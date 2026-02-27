Nasedněte do zlatého kočáru a připojte se k 11. hudebnímu dobrodružství LVHF

Autor:
  9:01
Lednice (Břeclavsko) 27. února 2026 (PROTEXT) - 11. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu (19.9. – 17.10. 2026) se ponese v duchu francouzské elegance a evropské kulturní diplomacie 18. a 19. století. Posluchačům nabídne cestu od zářícího baroka až k hudbě modernity.

Hlavní inspirací ročníku se stal zlatý kočár knížete Josefa Václava z Lichtenštejna, symbol vytříbeného vkusu a vznešené reprezentace. V roce 1738 přijel tento diplomat ke dvoru Ludvíka XV. v honosném a symbolickém aranžmá, které se stalo nezapomenutelným gestem kulturní diplomacie. Paralelně k této události se i festivalový program stává mapou kulturních a zejména hudebních zážitků.

V září a říjnu 2026 LVHF přinese kromě obvyklé řady prvotřídních koncertů, přednášek a hudebně-výtvarných projektů pro děti i několik programových novinek – filmový klub, taneční představení a baletní workshop. Kompletní program LVHF bude znám 24. března 2026.

Lednicko-valtický hudební festival 2026 opět překračuje hranice, a to hned dvakrát. Své posluchače zavede do Vídně, kde se 19. září uskuteční festivalový Prolog v zahradním paláci Lichtenštejnů. Další rakouskou zastávkou se 7. října stane zámek Kirchstetten.

Partneři a mecenáši LVHF, bez nichž by festival musel ujít mnohem delší cestu, než by se stal tím, čím je dnes, se mohou připojit k exkluzivní hudební příležitosti ve Francii. Festival ji připravuje ve spolupráci s Château Versailles Spectacles. Účastníci budou mít jedinečnou příležitost zažít královskou operu přímo v prostředí zámku Versailles - místa, kde se psala evropská hudební historie.

Gradace festivalu směřuje do skvostného koncertního prostoru jízdárny zámku Valtice. 17. října 2026 se tu symbolicky uzavře ročník, který má (díky své jedenáctileté tradici) ještě před svým začátkem dvě krásné jedničky.

 

Zdroj: LVHF z.s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Mobiliář zámku Hrubý Rohozec náleží dědičce rodu Walderode, rozhodl soud

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. V pátek o tom rozhodl okresní soud v Semilech, verdikt ale není zatím pravomocný. Vdova po...

27. února 2026  8:42,  aktualizováno  11:18

Chebští a karlovarští divadelníci připravili dramatizaci Zamilovaného Shakespera

ilustrační snímek

V koprodukci Západočeského divadla Cheb a Karlovarského městského divadla se v sobotu v Chebu představí dramatizace oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare....

27. února 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli

Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince

Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci zneužili okamžiku, kdy muž upadl na ledu a zatímco se mu na oko snažili pomoci, ukradli mu mobilní...

27. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Srnec uvázl v kovové bráně, při zoufalé snaze o vysvobození se ošklivě poranil

Vyděšený srnec se ve Zlíně zaklínil mezi příčky kovové brány, vysvobodili ho až...

Lidé ze zlínské části Jaroslavice v pátek ráno přivolali hasiče k záchraně srnce, který se zaklínil mezi příčky kovové brány a neuměl se dostat ven. Při snaze o vysvobození se navíc na několika...

27. února 2026  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Návrat devadesátek. Pardubickou arénu rozduní 2 Unlimited, Rednex i Mr. President

Plakát kapely Mr. President

Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého režimu se při nich mimoděk zavlní a zavzpomínají na mládí. Kapely jako 2 Unlimited, East 17, Rednex, Mr....

27. února 2026  11:02

iROZHLAS.cz: Škola v Brně po verdiktu inspekce zmírnila pravidla pro oblékání

ilustrační snímek

Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání žáků. Ve školním řádu už nezakazuje žákům nosit tepláky nebo...

27. února 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

Broker Consulting hlásí rekordní rok: objem realitních transakcí dosáhl 23 mld.

27. února 2026

Straašnice

Straašnice

Ve Strašnicích je husté mlha.Je nutné,aby řidiči ručně rozsvítili správné osvětlení a nespoléhali na automatiku.

vydáno 27. února 2026  10:48

Modřany

Modřany

Zvláštní útvar nad Modřany

vydáno 27. února 2026  10:48

Straašnice

Straašnice

Ve Strašnicích je hustá mlha.Je nutné,aby řidiči ručně rozsvítili správné osvětlení a nespoléhali na automatiku.

vydáno 27. února 2026  10:47

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Další záhadné dopravní prostředky na Václavském náměstí

vydáno 27. února 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.