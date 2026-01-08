NAVEE představuje na veletrhu CES 2026 inovace v oblasti vysoce výkonné mobility a rozšiřuje své působení do scénářů pod širým nebem

  8:06
Las Vegas 8. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - NAVEE, přední inovátor v oblasti inteligentní mobility, představil na veletrhu spotřební elektroniky CES® 2026 rozmanitou řadu produktů, včetně elektrického skútru UT5 Ultra X, golfového vozíku Eagle F1X a terénního motocyklu Storm X Pro, a zdůraznil, jak se jeho klíčové technologie mobility rozšiřují do širší škály scénářů pod širým nebem.

UT5 Ultra X, první elektrický skútr na světě s designem inspirovaným superauty, stanovuje nový odvážný standard pro vysoce výkonnou elektrickou mobilitu. Byl vyroben jako vlajková loď pro závodní terénní jízdu a díky systému dvou motorů o výkonu 2400 W × 2 dosahuje extrémní akcelerace z 0 na 12 mil za hodinu za pouhých 1,98 sekundy a maximální rychlosti 43 mil za hodinu (70 km/h).

Elektrický golfový vozík Eagle F1X je druhým modelem značky po uvedení jejího prvního elektrického golfového vozíku, série Birdie 3, v září 2025. Začleňuje AI vidění, technologii UWB (ultraširokopásmové připojení) a GPS navigaci s přístupem k více než 40.000 mapám hřišť. Tyto funkce umožňují inteligentní vyhýbání se překážkám a automatické sledování, což odráží pokračující expanzi společnosti NAVEE do nového průmyslového segmentu a rozšíření jejích znalostí v oblasti mobility do golfu a aktivit pod širým nebem.

Terénní motocykl Storm X Pro znamená vstup společnosti NAVEE do kategorie vysoce výkonných terénních vozidel a rozšiřuje její produktové portfolio nad rámec městské mobility. Je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon a zároveň zůstal dostupný pro širokou škálu jezdců. Nabízí jisté ovládání a spolehlivost v náročném terénu a podporuje rozmanité zážitky z jízdy v přírodě.

„Společnost NAVEE se zavázala vytvářet univerzální řešení mobility, která splňují potřeby různých životních stylů," řekl Jian Lu, generální ředitel NAVEE. „Prostřednictvím neustálých inovací se snažíme rozšiřovat své produktové portfolio a zároveň poskytovat výkonná a udržitelná řešení, která inspirují a posilují uživatele."

NAVEE bude i nadále rozvíjet inteligentní, vysoce výkonnou mobilitu a rozšiřovat se do širších aplikací pod širým nebem, čímž vytvoří komplexní produktové ekosystémy podporující pestrou škálu použití a prostředí.

Společnost NAVEE také na veletrhu CES 2026 představila další produkty, včetně elektrického vozu, elektrických skútrů řady NT a vozu WaveFly Flyer Car. Obrázky a další informace jsou k dispozici v tiskové sadě NAVEE.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2856960/NAVEE_CES.jpg

KONTAKT: Xiaoning Chen, chenxiaoning@navee.tech

 

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představí Tomáš Mikyska.

Ústecký stavební úřad nepovolil centrum pro závislé v obytné zóně

ilustrační snímek

Ústecký stavební úřad nepovolil zřídit centrum pro závislé v obytné zóně ve Staré ulici v Ústí nad Labem, zjistila ČTK. Centrum, které dosud sídlí ve Velké...

8. ledna 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

VIDEO: Urputná kachna blokovala dopravu, strážníci s podběrákem si na ní došlápli

Kačena blokovala silnici v části Znojma (7. ledna 2026)

Silnici v části Znojma si před pár dny oblíbila kachna a nemínila z ní odletět pryč. Když už ji někdo vyplašil, po chvíli se vrátila zpět a opět se neohroženě producírovala klidně i středem vozovky....

8. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Policie našla matku mrtvého novorozence. Případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Policisté se zabývají případem mrtvého novorozence nalezeného v Martinicích na Příbramsku pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Zjistili matku dítěte, ve čtvrtek je naplánována soudní pitva ke...

8. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Finále Champions Cupu doma. Vítkovické Rytířky vyzvou v RT Torax Aréně Thorengruppen

Florbalistky 1. SC NATIOS Vítkovice .

Ostrava uvidí další velké florbalové finále Po velkém diplomatickém úsilí představitelů oddílu 1. SC NATIOS Vítkovice a Českého florbalu se povedlo získat pořádání finále Champions Cupu 2026 do rukou...

8. ledna 2026  11:20

Liberecký kraj nabízí novou sociální službu zaměřenou na zvládání vzteku

ilustrační snímek

Sociální službu zaměřenou na efektivní zvládání vzteku, násilného chování a nepříznivých životních situací nabízí nově Liberecký kraj. Ve spolupráci s Centrem...

8. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Dreame představuje na CES 2026 nové mini LED televizory Aura pro filmové nadšence i gamery

8. ledna 2026  11:11

Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.

V celoročně otevřené noclehárně mají zcela plno a ještě přidávají židle, v zimním krizovém nočním centru zbývá jen pár posledních míst. Zájem o nouzové noclehárny Charity Ostrava s klesajícími...

8. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

KVÍZ: Jak dobře znáte mráz?

Mráz kouzlil

Je vám zima už při pohledu na teploměr? Nebo jste zimní tvrďák, kterého nerozhodí ani −15 °C? Připravili jsme kvíz plný rekordů, bizarností a mrazivých faktů. Uvidíme, kdo z vás je polární...

vydáno 8. ledna 2026

Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevřel se samopalem v ruce

Podezřelého se samopalem na zádech a nožem v ruce policisté zadrželi na chodbě...

Nepříjemné překvapení čekalo na muže v Pardubicích, který šel zazvonit na souseda s žádostí, aby ztišil hlasitou hudbu. Ten mu přišel otevřít se samopalem v roce, byl opilý i zfetovaný.

8. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Mladistvý vrah prodavaček v Hradci jde na devět let do vězení, soud potvrdil i detenci

U hradeckého krajského soudu mladík čelí obžalobě z vraždy prodavaček v Hradci...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci.

8. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  10:50

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:46

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

