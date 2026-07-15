NASA rozjíždí měsíční megaprojekt. Které firmy na něm mohou vydělat?

Často zmiňovaný projekt měsíční základny za 20 miliard dolarů není jedinou stavební zakázkou. Nejblíže této částce je program Human Landing System, jehož celkové výdaje mají do konce fiskálního roku 2030 dosáhnout 18,3 miliardy dolarů. Další peníze proudí do rakety Space Launch System, kosmické lodi Orion a infrastruktury potřebné pro dopravu astronautů a materiálu.
„Program Artemis není jedním kontraktem, ale rozsáhlým řetězcem zakázek. Největší příležitosti proto nemusí vzniknout pouze u výrobců raket, ale také u firem zajišťujících dopravu, komunikaci a infrastrukturu,“ uvádí analytici Trader-magazine.com.
Miliardy míří k obranným gigantům
Mezi největší veřejně obchodované příjemce zakázek patří Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman a L3Harris Technologies. Boeing vyrábí centrální stupeň rakety SLS, Lockheed Martin stojí za kosmickou lodí Orion a Northrop Grumman dodává pomocné raketové motory.
Tyto společnosti nabízejí investorům stabilnější expozici vůči programu Artemis, protože nejsou závislé pouze na kosmických zakázkách. Jejich široké podnikání v obranném a leteckém průmyslu může zmírnit dopady případných odkladů jednotlivých misí.
Vyšší potenciál, ale také výrazně větší riziko, nabízejí společnosti SpaceX, Intuitive Machines a Redwire. Intuitive Machines může těžit z dopravy nákladu a budování lunární komunikační sítě, zatímco Redwire vyvíjí technologie využitelné při výrobě a výstavbě infrastruktury ve vesmíru.
„Maximální hodnota kontraktu ještě neznamená skutečné tržby. Investoři by měli sledovat konkrétní objednávky, cash flow a schopnost společností dokončit technologicky náročné projekty bez dalšího masivního navyšování kapitálu,“ uvádí se v analýze na Trader-magazine.com.
Největší vítězové lunárního boomu tak nakonec nemusí být firmy, které jako první dopraví astronauty na povrch. Nejvýnosnější pozici mohou získat společnosti provozující dopravní a komunikační infrastrukturu, kterou budou muset využívat všechny další mise.
Zdroj: Trader-magazine.com