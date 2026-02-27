Nasedněte do zlatého kočáru a připojte se k 11. hudebnímu dobrodružství LVHF

Hlavní inspirací ročníku se stal zlatý kočár knížete Josefa Václava z Lichtenštejna, symbol vytříbeného vkusu a vznešené reprezentace. V roce 1738 přijel tento diplomat ke dvoru Ludvíka XV. v honosném a symbolickém aranžmá, které se stalo nezapomenutelným gestem kulturní diplomacie. Paralelně k této události se i festivalový program stává mapou kulturních a zejména hudebních zážitků.
V září a říjnu 2026 LVHF přinese kromě obvyklé řady prvotřídních koncertů, přednášek a hudebně-výtvarných projektů pro děti i několik programových novinek – filmový klub, taneční představení a baletní workshop. Kompletní program LVHF bude znám 24. března 2026.
Lednicko-valtický hudební festival 2026 opět překračuje hranice, a to hned dvakrát. Své posluchače zavede do Vídně, kde se 19. září uskuteční festivalový Prolog v zahradním paláci Lichtenštejnů. Další rakouskou zastávkou se 7. října stane zámek Kirchstetten.
Partneři a mecenáši LVHF, bez nichž by festival musel ujít mnohem delší cestu, než by se stal tím, čím je dnes, se mohou připojit k exkluzivní hudební příležitosti ve Francii. Festival ji připravuje ve spolupráci s Château Versailles Spectacles. Účastníci budou mít jedinečnou příležitost zažít královskou operu přímo v prostředí zámku Versailles - místa, kde se psala evropská hudební historie.
Gradace festivalu směřuje do skvostného koncertního prostoru jízdárny zámku Valtice. 17. října 2026 se tu symbolicky uzavře ročník, který má (díky své jedenáctileté tradici) ještě před svým začátkem dvě krásné jedničky.
