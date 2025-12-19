Národní muzeum Singapuru připomíná 60. výročí země dvěma novými zážitky, které představují její proměňující se příběh

Singapur 19. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - U příležitosti 60. výročí nezávislosti Singapuru představuje Singapurské národní muzeum (NMS) dvě vzpomínkové akce, které zachycují proměnu Singapuru z osady ve světovou metropoli a jeho hlavní milníky za posledních 700 let.

Návštěvníci mohou prohlídku zahájit expozicí Singapurská odysea – putování časem v prosklené rotundě Shaw Foundation, první stálé galerii, která byla znovuotevřena v rámci probíhající rekonstrukce muzea. Tento pohlcující multimediální zážitek, koncipovaný jako úvod do dějin Singapuru, vede návštěvníky do minulosti k formativním okamžikům národní historie. Za pomoci náramku s technologií RFID si návštěvníci mohou „adoptovat" jednoho z devíti kouzelných průvodců, inspirovaných původní singapurskou faunou, kteří je provedou expozicí a aktivují skryté vrstvy obsahu věnované historii Singapuru.

Návštěvníky nejprve přivítá zavěšená LED koule, která je ústředním prvkem dvouminutové světelné show mapující vývoj námořních tras, jež v průběhu dějin propojovaly Singapur se světem. Jak návštěvníci procházejí galerií dál a sestupují po spirálové rampě, „cestují časem" v obráceném chronologickém sledu klíčovými kapitolami singapurské historie prostřednictvím projekcí na stěnách, oživených animovanými scénami a bohatou zvukovou kulisou. Putování vrcholí u paty prosklené rotundy, kde je k vidění digitální vodopádová opona, která odhaluje historické momenty singapurské minulosti, a pohlcující multimediální show věnovaná různým mýtům spojeným se vznikem Singapuru.

V poznávání singapurských dějin mohou návštěvníci pokračovat na výstavě Jak šel čas s přílivem: Singapur od osady ke globálnímu městu, která potrvá do 9. října 2026 a na níž se doví, jak moře a řeka formovaly vývoj Singapuru od rušného přístavu 14. století až po dnešní světovou metropoli.

Výstava, která obsahuje více než 350 artefaktů ze Singapurské národní sbírky, je rozdělena do pěti tematických sekcí, z nichž každá zachycuje jiný aspekt vývoje Singapuru a ožívá prostřednictvím zážitkového vyprávění příběhů. Návštěvníci mohou objevovat hluboké historické kořeny ostrova i jeho raný význam díky mapám a ukázkám počátků obchodu podél řeky Singapur, která kdysi představovala životodárnou tepnu raného osídlení. Nebo si mohou vyzkoušet Sampan Challenge, při níž se cestující přepravují přes řeku na lodi sampan. Závěrečná část prostřednictvím vyprávění z první ruky, fotografií, osobních artefaktů a dokonce i digitálního kvízu v singlishi vzdává hold Singapurcům a domácím organizacím, které zanechaly výraznou stopu v celosvětovém měřítku.

V každé části jsou návštěvníci prostřednictvím RFID náramku vyzváni k zamyšlení nad vývojem singapurské identity a k odpovídání na otázky. Jejich odpovědi následně odhalí jednoho ze čtyř avatarů, kteří odrážejí jejich vlastní hodnoty a sny, a umožní jim tak přispět ke společné vizi budoucnosti Singapuru.

Tyto dva zážitky společně tvoří souvislou cestu, na níž mohou návštěvníci prozkoumávat, prožívat a přemýšlet o historii Singapuru napříč staletími. Další informace naleznete na webových stránkách Národního muzea, na Facebooku nebo Instagramu.

