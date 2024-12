Národní zdravotnický informační portál je zdrojem informací i dat o zdraví a zdravotnictví

Původní koncept NZIP, tedy přinášet odborně garantované informace o zdraví a zdravotnictví pro širokou veřejnost, je po více než čtyřech letech existence portálu již jen jakousi základnou, na níž stojí mnoho dalších výstupů a aktivit pro specifické cílové skupiny, včetně odborné zdravotnické veřejnosti.

V rámci konference byl tedy prezentován i hojně diskutován aktuální stav Datového zpravodajství, které v produkční podobě spatřilo světlo světa před více než rokem. Během letošního podzimu se dočkalo své druhé, významně inovované verze, která uživatelům umožňuje hledat podle zdravotnických témat i formátu datových výstupů. Počet těch nejvýznamnějších se před konferencí usadil na velmi dobře zapamatovatelných číslech: 99 otevřených datových sad, 99 datových souhrnů a 44 interaktivních vizualizací a infografik. Některé konkrétní agendy a registry NZIS byly v rámci programu jmenovitě představeny jejich garanty z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, a to i v kontextu praktického využití např. pro hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče, dohodovací řízení či centralizaci vysoce specializované péče a akreditaci center.

Samostatný blok a panelová diskuse byly věnovány poměrně unikátnímu konceptu tzv. syntetických dat. Ta by měla umožnit zejména vědeckým týmům, ale i dalším odborníkům komplexní analýzy i detailní pohledy do různých zdravotnických agend, a to při zachování všech požadavků na ochranu osobních a citlivých dat. Dostáváme se tak do nové éry sdílení dat, kdy kapacity správce dat budou více využity na přípravu komplexních datových sad, které si žadatel zanalyzuje dle svého záměru. Zároveň ale stále jsou a budou pro běžné zájemce o data publikovány předpřipravené datové sady, souhrny a vizualizace.

NZIP je tu ale pro všechny – laiky i odborníky. Spojuje srozumitelně podané informace o zdraví s poskytováním dat, která využijí odborníci a stakeholdeři. Právě rozmanitost populace a potřeba různých cest, jak k jednotlivým skupinám obyvatel informace o zdraví dostat, byly zmiňovány napříč letošní konferencí. Zdraví je totiž důležitá komodita pro všechny sociální skupiny – to bylo patrné z prezentací zástupců Státního zdravotního ústavu, České lékařské společnosti JEP i pacientských a dalších organizací. A právě NZIP se stále více stává propojovacím bodem pro aktivity všech těchto institucí směrem k široké i odborné veřejnosti.

V této souvislosti je určitě vhodné zmínit i meziresortní přesah NZIS a NZIP, jehož byla letošní konference nesporným důkazem. Jmenujme například vzrůstající potřebu zdravotně-sociálních služeb, která bude vzhledem k demografickému vývoji populace stále intenzivnější. A propojování zdravotnických dat a dat ze sociálního systému umožní tuto potřebu naplnit z hlediska dostupnosti i financování. Vedle toho je a bude věnována velká pozornost využití NZIP ve vzdělávání na základních a středních školách.

Hlavním poselstvím letošní konference tedy je, že NZIP spojuje – spojuje lidi, instituce, informace, data, aktivity. NZIP je ale pořád především portál do světa zdraví, nikoliv jen primární zdroj informací. Má tedy pomoct dostat se k informaci, která může mnoha lidem zachránit zdraví či dokonce život, bez ohledu na to, na kterém serveru leží. A v tomto duchu se jeho rozvoj ponese i nadále. Jak se to bude dařit, o tom si otevřeně můžeme popovídat nejpozději 10. a 11. prosince 2025 na 6. konferenci NZIP.

www.nzip.cz/clanek/2263-5-konference-nzip

Zdroj: NZIP

