které vystavuje v 15 objektech a ochraňuje v několika samostatných depozitářích. V současné době je Národní muzeum největším a nejvýznamnějším muzejním domem v České republice, který uchovává více než 20 milionů sbírkových předmětů. Každým rokem přivítá Muzejní komplex, ale i další objekty Národního muzea více než milion návštěvníků.

Philip Morris International, Inc.

Společnost Philip Morris ČR a.s. je dceřinou společností Philip Morris International (PMI), která stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře. Dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví tabáku a nikotinu. Současné produktové portfolio společnosti sestává především z cigaret a bezdýmných výrobků. Od roku 2008 investovala společnost PMI více než 14 miliardy amerických dolarů do vědecky podloženého vývoje a komercializace inovativních bezdýmných výrobků pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouřením, s cílem zcela ukončit prodej cigaret. To zahrnuje budování hodnotících vědeckých schopností na špičkové úrovni, zejména v oblastech preklinické systémové toxikologie, klinického a behaviorálního výzkumu, jakož i postmarketingových studií. Po akvizici společnosti Swedish Match, lídra na trhu s orálními nikotinovými produkty, se koncem roku 2022 společnost PMI stala globálním lídrem bezdýmných produktů vedené značkami IQOS a ZYN. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) autorizoval marketing zařízení IQOS a jeho tabákových náplní, a snus General výrobce Swedish Match s označením „tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“ (MRTP). Žádosti o prodloužení autorizace produktů IQOS čekají na schválení FDA. Bezdýmné produkty společnosti PMI byly k 31. prosinci 2024 dostupné na 95 světových trzích a podle odhadů již zhruba 38,6 milionů dospělých po celém světe užívá naše bezdýmné produkty. Ty v roce 2024 tvořily přibližně 39 procent celkových čistých tržeb společnosti. S významnými odbornými znalostmi, vybudovanými na pevných základech v oblasti biologických věd, má PMI ambici rozšířit své působení do oblastí wellness a zdravotní péče a dodávat inovativní produkty a řešení, jejichž cílem je zabývat se nenaplněnými potřebami spotřebitelů a pacientů. Odkazy na „PMI“ znamenají společnost Philip Morris International včetně jejích dceřiných společností.

Zdroj: Národní muzeum, Philip Morris ČR