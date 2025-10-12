Natřískaná Lednice! Seriál Běhej lesy velkolepě uzavřel rekordní sezonu

Seriál Běhej lesy doběhl do cíle a s ním dohromady neuvěřitelných 18.411 účastníků, což je o 4500 více než sezoně 2024. Další kapitola se začne psát už 15. 10., kdy dojde ke startu registrací a zveřejnění termínů ročníku 2026.
K úžasné letošní statistice významně přispěla druhou říjnovou sobotu lednická smečka. Start ve vinařském ráji si jako první užili maratonci a maratonkyně, kterých bylo 245. Se 42 km trasou si nejlépe poradili Petr Pechek (2:38:31), respektive Klára Krčilová (3:32:06).
Pak už následovali nejmenší účastníci a dětské závody Dr. Max. Tentokrát se zapojilo 468 lesních mláďat, která se rozdělila podle věku na tři různé distance (100, 500 a 1000 m). O všechny děti bylo dobře postaráno i v průběhu hlavních závodů – rodiče je mohli svěřit do lesní školky Dr. Max.
Ani na poslední zastávce Běhej lesy v letošním roce nemohl chybět charitativní PENNY.běh. V součtu 515 běžců a běžkyň se podílelo na tom, že za Nadaci fotbalových internacionálů převzal Miroslav Kadlec, kapitán reprezentace na “stříbrném” Euru 1996, šek na nádhernou částku 1,179.050 Kč za celý ročník 2025.
Pro pomyslný šek na vítěznou trofej si mezi muži doběhl Petr Podr (29:34). Mezi ženami na 7 km trase kralovala teprve 15letá Anna Krňávková (32:20).
PENNY opět připravilo pro všechny účastníky i jejich doprovod chutnou snídani zdarma a po celý den bohatou nabídku jídla a nápojů v Penny jídelním stanu a občerstvení pro všechny borce a borkyně s připnutým startovním číslem čekalo i na trase v podobě pestrého výběru ovoce či RAW tyčinek.
Výstřel na startu Nova Sport 14 km uslyšelo dohromady 1034 závodníků, ze kterých se nejvíce blýskli Michal Šmída (51:59) a Barbora Názlerová (57:45).
Největší zájem byl o nejdelší trasu ČSOB 21 km, která 1053 účastníků zavedla k většině ikonických míst Lednicko-valtického areálu jako chrámům Tři Grácie nebo Rendez-vous. Cílovou páskou protnuli jako první Ondřej Fejfar (1:14:31) s Kristýnou Grycovou (1:32:46). Generální partner ČSOB se ve spolupráci s Mastercard standardně podílel na zvýšení komfortu pro závodníky – třeba díky odpočinkové zóně přímo v zázemí s mnoha aktivitami.
Po vyhlášení a tombole se značná část smečky přesunula na afterparty symbolicky uzavřít sezonu. Na tomto běžeckém večírku rovněž došlo k ocenění nejvěrnějších Osmeráků a Patnácteráků, stejně jako nejrychlejších Lesů paní a Lesů pánů v rámci celého seriálu. Ty oceňujeme na 3 typech tras - PENNY.běh, kratší trasa a delší trasa. Vítězi seriálu se v sezoně 2025 stali:
PENNY.běh: Martin Červený a Petra Poláchová
Kratší trasa: Lukáš Prouza a Barbora Názlerová
Delší trasa: Stanislav Zacha a Lucie Neumannová
V Lednici bylo o všechny účastníky dobře postaráno také díky Generali Investments CEE, protože hlavní partner zajistil přímo na místě digitální výsledkový servis a detailnější rozbor výkonu včetně porovnání s ostatními prostřednictvím analýzy výsledků.
Startující mohli pomáhat nejen účastí v charitativním běhu, ale také prostřednictvím aplikace EPP od Nadace ČEZ, díky které jsme pomohli klubu SK Kontakt Brno. Ten pomáhá dětem, mládeži i dospělým s postižením sportovat a zažívat radost z pohybu.
Nelze opomenout také celoroční pomoc přírodě ve spolupráci se zakládajícím partnerem seriálu Lesy ČR. Jelikož je za každého běžce vysazený jeden strom, tuzemské lesy tak za rok 2025 hlásí 18.411 nových přírůstků.
Zdroj: Raul
Kontakt:
michaela.jirakova@raul.cz / www.raul.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.