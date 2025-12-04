Návštěvníci v průzkumu hodnotili brněnské vánoční trhy

Vánoce Brno poprvé přivítaly návštěvníky 14. listopadu, kdy se trhy otevřely na většině míst v centru města. Za tu dobu si našly na náměstí cestu tisíce lidí, za nimiž nyní vyrazili studenti z Masarykovy univerzity. Příchozích se ptali prostřednictvím dotazníků zejména na to, co se jim na vánočních trzích líbí a co do budoucna chtějí zlepšit.
"Každoročně ve spolupráci se studenty organizujeme průzkum, který nám přináší informace o vánočních trzích. Je pro nás důležité, abychom měli od veřejnosti zpětnou vazbu. Umožňuje nám to akci neustále rozvíjet. Více než 80 procent oslovených uvedlo, že se jim na Vánocích v Brně nejvíce líbí nápojové kelímky. Celkově se umístily na prvním místě v hlasování návštěvníků," řekla 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).
Pomyslné druhé místo získala světelná stezka na Baštách. Následovala dětská vesnička na Zelném trhu, instalace deštníků na Staré radnici a vánoční tramvaj dopravního podniku. Průzkum se uskutečnil v průběhu posledního listopadového týdne na všech prostranstvích, kde se konají vánoční trhy. Celkem dotazník vyplnily 3 tisíce respondentů, kteří v dokumentu zaškrtávali preferované atrakce a odpovídali na otevřené otázky.
"Lidé nejčastěji upozorňovali, že by měli být lépe označené veřejné toalety nebo si přáli zajistit na trzích ohřívače. Často se také objevoval požadavek na rozšíření gastronomických zón. Návrhy vyhodnotíme a pokusíme se je zapracovat do příštího ročníku trhů," dodala místostarostka Ludmila Oulehlová.
