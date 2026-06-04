NAVEE Commercial rozšiřuje portfolio v oblasti městské mobility na MME 2026

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  13:31
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Berlín 4. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost NAVEE Commercial se vrátila na veletrh Micromobility Europe 2026 s rozšířenou nabídkou produktů zahrnující sdílenou mobilitu, doručovací služby, energetická řešení a bezbariérovou dopravu. Hlavním tahákem letošní prezentace byla premiéra nového sdíleného elektrokola N2 a řešení určených pro provoz vozových parků v reálných podmínkách.

Chytřejší přístup ke sdílení elektrokol

Model N2 s 24palcovou platformou nabízí stabilní a pohodlnou jízdu, přičemž si zachovává nízkou hmotnost, obratnost a snadnější ovladatelnost při každodenním používání.

„Budoucnost sdílené mobility spočívá ve vývoji co nejchytřejšího vozidla," uvedl Kaiyu Gu, ředitel pro evropský trh ve společnosti NAVEE Commercial. „U modelu N2 jsme se zaměřili na každodenní realitu provozovatelů: cykly údržby, omezení v parkování, efektivitu vozového parku a celkové náklady na vlastnictví, přičemž jsme zároveň zachovali intuitivní a pohodlný zážitek z jízdy."

Model N2 byl navržen pro evropská města a podporuje dodržování předpisů v oblasti parkování i cíle v oblasti udržitelnosti. Kompatibilita baterií v rámci celého ekosystému společnosti NAVEE Commercial zjednodušuje nabíjení a údržbu. Podle údajů společnosti může tento model dosáhnout ziskovosti za méně než 120 dní.

Nad rámec sdílené mobility

Společně s modelem N2 představila společnost NAVEE Commercial systém sdílených powerbank PB1, který podporuje rychlé nabíjení výkonem 22,5 W a flexibilní nasazení v maloobchodních prodejnách, kavárnách, nákupních centrech a dopravních uzlech, čímž vstoupila na trh s dobíjením energie ve městech.

Širší nabídka zahrnovala sdílené elektrické koloběžky V2 Pro a V2 Lite, sdílené elektrokolo M2, doručovací vozidla XM1 a X1, jízdní kolo B1 a speciální vozidlo LM1.

Model V2 Pro nabízí dojezd až 110 km, mimořádně nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu a modulární konstrukci, která snižuje nároky na údržbu a prostoje, a zůstává tak špičkovým produktem v rámci strategie společnosti NAVEE Commercial v oblasti sdílené mobility s vysokou frekvencí.

Vozidlo LM1 nabízí starším uživatelům a uživatelům s handicapem bezpečnější, jednodušší a dostupnější řešení pro přepravu při nízkých rychlostech.

Společnost NAVEE Commercial rovněž představila platformu City King, integrovanou platformu propojující vozidla, správu v cloudu a provozní nástroje, která zjednodušuje správu vozového parku.

Pohled do budoucnosti s provozovateli

V uplynulých letech posílila společnost NAVEE Commercial partnerství s provozovateli po celém světě a neustále vylepšuje své produkty na základě zpětné vazby z praxe a měnících se potřeb trhu, čímž potvrzuje odhodlání vytvářet pro tento sektor chytřejší a spolehlivější řešení v oblasti mobility.

„Všímáme si, že provozovatelé se již nezaměřují pouze na jednotlivá vozidla, ale kladou důraz na dlouhodobou provozní udržitelnost," uvedla Olivia Zhan, vedoucí globálního oddělení sdílené mobility ve společnosti NAVEE Commercial. „Proto neustále rozšiřujeme jak náš produktový ekosystém, tak provozní kapacity od sdílené mobility a doručování přes energetická řešení až po správu vozového parku."

Kontakt pro média:Ding Juntaodingjuntao@navee.tech

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994034/NAVEE_Commercial.jpg 

 

 

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