Natřískaná Lednice! Seriál Běhej lesy velkolepě uzavřel rekordní sezonu

Autor:
  11:27
Lednice (Břeclavsko) 12. října 2025 (PROTEXT) - Lesní smečka uzavřela sezonu 2025 ve velkém stylu. Na dlouho dopředu vyprodaném závěrečném dílu seriálu Běhej lesy v Lednici praskaly startovní koridory ve švech a v součtu všech tras si krásy jižní Moravy nenechalo ujít 3315 běžců. Celkově 11. ročník série končí s rekordními čísly a odhalením termínu spuštění registrací.

Seriál Běhej lesy doběhl do cíle a s ním dohromady neuvěřitelných 18.411 účastníků, což je o 4500 více než sezoně 2024. Další kapitola se začne psát už 15. 10., kdy dojde ke startu registrací a zveřejnění termínů ročníku 2026.

K úžasné letošní statistice významně přispěla druhou říjnovou sobotu lednická smečka. Start ve vinařském ráji si jako první užili maratonci a maratonkyně, kterých bylo 245. Se 42 km trasou si nejlépe poradili Petr Pechek (2:38:31), respektive Klára Krčilová (3:32:06).

Pak už následovali nejmenší účastníci a dětské závody Dr. Max. Tentokrát se zapojilo 468 lesních mláďat, která se rozdělila podle věku na tři různé distance (100, 500 a 1000 m). O všechny děti bylo dobře postaráno i v průběhu hlavních závodů – rodiče je mohli svěřit do lesní školky Dr. Max.

Ani na poslední zastávce Běhej lesy v letošním roce nemohl chybět charitativní PENNY.běh. V součtu 515 běžců a běžkyň se podílelo na tom, že za Nadaci fotbalových internacionálů převzal Miroslav Kadlec, kapitán reprezentace na “stříbrném” Euru 1996, šek na nádhernou částku 1,179.050 Kč za celý ročník 2025.

Pro pomyslný šek na vítěznou trofej si mezi muži doběhl Petr Podr (29:34). Mezi ženami na 7 km trase kralovala teprve 15letá Anna Krňávková (32:20).

PENNY opět připravilo pro všechny účastníky i jejich doprovod chutnou snídani zdarma a po celý den bohatou nabídku jídla a nápojů v Penny jídelním stanu a občerstvení pro všechny borce a borkyně s připnutým startovním číslem čekalo i na trase v podobě pestrého výběru ovoce či RAW tyčinek.

Výstřel na startu Nova Sport 14 km uslyšelo dohromady 1034 závodníků, ze kterých se nejvíce blýskli Michal Šmída (51:59) a Barbora Názlerová (57:45).

Největší zájem byl o nejdelší trasu ČSOB 21 km, která 1053 účastníků zavedla k většině ikonických míst Lednicko-valtického areálu jako chrámům Tři Grácie nebo Rendez-vous. Cílovou páskou protnuli jako první Ondřej Fejfar (1:14:31) s Kristýnou Grycovou (1:32:46). Generální partner ČSOB se ve spolupráci s Mastercard standardně podílel na zvýšení komfortu pro závodníky – třeba díky odpočinkové zóně přímo v zázemí s mnoha aktivitami.

Po vyhlášení a tombole se značná část smečky přesunula na afterparty symbolicky uzavřít sezonu. Na tomto běžeckém večírku rovněž došlo k ocenění nejvěrnějších Osmeráků a Patnácteráků, stejně jako nejrychlejších Lesů paní a Lesů pánů v rámci celého seriálu. Ty oceňujeme na 3 typech tras - PENNY.běh, kratší trasa a delší trasa. Vítězi seriálu se v sezoně 2025 stali:

PENNY.běh: Martin Červený a Petra Poláchová

Kratší trasa: Lukáš Prouza a Barbora Názlerová

Delší trasa: Stanislav Zacha a Lucie Neumannová

V Lednici bylo o všechny účastníky dobře postaráno také díky Generali Investments CEE, protože hlavní partner zajistil přímo na místě digitální výsledkový servis a detailnější rozbor výkonu včetně porovnání s ostatními prostřednictvím analýzy výsledků.

Startující mohli pomáhat nejen účastí v charitativním běhu, ale také prostřednictvím aplikace EPP od Nadace ČEZ, díky které jsme pomohli klubu SK Kontakt Brno. Ten pomáhá dětem, mládeži i dospělým s postižením sportovat a zažívat radost z pohybu.

Nelze opomenout také celoroční pomoc přírodě ve spolupráci se zakládajícím partnerem seriálu Lesy ČR. Jelikož je za každého běžce vysazený jeden strom, tuzemské lesy tak za rok 2025 hlásí 18.411 nových přírůstků.

Zdroj: Raul

Kontakt:

michaela.jirakova@raul.cz / www.raul.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Netflix v Praze, která hraje New York. Z ulice Politických vězňů je Pátá Avenue

Nejdříve se to filmaři před pár dny jen hemžilo u Národního divadla, pak v Rytířské ulici, a nyní v ulici Politických vězňů. Metropoli si totiž vyhlídl štáb připravující seriál pro streamovací...

12. října 2025  14:23

Kouč z Blanska obstál v baseballu i zrádném slangu. Sní o nejlepší lize světa

Ze skromného hřiště v Blansku a ve sportu, který v Česku nepatří mezi masově populární, se trenér Petr Stříbrcký vypracoval až k angažmá v klubu z nejlepší ligy světa. Úspěch našel houževnatý...

12. října 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená

Dálnice D8 je na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu uzavřená. Kamion leží na boku přes dva jízdní pruhy. Nikdo se nezranil. Provoz by mohl být podle předběžných...

12. října 2025  9:32,  aktualizováno  13:46

Velká pardubická 2025 je tu! Proč sledovat legendární dostih? Tady máte 5 důvodů

Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31...

11. října 2025  16:21,  aktualizováno  12.10 13:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řešení zpožděných autobusů. Dispečink v Mladé Boleslavi jim rozsvítí zelenou

Dopravní podnik Mladá Boleslav přichází s řešením zpožděných autobusů. Postavil nový dispečink a systém řízení autobusové dopravy, který se napojí na městskou telematiku. Ta umožní dispečerovi, aby...

12. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Rytířská ulice

V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.

vydáno 12. října 2025  12:17

Peroutkova ulice nabízela jedinečný zážitek. Korzo pro děti, cyklisty, běžce, ale i naštvané lidi

Na kole v protisměru. S kočárkem uprostřed vozovky. Psi pobíhající od chodníku k chodníku. Žádné troubení, žádné kvílení brzd. Opravy a modernizace Peroutkovy ulice končí a přijde o dočasné kouzlo.

12. října 2025  11:59

Humphrey Kariuki jmenován patronem IUCN na Světovém kongresu ochrany přírody

12. října 2025  11:50

H. Králové má o pavilon Expo stále zájem, řeší dotaci na jeho koupi a umístění

Město Hradec Králové má stále zájem o český pavilon ze světové výstavy Expo v Japonsku, která v pondělí končí. Radnice řeší především možnosti dotace na jeho...

12. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:06

Natřískaná Lednice! Seriál Běhej lesy velkolepě uzavřel rekordní sezonu

12. října 2025  11:27

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naked Attraction. Nahota, bizár a šamanský zájezd. Na televizních obrazovkách se seznamují bez šatů

Erotika po desáté má v televizi nové rozměry. Nazvěme to bizár na druhou.

12. října 2025  11:03

Klicperovo divadlo 18. října uvede adaptaci televizního seriálu Arabela

Královéhradecké Klicperovo divadlo v sobotu 18. října uvede první premiéru divadelní sezony 2025/2026, kterou bude inscenace Arabela. Divadelní adaptaci...

12. října 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.